L'utilitaire vole la vedette au luxe selon les acheteurs de voitures Canadiens







autoHEBDO.net dévoile le palmarès annuel des 10 véhicules les plus recherchés

et les résultats indiquent que les berlines perdent du terrain en faveur des VUS.

MONTRÉAL, le 13 déc. 2018 /CNW/ - L'engouement des consommateurs canadiens pour les VUS continue de croitre, alors que la demande pour les berlines et certains véhicules de luxe semble s'atténuer, selon les données que révèle autoHEBDO.net avec le palmarès 2018 des 10 véhicules les plus recherchés.

Le plus grand carrefour électronique du marché offrant des centaines de milliers de véhicules à vendre, autoHEBDO.net, membre de la famille autoTRADER.ca, mine et analyse les données de recherche de son site chaque année pour y prendre le pouls des consommateurs de véhicules motorisés.

« Pour une quatrième année consécutive, l'incontournable Ford F-150 maintient sa position en tête de liste, mais cette année, le Honda CR-V et le Toyota Rav4 se sont hissés au rang des favoris canadiens, avec un classement en 7e et en 10e position, respectivement, révèle Michael Bettencourt, rédacteur en chef de autoTRADER.ca. En effet, les berlines semblent avoir perdu du terrain dans notre palmarès, comparativement aux années passées. »

Alors que les berlines de luxe comme la BMW 3 Series et la Mercedes-Benz C-Class demeurent parmi les 10 véhicules les plus recherchés, cette année aura vu la Honda Accord et la MBW M Series disparaitre de la liste. Pour la première fois, d'un océan à l'autre, toutes les provinces ont vu au moins un VUS s'ajouter à la liste, renforçant ainsi la catégorie parmi les premiers choix des consommateurs. autoHEBDO.net a également constaté une hausse moyenne de 11 pour cent du nombre d'inscriptions de nouveaux véhicules de type VUS. Enfin, les consommateurs canadiens poursuivent leur histoire d'amour avec les voitures sport : les grands classiques du palmarès incluent la Ford Mustang, la Porsche 911 et la Chevrolet Corvette, qui se classent aux 2e, 8e et 9e rangs, respectivement.

La liste complète des véhicules les plus populaires se décline comme suit :

Palmarès 2018 des 10 véhicules les plus recherchés au pays

Ford F-150 Ford Mustang Honda Civic BMW 3 Series Jeep Wrangler Mercedes-Benz C-Class Honda CR-V Porsche 911 Chevrolet Corvette Toyota Rav4

Les données 2018 révèlent également des différences marquées quant aux préférences des acheteurs de véhicules selon les régions :

Les Québécois préfèrent le côté pratique. Pour la deuxième année consécutive, le véhicule le plus recherché au Québec est la Honda Civic (comparativement au classement national qui la place au 3 e rang). Le Québec est la seule province où la Civic est en tête de liste. Reflétant la préférence des Québécois pour le côté pratique plutôt que la splendeur, les véhicules plus extravagants comme la Porsche 911 et le Jeep Grand Cherokee - qui l'an dernier avaient obtenu la 5 e et la 9 e place - ont été déclassés par Toyota, dont les très fonctionnels Rav4 et Corolla ont raflé les 7 e et 9 e rangs du classement provincial.





Les Ontariens adorent leurs classiques. Comparés au reste du pays, les Ontariens se démarquent par leur intérêt pour les modèles classiques, la performance et le style. En 2018, la berline de luxe BMW 3 Series s'est retrouvée en 2 e place en faveur de la Ford Mustang, le véhicule le plus recherché de la province. Les sportives Corvette et Porsche 911 comptaient aussi parmi les favorites des consommateurs ontariens, avec leur classement respectif de 8 e et 10 e au palmarès.





Les Maritimes et les Prairies préfèrent l'utilitaire au luxe. Les trois marques préférées de ces régions sont Ford, Toyota et Chevrolet (dans un ordre varié). En matière de luxe, la liste des Maritimes et du Manitoba n'affiche qu'un seul modèle, la BMW 3 Series.





La Colombie-Britannique et l' Alberta prennent un virage. Les consommateurs de Colombie-Britannique ont également abandonné les véhicules de luxe cette année, avec un déclin de 60 pour cent par rapport à l'an dernier. Par ailleurs, deux véhicules qui n'apparaissent pas au palmarès national comptent au nombre des véhicules les plus recherchés des Albertains : le Jeep Grand Cherokee (4 e ) et le Toyota Tacoma (8 e ).





Les consommateurs de Colombie-Britannique ont également abandonné les véhicules de luxe cette année, avec un déclin de 60 pour cent par rapport à l'an dernier. Par ailleurs, deux véhicules qui n'apparaissent pas au palmarès national comptent au nombre des véhicules les plus recherchés des Albertains : le Jeep Grand Cherokee (4 ) et le Toyota Tacoma (8 ). Les Territoires du Nord-Ouest et le Manitoba sont sans contredit le pays des VUS et des camionnettes. 9 modèles sur 10 recherchés dans les T. N.-O., et 7 modèles sur 10 au Manitoba étaient des VUS et des camionnettes.

