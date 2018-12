Avis aux médias - Les travailleuses et travailleurs de VIA Rail Canada protestent à l'échelle nationale pour le maintien des emplois au Canada







MONTRÉAL, le 12 déc. 2018 /CNW/ - Aujourd'hui, les membres d'Unifor qui travaillent pour VIA Rail Canada enverront un message fort à leur employeur et au gouvernement fédéral dans les gares ferroviaires du Canada.

« Cette société d'État devrait créer de bons emplois canadiens et bâtir un service ferroviaire national dont nous pouvons tous être fiers, au lieu de sous-traiter du travail à des multinationales étrangères », a déclaré Jerry Dias, président national d'Unifor.

Les travailleuses et travailleurs distribueront des dépliants pour protester contre l'annonce récente de VIA de supprimer des emplois et de sous-traiter du travail à des entreprises étrangères. Les contribuables sont priés de communiquer avec leurs députés et leur ministre des Transports, Marc Garneau, pour demander à VIA de rester au Canada.

Où : Gares de VIA à Vancouver, Winnipeg, Toronto, Ottawa, Montréal, Québec et Moncton.

Quand : Mercredi 12 décembre 2018 de 11 h à 13 h, heure locale à l'exception de Moncton où la protestation aura lieu de 16 h 30 à 17 h 30, heure de l'Atlantique.

Qui : Travailleuses et travailleurs de VIA et les dirigeantes et dirigeants des sections locales

VIA Rail Canada est une société d'État fédérale qui reçoit la majeure partie de son financement des contribuables canadiens. VIA a récemment annoncé qu'elle supprimera des centaines d'emplois au Canada et qu'elle sous-traitera ce travail à une entreprise américaine appelée Aramark. De plus, Siemens, une entreprise allemande, semble avoir été choisie pour le prochain projet de renouvellement de la flotte, même si elle n'a aucun intérêt direct au Canada. Aramark et ses filiales ont enregistré des ventes mondiales de plus de 19 millions de dollars en 2017, tandis que Siemens et ses filiales ont enregistré des ventes de près de 30 milliards de dollars en 2017.

Unifor réclame aussi une stratégie nationale de transport bénéficiant d'une législation d'appui pour VIA afin de promouvoir un système de transport sûr, abordable, accessible et écologique dans les Maritimes, le corridor canadien (y compris le sud-ouest de l'Ontario), l'ouest des Prairies et la Colombie-Britannique.

Lieux et coordonnées des personnes-ressources pour les médias :

Vancouver - Paul Topham (604) 799-3102

Gare centrale du Pacifique

1150 rue Station

Vancouver, CB

Winnipeg - Laura Hazlitt (431) 335-3635

Gare VIA Rail

123 rue Main

Winnipeg, MB

Toronto - Andrew Stephen (647) 669-8723

Gare Union

65 rue Front

Toronto, ON

Ottawa - Rony Kiwan (613) 862-4738

Gare VIA Rail

200 Tremblay RD

Ottawa, ON

Montréal - Mario Laroche (514) 891-7982

Gare VIA Rail (édifice du CN)

895 de la Gauchetière Ouest

Montréal, QC

Québec - Nathalie Dion (418) 455-4686

Gare Via Rail

Gare du Palais

450 rue de la Gare du Palais

Québec, QC

Moncton - Jennifer Murray (506) 380-4032

16 h 30 à 17 h 30

Gare VIA Rail

1240 rue Main

Moncton, NB

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada, représentant plus de 315 000 travailleurs dans tous les grands secteurs de l'économie. Le syndicat milite pour tous les travailleurs et leurs droits; il lutte pour l'égalité et la justice sociale au Canada et à l'étranger, et aspire à provoquer des changements progressistes pour un meilleur avenir.

