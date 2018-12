Fortis Inc. réintroduit le programme de capitaux propres sur le marché







ST. JOHN'S, Terre-Neuve-et-Labrador, 11 déc. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fortis Inc. (« Fortis » ou la « Société ») (TSX/NYSE:FTS) a annoncé aujourd'hui la réintroduction de son programme de capitaux propres sur le marché (le « Programme ATM »), qui lui permet d'émettre ponctuellement des actions ordinaires (les « Actions ordinaires ») jusqu'à concurrence de 500 000 000 CAD (ou l'équivalent de ce montant en USD) et de les vendre au public à sa discrétion. Toute Action ordinaire vendue dans le cadre du Programme ATM le sera par l'entremise de la Bourse de Toronto (la « TSX »), de la Bourse de New York (la « NYSE ») ou de toute autre bourse sur laquelle les Actions ordinaires sont inscrites, cotées ou négociées de toute autre manière (collectivement, les « Bourses ») au cours du marché en vigueur au moment de la vente. Fortis avait initialement mis en place un programme de capitaux propres sur le marché en mars 2018, mais n'avait pas émis d'Actions ordinaires dans le cadre du programme initial.

Le Programme ATM confère à Fortis une flexibilité de financement supplémentaire au cas où cela s'avérerait nécessaire à l'avenir. Le volume et le calendrier de distributions dans le cadre du Programme ATM, le cas échéant, seront déterminés à la seule discrétion de la Société. Le Programme ATM restera en vigueur jusqu'au 7 janvier 2021, à moins qu'il ne soit résilié avant cette date par la Société. Fortis compte utiliser le produit net généré par le Programme ATM, le cas échéant, à des fins commerciales générales. Étant donné que les Actions ordinaires vendues dans le cadre du Programme ATM seront distribuées aux cours du marché en vigueur au moment de la vente, ceux-ci peuvent varier d'un acheteur à l'autre durant la période de distribution.

Les distributions d'Actions ordinaires dans le cadre du Programme ATM seront effectuées conformément aux conditions d'une convention de distribution d'actions en date du 10 décembre 2018 conclue, d'une part, avec Scotia Capital Inc., TD Securities Inc., Morgan Stanley Canada Limited et Wells Fargo Securities Canada Ltd., à titre d'agents canadiens et, d'autre part, avec Scotia Capital (USA) Inc., TD Securities (USA) LLC, Morgan Stanley & Co. LLC et Wells Fargo Securities, LLC, à titre d'agents américains.

Le Programme ATM est mis en place aux termes d'un supplément de prospectus daté du 10 décembre 2018 (le « Supplément de prospectus ») au prospectus préalable de base canadien de la Société (le « Prospectus préalable de base ») daté du 6 décembre 2018 et d'un supplément de prospectus daté du 10 décembre 2018 (le « Supplément de prospectus américain ») au prospectus préalable de base américain de la Société (le « Prospectus préalable de base américain ») inclus dans sa déclaration d'enregistrement américaine du Formulaire F-10 (la « Déclaration d'enregistrement ») déposé auprès de la Commission des valeurs mobilières (Securities and Exchange Commission) le 7 décembre 2018. Le Supplément de prospectus et le Prospectus préalable de base sont disponibles sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com et le Supplément de prospectus américain, le Prospectus préalable de base américain et la Déclaration d'enregistrement sont disponibles sur EDGAR à l'adresse www.sec.gov. Les agents enverront également des exemplaires du Supplément de prospectus et du Prospectus préalable de base ou du Supplément de prospectus américain et du Prospectus préalable de base américain, selon le cas, sur demande en communiquant (au Canada) avec :

Scotia Capital Inc., à l'attention de : Equity Capital Markets, Scotia Plaza, 64e étage, 40 King Street West, Toronto (Ontario) M5H 3Y2, par courriel à l'adresse ecm@scotiabank.com ou par téléphone en composant le 416.862.5837 TD Securities Inc., à l'attention de : Symcor, NPM, 1625 Tech Avenue, Mississauga (Ontario) L4W 5P5 par courriel à l'adresse sdcconfirms@td.com ou par téléphone en composant le 289.360.2009 Morgan Stanley Canada Limited, 181 Bay Street, Suite 3700, Toronto, (Ontario) M5J 2T3, par téléphone en composant le 416.943.8400 Wells Fargo Securities Canada, Ltd., à l'attention de : Equity Capital Markets, 40 King Street West, 32e étage, Toronto (Ontario) M5H 3Y2, par courriel à l'adresse ecm.canada@wellsfargo.com ou par téléphone en composant le 416.607.2919

