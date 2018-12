MTLàTABLE 2018 a attiré près de 120 000 gourmands et touristes générant des retombées économiques de 7 millions de dollars pour les restaurants de la métropole







MONTRÉAL, le 13 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Tourisme Montréal dresse un bilan exceptionnel de l'édition 2018 de MTLàTABLE. Près de 120 000 clients ont pu apprécier toute la richesse gastronomique de la métropole, ce qui a permis de générer plus de 7 millions de dollars en retombées économiques pour les restaurateurs. Cela représente une hausse de 22,6 % % par rapport à 2016, année comparable à 2018 avec 150 restaurants participants.

Les touristes et Montréalais ont pu découvrir les joyaux de la gastronomie montréalaise et savourer la créativité des chefs qui font la renommée de la ville à l'échelle internationale dans le cadre de MTLàTABLE, présenté par Aéroplan. En plus d'avoir été une véritable vitrine pour les produits locaux et Québécois, la septième édition de MTLàTABLE aura été celle des Chefs montréalais. Au moins 70 % des consommateurs ont essayé plus de deux restaurants, alors que 42 % participaient pour la première fois.

« Aéroplan est ravie d'avoir été encore une fois le partenaire principal de la septième édition de MTLàTABLE. Les plaisirs de la table sont une part importante de toute expérience de voyage. Nous avons eu la chance de collaborer de près avec Tourisme Montréal et quelques-uns des meilleurs restaurants de la ville afin de permettre à nos membres de profiter de privilèges spéciaux dans certains restaurants participants et de réserver avant tout le monde. Ces derniers ont vraiment apprécié! », a affirmé Chris Willoughby, directeur général, Marketing, Aéroplan

La fête gourmande de l'année est né de la volonté de Tourisme Montréal de démocratiser la gastronomie d'ici et de promouvoir l'originalité et la diversité qui caractérisent la cuisine montréalaise, en plus d'accroître l'achalandage des restaurants au mois de novembre par l'offre de tables d'hôte à prix fixe afin d'inciter les Montréalais et les visiteurs à découvrir l'effervescence de la gastronomie montréalaise.

Présenté par Aéroplan, MTLàTABLE est également rendu possible grâce à l'appui de précieux partenaires tels que le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, Swiss International Air Lines, la SAQ, Cacao Barry, ESKA et l'Association Restauration Québec.

Citations :

« MTLàTABLE est l'événement culinaire de l'année! »

? L'équipe de Lannes et Pacifique

« Une belle façon de faire connaître les petits restaurants de quartier. »

? L'équipe de Le Millen

« C'est une très belle vitrine pour nous faire connaître auprès d'une nouvelle clientèle de "foodie". Nous sommes heureux de constater qu'un pourcentage de cette clientèle nous re-visite par la suite au courant de l'année. »

? L'équipe de Chez Victoire

« Très belle initiative mettant en vedette nos producteurs locaux, nous permettant d'accroitre notre visibilité en cette période du mois de novembre »

? L'équipe de Bistro Licence 4

« Les restaurants montréalais font la fête tous ensemble dans un seul et même but, mettre à l'avant notre belle table. »

? L'équipe du Restaurant Le St-Urbain

« Une très belle année, belle clientèle qui à su une fois de plus apprécier la cuisine montréalaise et le travail de ses chefs. »

? L'équipe des coudes sur la table

À propos de MTLàTABLE¸

Une initiative de Tourisme Montréal, organisme privé sans but lucratif qui a pour mission de positionner la métropole parmi les destinations de calibre international auprès des différents marchés du tourisme d'agrément et d'affaires. MTLàTABLE est une invitation à célébrer la gastronomie montréalaise. Du 1 au 11 novembre, la septième édition de ce rendez-vous gourmand met à l'affiche de délectables menus à prix fixe 23 $, 33?$ ou 43?$ pour le repas du soir, ainsi que le brunch à 17?$ dans 150 restaurants situés à Montréal. Pour tout savoir sur MTLàTABLE, visitez le www.mtlatable.org.

