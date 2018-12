LiveWell Canada : l'année 2019 sera marquée par le CBD







L'Adoption du U.S. Farm Bill et la légalisation du chanvre ouvriront la voie à un marché du bien-être multimilliardaire pour le CBD

/LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ N'EST PAS DESTINÉ AUX AGENCES DE TRANSMISSION DES ÉTATS-UNIS ET NE DOIT PAS ÊTRE DIFFUSÉ AUX ÉTATS-UNIS/

OTTAWA, le 12 déc. 2018 /CNW Telbec/ - LiveWell Canada Inc. (« LiveWell » ou la « société »), (CSE: LVWL), prévoit que l'adoption de la U.S. Agriculture Improvement Act de 2018, connue sous le nom de Farm Bill, ouvrira la voie à un marché multimilliardaire pour les produits de bien-être fabriqués avec le CBD du chanvre et d'autres cannabinoïdes dérivés du chanvre.

Le Farm Bill, adopté par le Sénat avec une majorité à 87 contre 13 le mardi 11 décembre 2018, légalisera le chanvre industriel, y compris le commerce entre États du chanvre et du CBD dérivé du chanvre. La mesure doit encore être soumise à un vote final à la Chambre des représentants, puis à la promulgation de la loi par le président Trump. Les experts prévoient que le processus sera finalisé d'ici la fin de l'année.

Une fois les ambiguïtés juridiques éliminées, LiveWell Canada anticipe une énorme demande pour le marché du CBD en 2019.

La légalisation et l'acceptation des avantages liés à la santé et au bien-être du CBD progressent à un rythme rapide à l'échelle mondiale. Si le CBD est employé le plus couramment pour combattre l'anxiété, l'insomnie, la douleur et les nausées, son utilisation pour le traitement d'autres conditions est aussi étudiée actuellement. Plus tôt cette année, la FDA des États-Unis a approuvé l'utilisation de l'Epidiolex, médicament à base de CBD, pour le traitement de l'épilepsie chez l'enfant.

L'Organisation mondiale de la santé a également recommandé la déréglementation du CBD en tant que substance réglementée dans ses 194 états membres. Le Brightfield Group de Chicago prédit que le marché du CBD du chanvre pourrait atteindre 22 milliards de dollars américains d'ici 2022.

« Nous croyons que le marché du CBD du chanvre pourrait surpasser les prédictions du secteur, car un nombre immense de consommateurs se tournent vers l'autogestion des soins et du bien-être. L'élimination des barrières et ambiguïtés juridiques permettra au CBD d'être mieux connu et accepté comme produit de rechange pour obtenir des résultats fonctionnels », a déclaré David Rendimonti, président et chef de la direction de LiveWell Canada. « En ce qui concerne l'ampleur que prendra ce secteur, nous ne voyons que la pointe de l'iceberg. »

À propos du CBD de chanvre

Le CBD, forme brève de cannabidiol, et autres cannabinoïdes peuvent être extraits du chanvre ainsi que du cannabis. Mais le CBD dérivé du chanvre est plus économique à produire et fait face à moins de restrictions légales à l'échelle internationale que le cannabis. Ceci est dû au fait qu'il contient peu de THC, l'ingrédient qui cause l'état d'euphorie.

Il existe trois différentes souches de cannabis --le Cannabis sativa L., le Cannabis indica et le Cannabis ruderalis. Des années de culture spécialisée du Cannabis sativa L. ont produit deux sous-types de la souche : le cannabis thérapeutique (la marijuana) et le chanvre industriel. Les deux plantes diffèrent pour ce qui est de l'apparence et du contenu en cannabinoïdes. Le chanvre ne contient notamment qu'un montant infime du THC retrouvé dans le cannabis thérapeutique.

L'adoption anticipée du projet de loi sur le cannabis légaliserait tous les produits dérivés du chanvre industriel, y compris le CBD dans la mesure où leur teneur en THC ne dépasse pas 0,3 pour cent.

À propos de LiveWell Canada

LiveWell est positionné stratégiquement en vue de devenir un chef de file du marché émergent du CBD. Comme annoncé le 3 décembre 2018, LiveWell a signé une lettre d'entente visant une fusion avec Vitality CBD Natural Health Products Inc. (la "Fusion"), une des plus importantes exploitations de culture et d'extraction de chanvre en Amérique du Nord, avec une récolte d'approximativement 20 000 acres en 2018. La fusion réunira les actifs américains et canadiens pour créer une des premières sociétés de CBD de chanvre totalement intégrée à grande échelle : capacité de production de l'isolat de CBD pouvant atteindre 3 000 kg par jour d'ici la moitié de l'année 2019; recherche sur le CBD, développement de produit et installations de fabrication de plantes GM; ventes internationales et réseaux de distribution et une direction expérimentée.

