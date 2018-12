HEXO Corp déclare des revenus bruts de 6,7 millions de dollars pour le premier trimestre du nouvel exercice







Ventes de 5,2 millions de dollars de cannabis destiné au marché adulte au cours des deux premières semaines suivant la légalisation au Canada



Création de Truss, un partenariat avec Molson Coors Canada à l'appui de l'objectif de la Société de nouer des liens avec des entreprises du Fortune 500 dans différentes catégories de produits et à tirer parti de leurs plateformes de distribution et de marque.

Acquisition d'une installation évolutive à Belleville (Ontario) afin d'y établir un centre d'excellence pour les produits de consommation conditionnés à base de cannabis

Une installation faisant un million de pieds carrés devrait être mise en service d'ici la fin décembre 2018

Un premier pas en Europe : partenariat avec une entreprise grecque en vue de créer un centre de distribution dans la zone euro

GATINEAU, Québec, 13 déc. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- HEXO Corp (TSX: HEXO) (la « Société ») publie ses résultats financiers pour le premier trimestre de l'exercice 2019. Les revenus bruts du trimestre ont atteint 6,7 millions de dollars, y compris 5,2 millions de dollars de ventes de cannabis à usage adulte au cours des deux premières semaines suivant la légalisation au Canada.

« HEXO a franchi une étape décisive dans les semaines qui ont suivi la légalisation du cannabis à usage adulte, a déclaré Sébastien St-Louis, cofondateur et PDG d'HEXO. La Société continue d'honorer son engagement à réaliser ses plans, et c'est pourquoi elle n'a pris que deux semaines pour engranger une part importante de son chiffre d'affaires de 6,7 millions de dollars pour le premier trimestre. Cela représente une hausse de plus de 500 % par rapport au trimestre précédent. »

« Les résultats financiers du premier trimestre d'HEXO mettent en évidence le dynamisme de ses ventes de cannabis pour adultes et signifient que la Société est en voie de générer des revenus importants cette année, a ajouté M. St-Louis. Nous sommes d'ores et déjà une entreprise de classe mondiale. Notre équipe continue de mettre l'accent sur notre stratégie, qui consiste notamment à nouer des partenariats avec des entreprises du Fortune 500 dans différentes catégories de produits en nous appuyant sur leurs plateformes de distribution. »

Voici d'autres faits saillants financiers :

Au total, environ 1 110 000 équivalents-grammes vendus au cours du trimestre, contre un total de 539 000 pour l'exercice 2018

Revenu brut par gramme de 5,45 $ sur le marché du cannabis récréatif et de 9,12 $ sur le marché thérapeutique

Hausse de 2 % des ventes de cannabis thérapeutique par rapport au dernier trimestre, et ce, malgré la présence du nouveau marché récréatif

Dépôt d'un prospectus préalable en vue d'une offre atteignant 800 millions de dollars qui est en vigueur pendant 25 mois

Conclusion d'une tournée canadienne de trois mois intitulée « Never Jaded », mettant en vedette Wu Tang Clan, Our Lady Peace, Tristan Eaton et Matty Matheson

Au cours du trimestre clos le 31 octobre 2018, la Société a produit plus de 3 550 kg de cannabis séché. Certaines zones de production au sein des installations autorisées existantes ont été dédiées à la mise en service de la nouvelle installation d'un million de pieds carrés Les zones désignées abritant les plantes mères seront déplacées vers cette installation qui sera aussi approvisionnée en plantes provenant d'une zone de coupe. La Société est en passe d'atteindre sa pleine capacité de production, avec les gains d'efficacité et de capacité attribuables à son installation récemment autorisée de 250 000 pieds carrés et à l'installation additionnelle de 1 000 000 pieds carrés, qui entrent en fonction à la fin de l'année. La Société s'attend à remplir son objectif de production de 108 000 kg de fleurs séchées par année.

