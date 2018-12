Les leaders en technologies au Canada font état de besoins urgents en matière d'embauche pour 2019; L'embauche fondée sur les projets et le perfectionnement jouent un rôle dans les stratégies de dotation







62 % des entreprises prévoient embaucher des talents entechnologies; 67 % ont préparé des plans et un budget à l'égard de rôles fondés sur les projets.

85 % des leaders en technologies de l'information assurent le perfectionnement de leur personnel actuel; l'informatique en nuage est la principale compétence faisant l'objet d'une formation du personnel.

TORONTO, le 13 déc. 2018 /CNW/ - De nombreuses équipes dans le domaine des technologies connaîtront une croissance au cours du premier semestre de 2019, mais la dotation comporte des défis, selon l'étude de Robert Half Technology portant sur l'état de l'embauche des talents dans le secteur technologique au Canada. Soixante-deux pour cent des décideurs du domaine des technologies de l'information interrogés prévoient accroître la taille de leurs équipes en y ajoutant des employés à temps plein au cours du premier semestre de la nouvelle année. Toutefois, 89 % des répondants au sondage ont mentionné qu'il était difficile pour leur entreprise de trouver des professionnels compétents en TI.

Les répondants ont mentionné que leur organisation avait besoin immédiatement des compétences suivantes :

1. Cybersécurité

2. Sécurité Cloud

3. Services de veille stratégique et de production de rapports*

3. Informatique en nuage (Cloud computing)*

4. Architecture Cloud

5. Mise en oeuvre d'un portail d'intervention d'urgence (ERP)

6. Virtualisation

7. Développement d'applications mobiles

8. Développement Web/conception de sites Web

*Désigne une égalité

Presque tous les répondants (97 %) ont indiqué qu'ils feront appel à des spécialistes de projets pour aider leurs équipes et 85 % des dirigeants ont mentionné qu'ils enrichissaient les compétences des employés actuels ou qu'ils leur offraient une formation sur les compétences technologiques très recherchées.

« Alors que les exigences commerciales dans le domaine des technologies de l'information évoluent rapidement, plus d'organisations intègrent des spécialistes de projets pour aider leurs équipes existantes et font appel à une expertise spécialisée pour des initiatives clés ou ponctuelles », a déclaré Deborah Bottineau, directrice de district de Robert Half Technology.

« Trouver les bons candidats, à temps plein ou intérimaires, peut constituer un défi dans le marché actuel de l'embauche, tout particulièrement dans les domaines où les besoins sont de plus en plus importants, comme la sécurité des technologies de l'information et l'informatique en nuage, a ajouté Mme Bottineau. Pour attirer les meilleurs talents, les leaders du domaine des technologies doivent promouvoir de façon proactive ce qui permet à leur entreprise de se distinguer en tant qu'excellent milieu de travail, notamment des avantages et une rémunération concurrentiels, ainsi que des possibilités d'avancement professionnel. »

Conclusions additionnelles :

La plupart des leaders dans le domaine des technologies de l'information (94 %) qui ont participé au sondage ont souligné qu'ils sont confiants quant aux perspectives de croissance de leur entreprise pour le premier semestre de 2019.

Outre le recrutement, le maintien de la sécurité sera une priorité pour les leaders dans le domaine des technologies au cours du premier semestre de l'année, suivi des projets infonuagiques, de l'innovation et des investissements dans les nouvelles technologies.

L'informatique en nuage est la principale compétence pour laquelle les gestionnaires dans le domaine des technologies de l'information offrent de la formation à leurs équipes, suivie de la sécurité, de la gestion de projets, de la science des données et de l'apprentissage machine/intelligence artificielle.

Au sujet de l'étude

Le sondage en ligne a été mis au point par Robert Half Technology et mené par une firme de sondage indépendante de premier plan. Le rapport est fondé sur les réponses de plus de 270 gestionnaires principaux au Canada. Tous les répondants ont été sélectionnés selon leur pouvoir d'embauche dans les services des systèmes d'information ou des technologies de l'information d'une entreprise et ils ont été priés de révéler leurs projets d'embauche pour le semestre à venir.

À propos de Robert Half Technology

Robert Half Technology, qui compte plus de 120 bureaux dans le monde, est un chef de file en placement de professionnels en technologies pour des projets allant du développement Web à l'intégration de systèmes multiplateformes, en passant par la sécurité des réseaux et le soutien technique. Robert Half Technology offre des services de recherche d'emploi en ligne à roberthalf.ca/fr/technology. Les visiteurs peuvent demander un exemplaire du Guide salarial 2019 de Robert Half Technology.

SOURCE Robert Half Technology

Communiqué envoyé le 13 décembre 2018 à 06:59 et diffusé par :