L'équipe de chercheurs et de scientifiques de LiveWell a récemment terminé une étude de sept mois et un rapport majeur sur le marché du CBD, a publié un document de présentation technique sur le CBD du chanvre industriel, se penche sur des formulations de produits du CBD et travaille à des partenariats avec d'autres groupes de recherche.

Le 5 octobre 2018, LiveWell a fait l'annonce de son acquisition d'Acenzia Inc., un promoteur et fabricant de Windsor, en Ontario, se spécialisant dans les produits nutraceutiques pour le marché de la santé et du mieux-être. Acenzia se spécialise dans les produits thérapeutiques brevetés touchant à des troubles médicaux particuliers ainsi qu'à des diagnostics personnalisés. Elle offre également une installation de fabrication qui est certifiée par Santé Canada, inscrite auprès de la FDA et qui détient également les certifications NSF pour les PGM, pour les sports et est certifiée biologique par la USDA. On s'attend à ce que l'acquisition se conclue dans un avenir rapproché.

LiveWell est aussi un demandeur tardif pour la culture du cannabis et possède des serres en construction en Ontario et au Québec.

Énoncés de nature prospective

Le présent communiqué comprend des déclarations prospectives au sujet de LiveWell et de ses activités. Souvent, mais pas toujours, on reconnaît ces énoncés à l'emploi de mots comme «?planifier?», «?poursuivre?», «?s'attendre?», «?calendrier?», «?projet?», «?avoir l'intention?», «?croire?», «?prévoir?», «?estimer?», «?peut?», «?va?», «?potentiel?», «?proposer?» et autres termes ou énoncés semblables (avec leurs formes négatives) par lesquels on dit que des événements ou des conditions «?peuvent?» ou «?vont?» se produire.

Ces déclarations prospectives comprennent, sans toutefois s'y limiter, des déclarations concernant les avantages et le calendrier de la transaction proposée, l'achèvement de la transaction relative au CBD, l'achèvement de l'acquisition d'Acenzia Inc. par LiveWell, l'achèvement de l'acquisition de Vitalpure LLC par Vitality, les capacités de production de chanvre de Vitality, la valeur estimée des actifs et passifs de Vitality, la demande sur le marché et la croissance en matière de produits à base de CBD et d'autres cannabinoïdes. Il existe un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourrait faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des énoncés prospectifs inclus dans la présente communication. Par exemple, le moment prévu et la probabilité de l'achèvement de la transaction en cours, y compris la diligence raisonnable et le moment, la réception et les modalités de toute approbation gouvernementale et réglementaire requise de la transaction en cours qui pourrait réduire les avantages prévus ou amener les parties à abandonner la transaction, la capacité d'intégrer avec succès les entreprises, la survenance de tout événement, changement ou autres circonstances qui pourraient donner lieu à la résiliation de la transaction, la possibilité que les actionnaires de LiveWell n'approuvent pas la transaction, le risque que les parties ne soient pas en mesure de satisfaire aux conditions de la transaction proposée en temps opportun ou qu'elles ne soient pas en mesure de le faire du tout, les risques liés à la perturbation du temps de gestion des activités commerciales courantes découlant de la transaction proposée et le risque que toute annonce concernant la transaction proposée ait des répercussions négatives sur le cours de l'action ordinaire de LiveWell. Tous ces facteurs sont difficiles à prévoir et échappent à notre contrôle.

De plus, il se peut que les événements et les circonstances à venir qu'évoque notre communiqué ne se produisent pas à certaines dates ou n'arrivent pas du tout ou encore qu'ils prennent des formes largement différentes en raison de facteurs de risque inconnus ou connus ou d'incertitudes qui touchent LiveWell et Vitality. Par conséquent, LiveWell prévient que la liste susmentionnée de facteurs importants n'est pas exhaustive et le lecteur est invité à prendre connaissance de tous les facteurs de risque présentés dans le rapport de gestion de la Société datée du 26 octobre 2018.

Les renseignements prospectifs du présent communiqué représentent les attentes de LiveWell à la date du présent communiqué et, par conséquent, ils pourraient être modifiés après cette date. Le lecteur ne devrait pas accorder une importance indue aux renseignements prospectifs et ne devrait pas non plus s'en remettre à eux à toute autre date. Bien qu'elle puisse choisir de le faire, LiveWell ne s'engage pas à mettre à jour cette même information à un moment quelconque, sauf en conformité avec les lois applicables sur les valeurs mobilières.

Ni la Bourse des valeurs canadiennes (CSE) ni son fournisseur de services de réglementation n'acceptent la responsabilité de la pertinence ou de l'exactitude de ce communiqué.

En cas d'écart entre la traduction française du présent communiqué de presse et la version originale anglaise, la version anglaise a préséance.

Pour en savoir davantage, veuillez consulter livewellcorp.com.

