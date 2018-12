Siemens Canada obtient une importante commande de VIA Rail Canada pour un nouveau parc de trains de voyageurs







32 rames bidirectionnelles offrant plus de 9 100 places

Début de l'utilisation par les voyageurs prévue en 2022

Amélioration de l'expérience des voyageurs grâce à des voitures plus confortables, à un déplacement plus silencieux et à une accessibilité universelle améliorée

OAKVILLE, ON, le 12 déc. 2018 /CNW/ - Siemens Canada a décroché auprès de VIA Rail Canada un important contrat pour la conception et la construction de 32 nouvelles rames bidirectionnelles qui desserviront plus de 4,5 millions de voyageurs par an sur le parcours le plus achalandé de VIA Rail, soit le corridor Québec-Windsor. La commande est évaluée à 989 millions de dollars canadiens. De plus, VIA Rail et Siemens ont conclu un contrat de services techniques et de fourniture de pièces de rechange de 15 ans d'une valeur de 23,7 millions de dollars canadiens par année. Siemens a pour objectif d'utiliser du contenu canadien dans une proportion de plus de 20 % en ce qui concerne les fournitures et les services. La livraison des rames aux fins d'essais débutera en 2021, et le service voyageurs devrait commencer en 2022.

« Nos nouveaux trains offriront aux voyageurs de VIA Rail une expérience de voyage plus confortable et plus accessible, tout en appuyant les objectifs de durabilité de VIA Rail, a déclaré Faisal Kazi, président-directeur général de Siemens Canada. Siemens faisant partie du tissu canadien depuis plus d'un siècle, nous sommes résolus à aider ce pays à devenir plus fort et à s'améliorer continuellement. Ce projet de remplacement du parc reflète cet engagement et bénéficie de notre expérience mondiale. »

« Alors que nous entamons le retrait progressif du parc actuel, la livraison rapide du nouveau parc permettra à VIA Rail de maintenir les niveaux de service actuels dans le corridor Québec-Windsor, tout en améliorant considérablement la qualité de l'expérience de ses voyageurs. Nous remercions le gouvernement du Canada pour sa confiance en VIA Rail et pour cet investissement historique dans son avenir durable », a affirmé Yves Desjardins-Siciliano, président et chef de la direction de VIA Rail Canada.

Les 32 rames seront alimentées par les populaires locomotives Charger de Siemens, qui comptent parmi les locomotives diesel-électriques les plus économes en carburant sur le marché actuellement et qui se distinguent par une énergie propre et un déplacement souple et confortable. Respectueuses de l'environnement grâce à un module d'alimentation conforme aux normes d'émission du groupe 4, les locomotives permettent une réduction des émissions de carbone pouvant atteindre 80 % par rapport à l'équipement actuel. Les voitures voyageurs offriront également une accessibilité universelle améliorée, proposant de multiples accommodements pour les fauteuils roulants et d'autres appareils d'aide à la mobilité.

Le Canada occupe une place particulière dans l'histoire de Siemens, puisqu'il est le premier pays en Amérique du Nord à avoir déployé les systèmes légers sur rail de Siemens à Edmonton et à Calgary, en Alberta, au milieu des années 1970. Ces projets ont marqué le début du succès croissant de Siemens dans le domaine de la mobilité, et l'entreprise fabrique désormais plus du tiers de tous les véhicules légers sur rail en Amérique du Nord. Plus de 70 locomotives Charger de Siemens desservent actuellement les voyageurs à l'échelle de l'Amérique du Nord.

En tant que chef de file en matière de solutions de transport depuis plus de 160 ans, Siemens améliore constamment sa gamme de produits. Grâce à la numérisation, Siemens permet aux opérateurs de transport du Canada et du monde entier de rendre l'infrastructure intelligente, d'accroître de façon durable la valeur tout au long du cycle de vie et d'améliorer le confort des voyageurs. Les rames seront fabriquées au siège social nord-américain de fabrication de matériel roulant de Siemens, situé à Sacramento, en Californie.

Vous trouverez le présent communiqué de presse, une ou des photos de presse et d'autres documents à l'adresse :

https://www.siemens.com/ca/fr/home/entreprise/actualite/via.html

Pour en savoir davantage sur la division Mobilité de Siemens Canada, consultez le site

https://www.siemens.com/ca/fr/home/produits/mobilite.html.

À propos de Siemens Canada

Depuis 1912, Siemens Canada est synonyme d'excellence technologique, d'innovation, de qualité et de fiabilité. Les technologies de Siemens dans les domaines de l'électrification, de l'automatisation et de la numérisation aident à la concrétisation de ce qui compte vraiment pour les Canadiens. De l'Atlantique au Pacifique, les employés de Siemens Canada proposent des solutions en matière d'énergie durable, d'infrastructure intelligente et d'entreprise numérique. Étant l'un des plus importants producteurs mondiaux de technologies écoénergétiques préservant les ressources, Siemens est un fournisseur de premier plan de solutions efficaces de production et de transport de l'énergie, et un pionnier au chapitre des solutions en matière d'infrastructure, d'automatisation, d'entraînement et de logiciels destinées à l'industrie. Par l'intermédiaire de sa filiale gérée séparément, Siemens Healthineers, l'entreprise est également un important fournisseur d'équipement d'imagerie médicale - comme les systèmes de tomodensitométrie et d'imagerie par résonance magnétique - ainsi qu'un fournisseur de premier plan dans le secteur des diagnostics en laboratoire et des TI cliniques. Les ventes de Siemens Canada pour l'exercice 2018 (qui a pris fin le 30 septembre) s'élevaient à 2,2 milliards de dollars canadiens. L'entreprise compte environ 4 300 employés et 44 emplacements à l'échelle du pays, dont neuf usines de production. Pour en savoir plus, visitez le site www.siemens.ca.