De plus, la Société vient de lancer son nouveau site Web, www.hexocorp.com . Celui-ci contient des informations sur les perspectives de carrière, l'équipe de direction, le programme de responsabilité sociale, les relations avec les investisseurs et les communiqués de presse, ainsi que des liens vers les sites des marques HEXO.

Le rapport de gestion de la période, les états financiers et les notes annexes sont disponibles sous le profil de la Société sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com et sur son site Web à l'adresse www.HEXO.com . Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens.

Résultats financiers du premier trimestre 2019

Sommaire des résultats pour les trimestres clos les 31 octobre 2018 et 2017 :

Trimestre clos le Aperçu de l'état des résultats 31 octobre 2018 31 octobre 2017 Produits bruts 6 677 $ 1 102 $ Taxes d'accise (1 014 ) $ ? $ Produits nets 5 663 $ 1 102 $ Marge brute avant ajustements de la juste valeur 2 832 $ 639 $ Marge brute 7 237 $ 2 463 $ Charges d'exploitation 22 035 $ 2 844 $ Résultat d'exploitation (14 797 ) $ (381 ) $ Autres produits (charges) 1 994 $ (1 537 ) $ Résultat net (12 803 ) $ (1 918 ) $ Nombre moyen pondéré d'actions en circulation 194 033 380 76 480 085 Résultat net par action (0,07 ) $ (0,01 ) $

Produits

T1 2019 T4 2018 T3 2018 T2 2018 T1 2018 Produits tirés des ventes de cannabis récréatif destiné aux adultes1 5 194 $ ? $ ? $ ? $ ? $ Grammes et équivalents grammes séchés vendus 952 223 ? ? ? ? Produits tirés des ventes de cannabis destiné aux adultes par équivalent gramme 5,45 $ ? $ ? $ ? $ ? $ Produits tirés des ventes de cannabis médicinal1 1 436 $ 1 410 $ 1 240 $ 1 182 $ 1 102 $ Grammes et équivalents grammes séchés vendus 157 504 152 288 134 253 131 501 120 844 Produits tirés des ventes de cannabis médicinal par équivalent gramme 9,12 $ 9,26 $ 9,24 $ 8,99 $ 9,12 $ Produits complémentaires2 47 $ ? $ ? $ ? $ ? $ Total du chiffre d'affaires 6 677 $ 1 410 $ 1 240 $ 1 182 $ 1 102 $

1 Les produits tirés des ventes de cannabis proviennent des ventes sur le marché de la consommation récréative de cannabis chez les adultes et sur le marché du cannabis médicinal qui ont été réalisées dans le cours normal des activités, exclusion faite des taxes d'accise.

2 Produits autres que ceux provenant des principales activités de la Société.

Le total des produits pour le premier trimestre de l'exercice 2019 s'est établi à 6 677 $, contre 1 102 $ pour la période correspondante de l'exercice 2018. Cette hausse est attribuable principalement au lancement, au cours des deux dernières semaines du trimestre, des ventes de cannabis récréatif destiné aux adultes, lesquelles ont représenté 78 % du total des produits. Au cours de la période, la Société a enregistré pour la première fois, aux termes d'un contrat de gestion, des produits complémentaires de 47 $ provenant des ventes de cannabis indirectes.

VENTES DE CANNABIS RÉCRÉATIF DESTINÉ AUX ADULTES

Au cours du premier trimestre de 2019, la Société a inscrit ses premiers produits tirés des ventes de cannabis récréatif destiné aux adultes. Au cours de cette période, les ventes de cannabis récréatif destiné aux adultes ont totalisé 5 194 $, une hausse de 371 % par rapport aux ventes de cannabis médicinal de 1 102 $ pour le premier trimestre de 2018, et de 5 % par rapport aux ventes de cannabis médicinal de 4 934 $ inscrites durant l'exercice 2018. Il s'agit là du résultat direct de la campagne de notoriété de la marque lancée par la Société.

Le volume des ventes pour le premier trimestre de 2019 a atteint 952 223 équivalents grammes. Les fleurs séchées ont représenté 81 % des ventes d'équivalents grammes pour la période.

