Travailler ensemble pour une réserve de parc national dans le sud de l'Okanagan et de Similkameen







PENTICTON, KELOWNA et OSOYOOS, BC, le 11 déc. 2018 /CNW/ - La région du sud de l'Okanagan et de Similkameen compte une incroyable diversité d'espèces allant de la raquette à crins blancs (un cactus), au blaireau d'Amérique en passant par le mouflon canadien et des crotales. C'est un endroit unique au Canada, qui revêt une grande importance environnementale et culturelle.

Cet été, j'ai eu la chance de retourner à cet endroit spécial et de me rappeler sa beauté. Je me suis assise avec des membres de la communauté pour discuter du projet de réserve de parc national. Ce fut formidable de parler avec quatre générations d'éleveurs, des défenseurs de l'environnement et des résidents locaux ainsi que des entrepreneurs. Ce fut aussi une belle expérience de discuter avec des chefs des Premières Nations et de renforcer la relation entre Parcs Canada, les bandes indiennes d'Osoyoos et de Lower Similkameen et la Nation Okanagan. Je vous remercie du temps que vous y avez consacré et pour vos contributions.

Nous avons l'occasion de faire quelque chose d'extraordinaire, quelque chose d'historique; de créer une nouvelle réserve de parc national qui protège un endroit incroyable pour les prochaines générations, qui stimule l'économie locale et qui fonctionne à la fois pour les résidents locaux et les entreprises.

J'ai entendu tout un éventail d'idées concernant la réserve de parc national, et elles orienteront la voie que nous traçons.

Les gens vivent, font de l'élevage, travaillent et font de la randonnée, du vélo et du camping dans la région depuis des générations. Les communautés autochtones y habitent depuis des millénaires. Cela ne changera pas. Les résidents et les entreprises n'auront pas à payer pour accéder à leurs maisons ou utiliser les routes du secteur. Les visiteurs seront mieux gérés que jamais auparavant.

L'industrie de l'élevage locale est essentielle au succès futur de la réserve de parc national. Nous allons travailler avec les familles qui font de l'élevage et l'association des éleveurs locale pour développer une approche mutuellement avantageuse pour la gestion de l'eau, le pâturage sur les terres publiques et les autres ressources. Le bétail continuera de paître à l'intérieur des limites de la réserve de parc national.

HNZ Topflight, un centre de formation de pilotage d'hélicoptères d'envergure internationale, poursuivrait ses activités à l'intérieur des limites de la réserve de parc national. Les permis provinciaux pour l'accès par hélicoptère et la formation à l'intérieur des limites continueront d'être respectés.

La sécurité publique est une priorité absolue pour la communauté. Ça l'est pour moi également. Parcs Canada dispose d'une expertise de premier plan en matière de gestion des incendies, y compris les brûlages dirigés. Parcs Canada travaillera avec BC Wildfire Service, les Premières Nations et les communautés environnantes pour soutenir la préparation, la gestion et la sensibilisation du public en ce qui a trait aux feux de forêt. En travaillant ensemble, nous pouvons gérer l'aggravation du risque d'incendie.

En fin de compte, ce projet a pour but de protéger la région du sud de l'Okanagan et de Similkameen et de faire connaître son patrimoine naturel aux générations d'aujourd'hui et de demain. La région est une merveille écologique que, je sais, nous souhaitons tous préserver pour nos enfants et nos petits-enfants.

Du 10 décembre 2018 à la fin de février 2019, des consultations auront lieu partout dans la région pour s'assurer que vos idées, vos espoirs et vos intérêts fassent partie de la façon dont la réserve de parc national sera développée. Les limites proposées de la réserve de parc national feront partie de ces consultations. Je suis engagée dans ce processus et nous trouverons des solutions. N'hésitez pas à communiquer avec Parcs Canada pour discuter de possibilités et de préoccupations concernant la réserve de parc national dans le sud de l'Okanagan et de Similkameen : www.parlonsokanagansudsimilkameen.ca.

Finalement, j'aimerais remercier spécialement la bande indienne de Lower Similkameen et la bande indienne d'Osoyoos, le gouvernement de la Colombie-Britannique et la communauté. Nous avons une occasion unique d'aller de l'avant au profit de la région du sud de l'Okanagan et de Similkameen. Ensemble, passons à la prochaine étape.

Catherine McKenna

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

Pour obtenir plus d'information sur la réserve de parc national proposée dans le sud de l'Okanagan et de Similkameen, veuillez consulter le site Web de Parcs Canada.

SOURCE Parcs Canada

Communiqué envoyé le 11 décembre 2018 à 13:00 et diffusé par :