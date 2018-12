Le Forum sur la mobilité et le transport collectif remporte un prix d'excellence en relations publiques







LAVAL, QC, le 11 déc. 2018 /CNW Telbec/ - La Société de transport de Laval (STL), la Ville de Laval et exo sont les fiers lauréats du Prix Or d'excellence tactique événementielle remis hier au gala annuel de la Société québécoise des professionnels en relations publiques (SQPRP) pour le Forum sur la mobilité et le transport collectif tenu en avril 2018 à Laval.

Cette prestigieuse reconnaissance souligne les tactiques de communication et de relations publiques pour faire rayonner la formation d'un regroupement sans précédent de 19 maires de municipalités de Laval et des Basses-Laurentides, initié par le maire de Laval, Marc Demers et accompagné de la STL et d'exo. À l'aube de l'élection provinciale du 1er octobre dernier, les membres du regroupement ont alors uni leur voix pour envoyer un message fort aux formations politiques et au futur gouvernement du Québec concernant les problèmes de congestion routière endémique. Leurs défis communs comprennent une croissance démographique supérieure à celle de l'ensemble du Québec et une croissance économique rapide jumelées à un sous-investissement dans les infrastructures de transport. Leur vision : mettre en oeuvre un réseau intégré de transport pour réduire la congestion et améliorer la qualité de vie des citoyens. Leur message a été entendu, largement diffusé dans les médias et a généré des engagements électoraux et politiques. Les études et propositions continuent même d'être citées en référence. Pour en savoir plus : www.solutionreseau.ca

À propos de la Société de transport de Laval (STL)

La STL développe et exploite un réseau intégré d'autobus, de transport scolaire, de taxis collectifs et de transport adapté qui réalisent, dans l'ensemble, plus de 22 millions de déplacements par année. Le réseau régulier d'autobus de la STL compte 46 lignes, quelque 2?700 arrêts, et couvre plus de 1?400 kilomètres sur le territoire de Laval. La STL figure parmi les sociétés de transport les plus innovantes en Amérique du Nord grâce à des projets comme le premier autobus de 40 pieds 100 % électrique à rouler au Québec (2013) et à son Système d'information aux voyageurs (2010), qui fournit à ses clients l'horaire des prochains passages de ses autobus en temps réel. Depuis 2017, la STL mène un projet pilote en acceptant les paiements par carte de crédit à bord de certains autobus. En 2017, la STL a relancé son programme Engagement qualité STL, une garantie de service à la clientèle unique au Canada. www.stl.laval.qc.ca.

À propos de la Ville de Laval

Avec une population dépassant les 440?000 personnes, Laval est la 3e plus grande ville de la province. C'est également une des régions du Québec où la croissance démographique est la plus élevée. Laval, c'est l'équilibre entre des espaces verts, des secteurs commerciaux et des quartiers résidentiels. Ville en constante évolution, Laval est dynamique, située au croisement d'axes routiers majeurs. Avec cette position géographique stratégique et son vaste réseau de transport en commun, cette région est une destination facilement accessible et une plaque tournante entre Montréal et les Laurentides. www.laval.ca.

À propos d'exo

Depuis le 1er juin 2017, exo exploite les services de transport collectif réguliers par trains et autobus, ainsi que le transport adapté pour les personnes handicapées sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal qui couvre 82 municipalités, Kahnawake et la Ville de Saint-Jérôme. Le réseau d'exo compte 6 lignes de trains, 62 gares, quelque 237 lignes d'autobus et 52 de taxibus, 71 stationnements incitatifs offrant 27?500 places ainsi que 3?500 places pour vélo. Exo est le deuxième plus grand exploitant de transport collectif de la région métropolitaine de Montréal. En 2017, il a assuré près de 45 millions de déplacements : 20 millions par train, 24 millions par autobus et 675?000 en transport adapté. exo.quebec

