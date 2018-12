L'Alberta fera face à des vents contraires, tandis que l'économie de la Colombie-Britannique prospérera en 2019, selon les Services économiques RBC







TORONTO, le 12 déc. 2018 /CNW/ - Deux des provinces de l'Ouest canadien emprunteront des chemins divergents en 2019, selon le plus récent rapport Perspectives économiques RBC .

La réduction de la production pétrolière en raison des contraintes de capacité des pipelines ainsi que la volatilité des revenus tirés des activités pétrolières et gazières contribueront à un ralentissement de la croissance en Alberta l'an prochain. RBC prévoit que cette croissance s'établira à 1,5 % en 2019, comparativement à 2,4 % cette année.

« À la suite de la réduction de la production pétrolière, la croissance du PIB en Alberta pourrait diminuer d'un point de pourcentage de plus que les estimations antérieures, déclare Craig Wright, premier vice-président et économiste en chef, RBC. Tout dépendra de l'évolution des prix et des réserves par suite de cette réduction. »

Pendant ce temps, l'économie de la Colombie-Britannique devrait prospérer en 2019. Le projet de gaz naturel de 40 milliards de dollars de LNG Canada stimulera de manière importante l'économie de la province. Les Services économiques RBC prévoient maintenant une croissance de 2,6 % en 2019, comparativement à 1,9 % dans les prévisions précédentes. Cette croissance accélérée se poursuivra probablement en 2020.

« Puisque LNG Canada a annoncé des dépenses de 18 milliards de dollars au Canada, surtout en Colombie-Britannique, durant la première phase quinquennale du projet, nous croyons que cet investissement donnera de l'élan à l'économie provinciale, ajoute M. Wright. Il pourrait aussi entraîner des pressions supplémentaires sur un marché du travail déjà tendu. »

Le taux de chômage étant plus bas que jamais en Colombie-Britannique, il ne reste plus beaucoup de main-d'oeuvre locale disponible. Les pénuries pourraient exercer des pressions à la hausse sur les salaires, et les entreprises se tourneront probablement vers l'immigration internationale et interprovinciale pour combler l'écart.

Des difficultés à prévoir pour le Canada en 2019

Le repli des prix du pétrole et la hausse des taux d'intérêt ont considérablement nui à l'économie canadienne vers la fin de 2018 et pourraient avoir un effet similaire dans la prochaine année. Les changements apportés à la réglementation et l'augmentation des taux pèseront sur les dépenses des ménages en 2019. Cependant, une hausse modeste des investissements (à l'extérieur du secteur de l'énergie) et des exportations s'accompagnera d'une autre année de dépenses gouvernementales. Selon les Services économiques RBC, la croissance du PIB canadien reculera de 0,2 point de pourcentage pour s'établir à 1,7 % en 2019.

À l'extérieur du Canada

L'expansion mondiale se poursuivra, mais les défis s'accentuent

L'économie mondiale devra probablement faire face à d'importants obstacles en 2019. La période de taux d'intérêt extrêmement faibles a pris fin et le contexte politique est plutôt instable, ce qui tire la situation économique vers le bas. Les Services économiques RBC s'attendent à une expansion économique de 3,7 % à l'échelle mondiale en 2019, comme au cours des deux années précédentes.

L'économie américaine continue sur sa lancée

La hausse des dépenses de consommation et le rebond des investissements, appuyés par des réductions d'impôts, ont donné aux États-Unis un avantage considérable par rapport aux autres pays du G7 en 2018. Selon les Services économiques RBC, l'économie américaine poursuivra son expansion à un rythme supérieur au potentiel en 2019. Cependant, le resserrement des conditions financières refroidira probablement les dépenses de consommation et les investissements des entreprises au cours de la prochaine année.

Après l'imposition de tarifs sur les produits chinois ainsi que sur l'acier et l'aluminium venant de plusieurs pays, on peut s'attendre à un ralentissement de la croissance des exportations et des importations en 2019. De plus, le cours élevé du dollar américain pèsera fortement sur la demande d'exportations américaines. Et bien que les coûts associés aux tarifs soient initialement absorbés par les entreprises, plus ces tarifs demeureront en place longtemps, plus ils risquent de se refléter dans les prix à la consommation.

Il est possible de consulter le document Perspectives économiques et financières de RBC dans son intégralité. Un document distinct intitulé Perspectives provinciales , publié par RBC, évalue les provinces en termes de croissance économique, de croissance de l'emploi, de taux de chômage, de ventes au détail, de mises en chantier et d'indices des prix à la consommation.