Les produits par équivalent gramme tirés des ventes de cannabis récréatif destiné aux adultes se sont chiffrés à 5,45 $. Ce résultat est attribuable au prix concurrentiel des produits à base de fleurs séchées, qui ont représenté 81 % des ventes. La part restante se compose essentiellement des ventes d'huile, lesquelles génèrent des produits plus élevés par équivalent gramme.

Au cours de la période, 90 % des ventes de cannabis récréatif destiné aux adultes ont été réalisées au Québec par l'intermédiaire de la SQDC. Les ventes restantes de 10 % ont été effectuées en Ontario et en Colombie-Britannique par l'entremise de l'OCS et de la BCLDB, respectivement.

VENTES DE CANNABIS MÉDICINAL

Les produits pour le premier trimestre clos le 31 octobre 2018 ont augmenté de 30 % pour s'établir à 1 436 $, comparativement à 1 102 $ pour le trimestre correspondant de l'exercice 2018. Cette augmentation s'explique par la hausse du volume des ventes et par l'accroissement des ventes de notre huile Elixir, lesquels génèrent des produits par gramme plus élevés que les ventes de produits séchés. Comparativement au trimestre précédent, l'augmentation séquentielle des produits s'est établie à 2 %, ce qui témoigne d'une diminution des produits par gramme tirés des ventes de fleurs séchées, lesquelles ont reculé pour ressortir à 0,22 $ le gramme par suite d'une modification dans la composition des produits vendus pour les périodes considérées.

Le volume des ventes a progressé de 30 % pour atteindre 157 504 équivalents grammes, contre 120 844 équivalents grammes pour la période correspondante de l'exercice précédent. Cette progression s'explique par une augmentation des ventes de produits à base d'huile, laquelle est attribuable à l'intérêt grandissant des consommateurs pour les produits sans inhalation. Les ventes totales de grammes de cannabis séché ont progressé de 10 % par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent. Les produits par équivalent gramme sont demeurés stables à 9,12 $ comparativement à la période correspondante de l'exercice précédent. Sur une base séquentielle, le volume des ventes combinées de produits séchés et de produits d'huile a augmenté de 3 %.

Les ventes par région ont augmenté de 8 % au Québec et de 16 % en Ontario.

Coût des ventes et taxes d'accise

Le coût des marchandises vendues comprend les coûts directs et indirects des matériaux et de la main-d'oeuvre liés aux stocks vendus, lesquels s'entendent des coûts associés à la récolte, à la transformation, à l'emballage, à l'expédition, à l'amortissement et aux charges indirectes applicables.

L'ajustement de la juste valeur à la vente de stocks inclut la juste valeur des actifs biologiques comprise dans la valeur des stocks transférés au coût des ventes.

La juste valeur des actifs biologiques correspond à la variation de la juste valeur des plants durant la phase de croissance, déduction faite des coûts prévus pour leur achèvement et leur vente. Elle est établie à partir de certaines estimations formulées par la direction.

Trimestre clos le 31 octobre 2018 31 octobre 2017 Taxes d'accise 1 014 $ ? $ Coût des ventes 2 831 463 Ajustement de la juste valeur à la vente de stocks 717 814 Ajustement de la juste valeur des actifs biologiques (5 123 ) (2 639 ) Total de l'ajustement de la juste valeur (4 406 ) $ (1 825 ) $

Le coût des ventes pour le trimestre clos le 31 octobre 2018 s'est chiffré à 2 831 $, comparativement à 463 $ pour le trimestre correspondant de l'exercice 2018. L'augmentation du coût des ventes s'explique par l'accroissement du volume des ventes et des coûts de transformation en raison d'une plus forte production de produits d'huile et d'autres produits à valeur ajoutée par rapport au premier trimestre de l'exercice 2018.

