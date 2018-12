Lancement du service national d'ordonnances électroniques au Nouveau-Brunswick







Saint John, première localité de la province à utiliser PrescripTIonMC

TORONTO, le 11 déc. 2018 /CNW/ - Les citoyens du Nouveau-Brunswick sont en bonne voie d'avoir des moyens d'améliorer leur santé grâce au récent lancement de PrescripTIonMC, le service d'ordonnances électroniques du Canada, à Saint John.

La Dre Heidi Milner-Gero est le premier prescripteur de Saint John à utiliser PrescripTIonMC, qui lui permet d'envoyer des ordonnances électroniques aux pharmacies suivantes : Sobeys Pharmacy Rothesay, Sobeys Pharmacy Lansdowne, Lawtons Drugs McAllister Place et Lawtons Drugs Catherwood.

« Les patients trouvent très pratique que l'ordonnance soit envoyée directement à la pharmacie, et PrescripTIonMC est un moyen beaucoup plus sûr que le télécopieur pour la transmission des ordonnances, explique la Dre Milner-Gero. Ce service élimine aussi le problème des ordonnances égarées ou oubliées. »

« Nous sommes très heureux d'être le premier groupe de pharmacies des provinces atlantiques à offrir PrescripTIonMC, souligne Jedd Wood, vice-président et directeur général de Sobeys National Pharmacy Group. L'ordonnance électronique et les données numériques sont indissociables des pratiques d'avenir en pharmacie et sont d'une valeur inestimable pour les patients, les professionnels de la santé et le public. L'adoption de PrescripTIonMC dans les pharmacies Lawtons Drugs et Sobeys nous permettra, d'une part, d'apaiser les inquiétudes des patients qui craignent d'égarer leurs ordonnances et, d'autre part, de rendre le personnel plus disponible pour les patients, qui bénéficieront alors d'une meilleure expérience de soins. »

« Il est très important d'investir dans des projets de santé numérique comme PrescripTIonMC, affirme l'honorable Ted Flemming, ministre de la Santé du Nouveau-Brunswick. Cette approche novatrice contribuera certes à améliorer la qualité des services de santé de première ligne. »

« Le lancement de PrescripTIonMC à Saint John marque une étape cruciale dans nos démarches visant à aider les professionnels de la santé de l'Atlantique à offrir de meilleurs soins à leurs patients, souligne Michael Green, président et chef de la direction d'Inforoute Santé du Canada. En effet, ce projet s'inscrit dans notre initiative ACCÈS Atlantique, qui est destinée à accélérer et à faciliter l'accès aux services de santé dans les provinces de l'Atlantique. »

Inauguré en août 2017 à Huntsville, en Ontario, le service PrescripTIonMC est offert dans de nombreuses localités de l'Ontario et de l'Alberta, et maintenant à Saint John, au Nouveau-Brunswick. Actuellement, l'équipe de PrescripTIonMC travaille avec neuf provinces et territoires (Alberta, Ontario, Nouveau-Brunswick, Manitoba, Terre-Neuve-et-Labrador, Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard, Saskatchewan et Yukon) et avec 31 entreprises de pharmacies de détail regroupant plus de 3 400 établissements. De plus, 1 700 prescripteurs représentant 1,4 million de patients ont fait part de leur intérêt pour le service.

Pour en savoir plus au sujet de PrescripTIonMC, consultez le site www.PrescripTIoncan.ca. Les prescripteurs et les pharmaciens qui souhaitent adhérer au service sont invités à remplir le formulaire de déclaration d'intérêt.

À propos de PrescripTIonMC

Inforoute Santé du Canada collabore avec Santé Canada, les provinces et les territoires, ainsi que les intervenants de l'industrie en vue de développer, puis d'exploiter et de maintenir en état un service national d'ordonnances électroniques appelé PrescripTIonMC. Au service de l'ensemble des patients, des pharmacies et des prescripteurs, PrescripTIonMC rendra la gestion des médicaments plus sûre et plus efficace, puisque les prescripteurs pourront transmettre à partir de leur dossier médical électronique (DME) une ordonnance au système de gestion de pharmacie (SGP) de la pharmacie choisie par le patient. De plus, PrescripTIonMC protégera les données médicales personnelles des patients en empêchant qu'elles soient vendues ou utilisées à des fins commerciales.

À propos de Sobeys inc.

Sobeys, dont le siège social se trouve à Stellarton (Nouvelle-Écosse), est fière d'être une entreprise canadienne présente dans le secteur de l'alimentation depuis 1907. Filiale en propriété exclusive d'Empire Company Limited (TSX: EMP.A), Sobeys compte quelque 1 500 magasins ou franchises répartis dans chacune des dix provinces, qui arborent l'une ou l'autre de ses diverses enseignes dont Sobeys, Safeway, IGA, Foodland, FreshCo,Thrifty Foods et Lawtons Drugs. L'entreprise exploite également plus de 350 stations d'essence. Sobeys et ses marchands affiliés et franchisés emploient plus de 120 000 personnes d'un océan à l'autre. Vous trouverez plus d'information sur Sobeys inc. à https://corporate.sobeys.com/fr/.

À propos d'Inforoute Santé du Canada

Inforoute contribue à améliorer la santé des Canadiens en travaillant avec ses partenaires afin d'accélérer la création, l'adoption et l'utilisation efficace d'outils de santé numériques partout au pays. Par ses investissements, elle aide à améliorer l'accès aux soins, leur qualité et l'efficience des services de santé pour les patients et les cliniciens. Inforoute est une organisation indépendante, à but non lucratif, financée par le gouvernement fédéral.