Ou (aux États-Unis) avec :

Scotia Capital (USA) Inc., à l'attention de : Equity Capital Markets, 250 Vesey Street, 24e étage, New York, NY 10281, par courriel à l'adresse us.ecm.syndicate@scotiabank.com ou par téléphone en composant le 212.225.6853 TD Securities (USA) LLC, 31 W 52nd Street, New York, NY 10019, par téléphone en composant le 212.827.7392 Morgan Stanley & Co. LLC, à l'attention du : service de prospectus, 180 Varick Street, 2e étage, New York, NY 10014 Wells Fargo Securities LLC, à l'attention du : Equity Syndicate Department, 375 Park Street, New York, NY 10152, par courriel à l'adresse cmclientsupport@wellsfargo.com ou par téléphone en composant le 800.326.5897

Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat d'Actions ordinaires. Aucune vente de ces titres n'est envisagée dans tout État ou territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou l'admissibilité en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cet État ou de ce territoire.



À propos de Fortis

Fortis est un chef de file dans le secteur réglementé de gaz et d'électricité en Amérique du Nord, avec un chiffre d'affaires de 8,3 milliards de dollars canadiens en 2017 et des actifs totaux s'élevant à environ 50 milliards de dollars canadiens au 30 septembre 2018. Les 8 500 employés de la Société sont au service des clients dans cinq provinces canadiennes, neuf États américains et trois pays des Caraïbes.

Les actions de Fortis sont cotées à la Bourse de Toronto (TSX) et à la Bourse de New York (NYSE) et se négocient sous le symbole « FTS ». Vous pouvez consulter les sites www.sedar.com ou www.sec.gov pour obtenir des renseignements supplémentaires.

Dans le présent communiqué de presse, Fortis inclut les « énoncés prospectifs » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables au Canada et les « déclarations prospectives » au sens de la Loi américaine de 1995 sur la réforme des litiges en matière de valeurs mobilières privées (appelés collectivement « énoncés prospectifs »). Les énoncés prospectifs inclus dans le présent communiqué de presse reflètent les attentes de la direction de Fortis en ce qui a trait à la croissance future, aux résultats d'exploitation, aux rendements et aux perspectives et occasions d'affaires. Dans la mesure du possible, les termes « anticipe », « croit », « budgets », « pourrait », « estime », « s'attend à », « prévoit », « envisage », « peut », « pourra », « plans », « projets », « planifier », « devrait », « cible », « sera » et « serait », ainsi que d'autres termes ou expressions similaires ont été utilisés pour identifier les énoncés prospectifs, qui comprennent, sans s'y limiter, la valeur totale des Actions ordinaires pouvant être émises dans le cadre du Programme ATM et de l'utilisation prévue par la Société du produit net tiré dudit programme, le cas échéant.

Les énoncés prospectifs comportent des risques, des incertitudes et des hypothèses. Les conclusions contenues dans les énoncés prospectifs reposent sur un certain nombre de facteurs ou hypothèses d'importance. Ces facteurs ou hypothèses sont assujettis à des incertitudes et à des risques inhérents entourant les attentes futures en général, y compris ceux contenus dans les énoncés prospectifs. Fortis met en garde le lecteur sur le fait que divers facteurs pourraient entraîner un écart important entre les résultats, les rendements ou les réalisations réels et ceux exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. Le lecteur est invité à étudier ces facteurs attentivement et à ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Pour de plus amples renseignements sur certains de ces risques ou facteurs et les facteurs de risque relatifs aux Actions ordinaires, prière de consulter le supplément de prospectus de la Société déposé le 10 décembre 2018, ainsi que le Prospectus simplifié préalable de base auquel il se rapporte en date du 6 décembre 2018, ainsi que les documents d'information continue que Fortis dépose ponctuellement auprès des autorités de réglementation en valeurs mobilières du Canada et de la Commission des valeurs mobilières. Tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont présentés en date des présentes et, à moins que la loi ne l'impose, nous ne nous engageons pas à réviser ou à mettre à jour les énoncés prospectifs par suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou pour tout autre motif.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec :

Pour les investisseurs :

Mlle. Stephanie Amaimo

Vice-présidente, Relations avec les investisseurs

Fortis Inc.

248.946.3572

investorrelations@fortisinc.com Pour les médias :

Mlle. Karen McCarthy

Vice présidente, communication et affaires commerciales

Fortis Inc.

709.737.5323

media@fortisinc.com

Communiqué envoyé le 11 décembre 2018 à 17:25 et diffusé par :