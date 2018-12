Stratégie de développement de 12 000 logements sociaux et abordables - La Ville de Montréal participera au développement de plus de 600 logements abordables à Lachine







MONTRÉAL, le 11 déc. 2018 /CNW/ - La responsable de l'habitation, de la gestion et de la planification immobilière ainsi que de la diversité montréalaise au comité exécutif, Mme Magda Popeanu, la mairesse de l'arrondissement de Lachine, Mme Maja Vodanovic, la directrice générale du groupe de ressources techniques Bâtir son quartier, Mme Édith Cyr, et la présidente du conseil provincial des Soeurs de Sainte-Anne du Québec, Soeur Céline Dupuis, sont fières d'annoncer le développement et le maintien de plus de 600 logements sociaux et d'unités abordables dans l'arrondissement de Lachine.

D'une part, la Ville de Montréal accordera une aide financière innovante de 9,3 M$ pour assurer l'achat et la rénovation, par l'organisme Habitations communautaires Duff Court, de 156 logements abordables à Lachine.

« Ces logements, dont l'état actuel laisse à désirer, seront retirés du marché privé et rénovés. Nous nous sommes engagés à développer 12 000 logements sociaux et abordables sur le territoire montréalais et nous agissons pour développer des quartiers dynamiques, ouverts et agréables. Cette intervention est une solution efficace qui nous permet d'arriver à répondre à nos objectifs collectifs et à faire de Montréal un milieu de vie solidaire où il fait bon vivre pour tous les Montréalais et Montréalaises », affirme Mme Popeanu.

Ce projet est soutenu par l'organisme Bâtir son quartier et bénéficie d'un financement du Fonds d'investissement de Montréal (FIM).

« En transformant des immeubles déjà existant et en s'assurant du prix du loyer, on garantit une sécurité locative aux résidents. Plusieurs de nos citoyens vivent dans une situation de précarité et il est impératif d'être à l'écoute de leurs besoins », affirme Mme Vodanovic.

D'autre part, la Ville autorisera également les modifications nécessaires au plan d'urbanisme de Montréal pour transformer le site de la Maison mère des soeurs de Sainte-Anne en un lieu résidentiel mixte de plus de 450 logements. Les habitations La Traversée, qui développeront le site, permettront à des familles, des personnes seules et des aînés de vivre dans un cadre enchanteur. Le projet, qui respectera le patrimoine, restera ouvert à toute la communauté.

« On se doit de tout mettre en oeuvre afin de maintenir les sites patrimoniaux à Montréal, dont ce magnifique et imposant complexe. En permettant d'en faire un projet de logements sociaux et abordables, la Congrégation des soeurs de Sainte-Anne assure que cet impressionnant ensemble conventuel puisse continuer de répondre aux besoins de la communauté », précise Mme Popeanu.

« Nous sommes très fiers de cette annonce, qui démontre la capacité des partenaires privés et communautaires, des élus et des services de la Ville, d'unir leurs forces pour innover et offrir des réponses multiples aux besoins en logement de la population montréalaise. Ces projets permettront à la fois de valoriser le patrimoine, de rénover des bâtiments existants et d'offrir davantage de logements abordables », souligne Édith Cyr, directrice générale de Bâtir son quartier.

