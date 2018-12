VIA Rail trahit les Canadiens en envoyant des centaines d'emplois de qualité en Californie







MONTRÉAL, le 12 déc. 2018 /CNW/ - Alors que les membres d'Unifor protestaient dans sept villes canadiennes, VIA Rail Canada a accordé un contrat de 989 millions de dollars à une entreprise allemande qui construira des trains pour le service ferroviaire voyageurs du Canada.

« C'est trahir les travailleurs et les contribuables canadiens qui financent VIA Rail et qui s'attendent à ce que cette société d'État fasse preuve d'une certaine loyauté en créant des emplois ici pour bâtir notre économie », a déclaré Jerry Dias, président national d'Unifor.

Plus tôt aujourd'hui, Unifor a lancé une pétition pour demander au ministre des Transports, Marc Garneau, de protéger les bons emplois canadiens en maintenant le travail de VIA Rail au Canada.

VIA Rail a plutôt choisi Siemens, une société allemande, plutôt que Bombardier Inc. pour un contrat de 989 millions de dollars.

Plutôt que de faire construire le parc de locomotives et de wagons du Canada ici, ce travail sera maintenant effectué en Californie, laissant des centaines, voire des milliers de Canadiens sans emploi.

Le Ministre Garneau a défendu cet accord controversé en disant que les accords de libre-échange ne permettraient pas à VIA de favoriser des entreprises canadiennes comme Bombardier, qui aurait pu faire ce travail ici au Canada.

« C'est un non­sens. Le Ministre Garneau a permis à VIA de se cacher derrière des accords commerciaux alors que nous savons que VIA est une société d'État indépendante qui aurait pu choisir une entreprise canadienne comme Bombardier sans favoritisme, a affirmé Jerry Dias. Il y a beaucoup d'autres facteurs à prendre en considération lorsque vous décidez de mettre des milliers de Canadiens au chômage d'un seul coup de crayon. »

Tout cela survient à un moment où les membres de la section locale 1075 d'Unifor qui travaillent pour Bombardier Transport à Thunder Bay s'inquiètent de leur avenir, car les projets attribués à l'usine devraient prendre fin en 2019.

Les protestations d'Unifor vont se poursuivre aujourd'hui avec des piquets d'information à Vancouver, Winnipeg, Toronto, Ottawa, Montréal, Québec et Moncton.

Le service ferroviaire voyageurs du Canada a besoin de 32 nouveaux trains pour maintenir sa capacité, à un moment où le syndicat estime qu'il devrait étendre ses services à l'échelle du pays et créer plus d'emplois de qualité dans le secteur des transports du pays.

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada, représentant plus de 315 000 travailleurs dans tous les grands secteurs de l'économie. Le syndicat milite pour tous les travailleurs et leurs droits; il lutte pour l'égalité et la justice sociale au Canada et à l'étranger, et aspire à provoquer des changements progressistes pour un meilleur avenir.

