Contrat Siemens - VIA Rail - Vincent Marissal déplore qu'on laisse encore une fois tomber le Québec







MONTRÉAL, le 12 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Le député de Rosemont et responsable solidaire en matière de justice fiscale et de services publics, Vincent Marissal, déplore que Siemens ait obtenu le contrat auprès de VIA Rail.

« Ce que l'on craignait se confirme : Siemens rafle le contrat de près d'un milliard pour les nouveaux trains de VIA Rail, au détriment de Bombardier qui repart bredouille. Comment peut-on justifier qu'une entreprise européenne qui construira les trains en Californie obtienne ce contrat alors que nous avons au Québec une entreprise dont l'expertise est reconnue et recherchée à travers le monde? » affirme Vincent Marissal, responsable solidaire en matière de justice fiscale et de services publics.

Québec solidaire considère qu'il est tout simplement absurde de donner ce contrat à une compagnie étrangère lorsqu'un chef de file québécois est dans les options. Le gouvernement fédéral se cache derrière de fausses obligations contractuelles pour expliquer son inaction, mais la réalité, c'est qu'il laisse encore une fois tomber le Québec.

« Rappelons que le fédéral a fait des accrocs injustifiables aux principes de respect des droits humains pour permettre à une entreprise de l'Ontario - General Dynamics Land - de vendre des blindés au régime brutal de l'Arabie Saoudite, alors qu'il ne lève pas le petit doigt pour faciliter l'obtention d'un contrat pour Bombardier auprès d'une société de la Couronne », rappelle Vincent Marissal.

Le premier ministre Legault, quant à lui, s'est contenté de demander timidement au moins 25 % de contenu québécois dans les nouveaux trains de VIA Rail, mais il vient encore une fois de démontrer l'impuissance de son supposé nationalisme économique.

« Les travailleurs et les travailleuses de La Pocatière s'attendent un positionnement beaucoup plus ferme du gouvernement caquiste. François Legault et ses ministres doivent réclamer des comptes, en toute transparence, à Ottawa », déclare le député de Rosemont.

