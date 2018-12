Nemaska Lithium annonce la tenue de son Assemblée générale annuelle et extraordinaire des actionnaires







VILLE DE QUÉBEC, 12 déc. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nemaska Lithium Inc. (TSX: NMX) (OTCQX: NMKEF) a le plaisir d'inviter ses actionnaires et les médias à son assemblée générale annuelle et extraordinaire des actionnaires 2018. La Société fera le bilan des activités du dernier exercice financier en plus de donner un aperçu des activités en cours. M. Guy Bourassa, président et chef de la direction, sera disponible après l'assemblée pour répondre aux questions des médias.



Où : Maison de la culture Francis-Brisson

15, avenue de Grand-Mère,

Shawinigan (secteur Grand-Mère)

Quand : le mardi 18 décembre 2018, 10 h HNE

Prendront la parole :

M. Guy Bourassa, président et chef de la direction

M. Steve Nadeau, chef de la direction financière

Mme Chantal Francoeur, vice-présidente, Ressources humaines et développement organisationnel

Webdiffusion

L'assemblée générale annuelle et extraordinaire des actionnaires sera diffusée en direct à partir de 10 h HNE. Cliquez ici pour accéder à la webdiffusion en français : http://webcast.servicewebdiffusion.com/nemaska-lithium-fr .

La vidéo sera également disponible à cette adresse 24 heures après l'assemblée.

Visite

Les médias sont invités à se joindre aux actionnaires pour une visite de l'usine de démonstration de Shawinigan à la suite de l'assemblée générale annuelle et extraordinaire. Veuillez noter que les visiteurs doivent en tout temps porter des vêtements longs et des souliers fermés. L'équipement de sécurité nécessaire à la visite sera fourni sur place.

À propos de Nemaska Lithium

Nemaska Lithium est une entreprise chimique en développement dont les activités seront intégrées verticalement, de l'extraction minière de spodumène jusqu'à la commercialisation d'hydroxyde et de carbonate de lithium de haute pureté. Ces sels de lithium sont destinés principalement au marché en forte croissance des batteries au lithium-ion, propulsé de plus en plus par la demande en matière d'électrification des transports et de stockage d'énergie à l'échelle mondiale. Grâce à ses produits et procédés, Nemaska Lithium compte faciliter l'accessibilité aux énergies vertes, au bénéfice de l'humanité.

La société exploitera la mine Whabouchi au Québec, au Canada, l'un des plus importants gisements de spodumène au monde, tant en termes de volume que de teneur. L'entreprise transformera, à l'usine de Shawinigan, le concentré de spodumène produit à la mine Whabouchi grâce à un procédé unique d'électrolyse membranaire pour lequel la société détient de multiples brevets.

Nemaska Lithium est un membre de l'indice des titres à petite capitalisation S&P/TSX, de l'indice minier mondial S&P/TSX, de l'indice des métaux de base mondial S&P/TSX, de l'indice mondial des métaux de base à pondération égale S&P/TSX et de l'indice MSCI Canada des titres à petite capitalisation. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site www.nemaskalithium.com ou twitter.com/Nemaska Lithium .

Mise en garde concernant l'information prospective

Les énoncés prospectifs contenus dans cet avis aux médias comprennent, sans toutefois s'y limiter, ceux liés au paragraphe « À propos de Nemaska Lithium » ci-dessus, qui décrit essentiellement les perspectives de la Société. Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien que considérées comme raisonnables par la Société au moment où ces énoncés ont été formulés, sont assujetties à des incertitudes et à des imprévus importants sur les plans opérationnel, économique et concurrentiel. Ces estimations et ces hypothèses peuvent s'avérer inexactes. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le but de fournir de l'information sur les attentes actuelles et les prévisions de la direction. Les énoncés prospectifs compris dans cet avis sont qualifiés par les mises en garde qui précèdent et celles qui figurent dans nos autres dépôts auprès des organismes de réglementation en valeurs mobilières du Canada. Ces documents, à l'attention des actionnaires, se trouvent sur SEDAR : https://www.sedar.com/DisplayProfile.do?lang=FR&issuerType=03&issuerNo=00027813 .

POUR EN SAVOIR PLUS, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC :

Victor Cantore

Relations avec les investisseurs

514 831-3809

victor.cantore@nemaskalithium.com Wanda Cutler

Relations avec les investisseurs

416 303-6460

wanda.cutler@nemaskalithium.com



Fanny-Ève Tapp

Relations avec les médias

B. 514 935 2777 # 204

C. 514 442 0445

fanny-eve.tapp@nemaskalithium.com

