Groupe Kameleon annonce l'implantation d'une usine de transformation de cannabis médicinal et thérapeutique à Saint-Félicien







L'INVESTISSEMENT DE 50 M$ PERMETTRA LA CRÉATION À TERME DE 250 EMPLOIS

SAINT-FÉLICIEN, QC, le 12 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Messieurs François Ruel, Martin Dufour et Daniel Nossey, de Groupe Kameleon, ainsi que Monsieur Luc Gibbons, maire de Saint-Félicien, ont procédé aujourd'hui à l'annonce de la construction d'une usine de production, de transformation et de commercialisation de cannabis médicinal et thérapeutique sur le territoire de la municipalité jeannoise. L'investissement, qui atteindra près de 50 M$, permettra à terme la création de 250 emplois de qualité.

La future usine, qui sera à la fine pointe de la technologie, produira et transformera du cannabis à 100 % biologique. L'extraction des huiles de CBD et de THC sera également faite sur place. Tous les produits seront vendus sur les marchés des produits dérivés du cannabis, c'est-à-dire les marchés thérapeutique, pharmaceutique, cosmétique et nutraceutique (alimentaire).

«?Nous sommes enchantés que la région du Lac-Saint-Jean ait sa part du gâteau de l'industrie québécoise du cannabis. Les régions méritent de profiter de cette industrie lucrative et en pleine effervescence. Rappelons-nous qu'à la base, l'agriculture québécoise, c'est aussi nos régions?», a souligné M. Ruel, Président et cofondateur de Groupe Kameleon.

«?Aujourd'hui est un grand jour pour Saint-Félicien et pour la région du Lac-Saint-Jean. Ce projet va sans contredit contribuer à la vitalité économique de la région, notamment par le biais de la création de 250 emplois de qualité, bien rémunérés?», a renchéri M. Martin Dufour, Vice-Président et cofondateur de Groupe Kameleon.

«?Je suis heureux de développer des génétiques uniques pour la région?», a déclaré M. Daniel Nossey, troisième partenaire chez Groupe Kameleon.

Groupe Kameleon, une approche régionale

Groupe Kameleon est une compagnie de gestion québécoise qui se spécialise dans le domaine du cannabis médicinal et thérapeutique. Elle oeuvre donc dans ce créneau particulier de la culture, de la transformation ainsi que de la commercialisation du cannabis médicinal et de ses dérivés. Ce qui démarque Groupe Kameleon des autres producteurs de cannabis est sa mission : le développement socio-économique régional. L'entreprise accorde une importance accrue à l'acceptabilité sociale du milieu. La société a été fondée par des hommes d'affaires québécois qui ont des expériences diversifiées et qui sont extrêmement passionnés par ce qu'ils font. Ainsi, le Québec peut désormais compter sur une expertise de chez nous au sein de cette industrie en pleine effervescence, tant au Canada que sur la scène internationale.

Un levier économique pour Saint-Félicien

«?L'annonce d'aujourd'hui représente une magnifique nouvelle pour Saint-Félicien. Ce projet, piloté par un promoteur très sensible aux réalités régionales, permet à notre milieu de diversifier son économie tout en mettant en valeur les atouts de notre municipalité, notamment notre extraordinaire qualité de vie et la présence de toutes les infrastructures essentielles à la réalisation de projets d'envergure. La création, d'ici deux ans, de 250 emplois de qualité, donnera un élan non seulement à notre communauté, mais aussi à l'ensemble du Saguenay-Lac-Saint-Jean?», a déclaré le maire de Saint-Félicien, M. Luc Gibbons.

groupekameleon.com

SOURCE Ville de Saint-Félicien