L'ajustement de la juste valeur à la vente de stocks pour le premier trimestre clos le 31 octobre 2018 s'est chiffré à 717 $, contre 814 $ pour le trimestre correspondant clos le 31 octobre 2017. Cet écart est attribuable à la hausse du volume de stocks vendus par rapport au trimestre correspondant de l'exercice 2018 et à la contrepassation de la perte de valeur réalisable nette qui avait été comptabilisée antérieurement sur les stocks de produits séchés.

L'ajustement de la juste valeur des actifs biologiques pour le trimestre clos le 31 octobre 2018 s'est établi à (5 123) $, contre (2 639) $ pour le trimestre correspondant de l'exercice 2018. Cet écart s'explique par l'augmentation du nombre total de plants, elle-même attribuable aux premières récoltes et au premier trimestre complet d'activité de la serre B6. Cette augmentation s'est traduite par une hausse considérable des rendements prévus par gramme pour le trimestre et par des coûts de production accrus liés à l'exploitation d'une nouvelle installation. L'augmentation du volume et du nombre total de plants détenus s'explique par les préparatifs nécessaires pour entrer sur le marché du cannabis à des fins récréatives chez les adultes, lequel s'est ouvert le 17 octobre 2018.

Entre le 17 et le 31 octobre 2018, des taxes d'accise ont été comptabilisées pour la première fois sur les produits tirés des ventes de cannabis récréatif destiné aux adultes et de cannabis médicinal après la légalisation. Ces taxes, qui ont totalisé 1 014 $ et ont réduit la marge brute totale d'environ 13 %, varient selon les taux provinciaux et territoriaux fixes établis d'après le nombre d'équivalents grammes vendus et constituent une composante ad valorem qui varie suivant le prix de vente des produits.

Charges d'exploitation

Trimestre clos le 31 octobre 2018

31 octobre 2017 Frais généraux et administratifs 4 912 $ 1 168 $ Commercialisation et promotion 11 711 1 115 Rémunération à base d'actions 4 689 314 Amortissement des immobilisations corporelles 573 124 Amortissement des immobilisations incorporelles 150 63 Recherche et développement ? 61 Total 22 035 $ 2 844 $

Les charges d'exploitation comprennent la commercialisation et la promotion, les frais généraux et administratifs, les coûts de recherche et développement, la rémunération à base d'actions et la dotation aux amortissements. Les frais de commercialisation et de promotion comprennent les coûts liés à la prospection de clients, ceux liés à l'expérience client, les salaires du personnel affecté à la commercialisation et à la promotion ainsi que les charges générales de communications de l'entreprise et les coûts de recherche et de développement. Les frais généraux et administratifs comprennent les salaires du personnel administratif et des cadres supérieurs, ainsi que les dépenses générales d'entreprise, y compris les frais juridiques, les assurances et les honoraires pour services professionnels.

FRAIS GÉNÉRAUX ET ADMINISTRATIFS

Les frais généraux et administratifs ont grimpé au cours du premier trimestre pour atteindre 4 912 $, comparativement à 1 168 $ pour le trimestre correspondant de l'exercice 2018. Cette augmentation témoigne de la croissance générale de nos activités, notamment l'embauche de personnel affecté aux tâches de nature générale, financière et administrative, ainsi qu'à la location d'espaces additionnels. Le total des frais généraux et administratifs liés au personnel a augmenté de 2 063 $ en raison de la croissance des activités. Les honoraires pour services professionnels ont grimpé de 710 $ en raison du resserrement des exigences réglementaires en matière de contrôle et de présentation de l'information financière imposées par la TSX, des frais juridiques supplémentaires liés à des ententes, notamment la convention de coentreprise conclue au cours de la période, des coûts de recrutement et la hausse des frais de conformité que nous avons engagés à titre de société ouverte.

COMMERCIALISATION ET PROMOTION

Les frais de commercialisation et de promotion ont augmenté de façon significative pour atteindre 11 711 $ au premier trimestre, contre 1 115 $ pour le trimestre correspondant de l'exercice 2018. Cette variation est imputable au début des activités de commercialisation et de promotion du cannabis récréatif destiné aux adultes qui ont été menées au cours du trimestre dans le but d'accroître la reconnaissance de la marque et de positionner HEXO sur le marché du cannabis. Elle tient compte également des charges liées au personnel et aux déplacements, ainsi que des coûts liés à l'impression, au matériel promotionnel et à la publicité.

AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

La dotation aux amortissements des immobilisations corporelles a atteint 573 $ pour le trimestre, contre 124 $ pour le trimestre correspondant de l'exercice 2018. Cette augmentation est directement attribuable aux serres nouvellement construites de la Société et au matériel de culture qu'elle a récemment acquis. Le matériel de culture et de production acquis par la Société vise également à répondre à l'accroissement de la demande de production et à soutenir la capacité d'évolution de la Société.

AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

La dotation aux amortissements des immobilisations incorporelles a augmenté pour s'établir à 150 $ pendant le premier trimestre, contre 63 $ pour le trimestre correspondant de l'exercice 2018. Cette hausse s'explique par la première phase de mise en oeuvre d'un nouveau système de planification des ressources au sein de l'organisation, lequel remplacera certains logiciels que nous utilisons actuellement, et par la comptabilisation à l'actif de licences et d'actifs fondés sur le Web.

Résultat d'exploitation

Le résultat d'exploitation pour le premier trimestre s'est chiffré à (14 797) $, comparativement à (381) $ pour le trimestre correspondant de l'exercice 2018. Ce recul est principalement attribuable à une hausse des charges liées à l'expansion des activités en prévision de la légalisation de la consommation récréative de cannabis chez les adultes et à la comptabilisation de charges de rémunération à base d'actions imputables à l'augmentation des effectifs et du cours du marché des actions de la Société.

Autres produits et charges

Les autres produits (charges) se sont établis à 1 994 $ pour le trimestre clos le 31 octobre 2018, contre (1 537) $ pour la période correspondante de l'exercice 2018. La réévaluation des instruments financiers de (2 337) $ au cours du dernier trimestre reflète celle d'un dérivé incorporé lié à des bons de souscription libellés en dollars américains qui ont été émis pendant l'exercice précédent. Nous avons également enregistré une plus-value latente de 3 434 $ sur la débenture convertible à recevoir. Pour le trimestre clos le 31 octobre 2018, des produits d'intérêts de 1 066 $ ont été réalisés et proviennent des intérêts tirés des placements à court terme détenus à la date de clôture.

À propos de HEXO Corp.

HEXO Corp. crée et distribue des produits novateurs, faciles à utiliser et à comprendre pour servir le marché canadien du cannabis. L'un des producteurs les moins chers au pays, HEXO augmente rapidement sa capacité de production dans la perspective du marché du cannabis chez les adultes. La Société exploite actuellement une capacité de production de plus de 310 000 pieds carrés et a un autre agrandissement de 1 000 000 pieds carrés présentement en construction qui devrait être terminé d'ici la fin de l'année. HEXO desservira le marché de l'usage adulte sous la marque HEXO, tout en continuant à servir ses clients du cannabis médical par l'entremise de la célèbre marque Hydropothecary.

Information prospective

Le présent communiqué de presse pourrait contenir de l'information prospective qui comporte des risques et incertitudes connus et inconnus et d'autres facteurs susceptibles de faire en sorte que les événements réels diffèrent sensiblement des attentes actuelles. Ces déclarations ne doivent pas être interprétées comme des garanties de performance ou de résultats futurs. Elles mettent en jeu des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels soient sensiblement différents de ceux sous-entendus par ces déclarations. Une analyse plus complète des risques et des incertitudes auxquels la Société est confrontée figure dans sa notice annuelle et ses documents d'information continue que l'on peut trouver sur le site de SEDAR à l'adresse www.sedar.com. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse. La Société décline toute intention ou obligation, sauf dans la mesure où ce serait exigé par la loi, de mettre à jour ou de réviser l'un ou l'autre des énoncés prospectifs à la suite de nouvelles informations ou d'événements futurs ou pour toute autre raison.

La Bourse de Toronto TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de Toronto TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