L'analyse a aussi révélé d'autres faits intéressants :

Le printemps est la meilleure saison pour acheter et vendre. La fonte des neiges et les journées qui se réchauffent incitent les consommateurs canadiens à vendre et acheter des véhicules. Mars, avril et mai étaient parmi les cinq mois de 2018 affichant le volume de recherches le plus élevé.





Tout n'est pas toujours blanc ou noir - à moins qu'il ne s'agisse de voitures. Les données du site autoHEBDO.net suggèrent que les teintes classiques - le noir et le blanc - sont les couleurs de véhicules les plus souvent recherchées par les consommateurs et constituant presque la moitié des requêtes de couleurs (27,7 % et 22,4 %, respectivement). Parmi les autres couleurs populaires, mentionnons le gris (7,9 %), le bleu (7,8 %), le rouge (5,8 %) et l'argent (5,4 %).





Les données du site autoHEBDO.net suggèrent que les teintes classiques - le noir et le blanc - sont les couleurs de véhicules les plus souvent recherchées par les consommateurs et constituant presque la moitié des requêtes de couleurs (27,7 % et 22,4 %, respectivement). Parmi les autres couleurs populaires, mentionnons le gris (7,9 %), le bleu (7,8 %), le rouge (5,8 %) et l'argent (5,4 %). Les consommateurs canadiens sont des oiseaux de nuit. Partout au pays, les données révèlent que les consommateurs aiment chercher leurs voitures favorites surtout le soir, le volume de recherches étant le plus élevé entre 21 h et minuit.

Selon Michael Bettencourt, l'analyse des données d'autoTRADER.ca pointe vers les tendances suivantes en 2019 :

Dites adieu aux voitures de votre enfance. L'absence de certaines de nos berlines favorites au palmarès, conjuguée au déclin de la minifourgonnette, renforce d'autant un avenir dominé par les VUS et les véhicules multisegments compacts. Selon autoTRADER.ca, en 2018 les recherches de minifourgonnettes ont diminué de façon marquée, avec à peine 2,58 pour cent des catégories de recherche précises; et l'inscription de minifourgonnettes neuves ou d'occasion, dans son ensemble, a connu un déclin de 11 pour cent par rapport à l'an dernier. Les inscriptions de berlines neuves ont quant à elles connu un déclin de 15 pour cent, probablement à cause de l'intérêt accru pour la catégorie des VUS.



Les véhicules électriques gagnent du terrain -- mais ont encore du chemin à faire. La révolution Tesla a fait la manchette, et bien que l'approvisionnement en véhicules électriques (VE) augmente, les données de recherche d'autoTRADER.ca indiquent que les consommateurs ont besoin d'un peu plus de temps pour s'y adapter. Malgré une forte hausse de recherches de VE cette année, la catégorie ne représente toujours que 1.43 pour cent du volume global à l'échelle nationale. Monsieur Bettencourt prédit qu'il faudra attendre encore quelques années pour que les VE retiennent l'attention d'une majorité d'acheteurs de voitures.



Les intermédiaires de luxe auront-elles la cote à l'avenir? Michael Bettencourt note que bien que la majorité des acheteurs canadiens en 2018 aient opté pour l'utilitaire plutôt que le luxe, l'intérêt général envers les marques luxueuses est demeuré stable. Ceci constitue un indicateur important de la valeur continue de la catégorie des intermédiaires de luxe, particulièrement en ce qui a trait aux VUS.

« Les données de recherche de cette année et les tendances à venir que nous avons décelées pointent vers le fait que nous approchons d'un point bascule dans notre industrie, dit monsieur Bettencourt. Nous constatons un changement appréciable des préférences des consommateurs, à savoir que les voitures qui étaient jadis les incontournables d'une génération ne le sont plus pour la génération suivante. Ceci aura un impact économique et culturel, avec des répercussions au-delà de l'industrie automobile. »

Méthodologie : L'analyse est fondée sur les données analytiques du site autoHEBDO.net/autoTRADER.ca, d'après les données de recherches provenant de 160 millions de visites, entre le 1er janvier et le 30 novembre 2018. La comparaison par rapport à l'année précédente s'est fondée sur les données de janvier 2017 à décembre 2018.

À propos de la société TRADER

La société TRADER est le chef de file canadien des médias en ligne consacrés au marché de consommation automobile. Les principales destinations électroniques de la société sont autoTRADER.ca et autoHEBDO.net.La société propose la plus vaste sélection de véhicules neufs et d'occasion au pays par le biais de ses sites web et de ses applications mobiles. Ces outils pratiques permettent aux visiteurs d'acheter ou de vendre des autos, des camions ou tout autre véhicule motorisé rapidement et facilement. Les consommateurs peuvent effectuer une recherche selon le modèle, la marque, la couleur et la situation géographique du véhicule, pour ainsi trouver l'aubaine qui leur conviendra le mieux. Suivez autoHEBDO.net et autoTRADER.ca sur Facebook, Twitter, Google+ et sur YouTube.

