Le ministre des Transports, François Bonnardel, et le maire de Sherbrooke, Steve Lussier, inaugurent le nouveau pont Bernier

SHERBROOKE, QC, le 11 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, et le maire de Sherbrooke, M. Steve Lussier, ont procédé aujourd'hui à l'inauguration du nouveau pont Bernier.

Les travaux de reconstruction du seul lien permettant aux adeptes de motoneige et de VTT de même qu'aux piétons et aux cyclistes de franchir la rivière Saint-François entre Richmond et East Angus sont officiellement terminés.

Cette passerelle d'une longueur de 70 mètres, sous la responsabilité de la Ville de Sherbrooke, avait été détruite le 12 janvier 2018 en raison d'un embâcle exceptionnel sur la rivière Saint?François. Dès l'ouverture des sentiers, les adeptes de motoneige et de VTT pourront emprunter cette nouvelle infrastructure rebâtie à son emplacement d'origine.

Le ministère des Transports a agi rapidement pour rétablir la situation et a accordé un soutien financier maximal de 500?000 $ pour la reconstruction de ce lien essentiel à la pérennité des réseaux de sentiers de véhicule hors route (VHR) par l'entremise du volet I - Infrastructures du Programme d'aide financière aux véhicules hors route - Infrastructures et protection de la faune.

Citations :

«?Le nouveau gouvernement du Québec est fier de participer au maintien du réseau de sentiers de motoneige et de VTT en Estrie. Avec l'inauguration du nouveau pont Bernier, une infrastructure construite dans le respect de l'environnement, nous rétablissons un lien hors route important à temps pour la nouvelle saison hivernale. Par ce partenariat avec la Ville de Sherbrooke, nous exprimons également notre volonté de maintenir des infrastructures touristiques et de loisir de qualité ici, en Estrie, comme partout ailleurs au Québec. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

«?Nous avons promis à la population que le pont Bernier serait reconstruit dans un horizon d'un an. Ce pont constitue le seul lien permettant de franchir la rivière Saint-François entre Richmond et East Angus pour les adeptes de quad, de motoneige, de vélo et de randonnée pédestre. Il nous apparaissait donc absolument nécessaire de reconstruire ce lien. Nous sommes très fiers aujourd'hui de pouvoir dire : mission accomplie.?»

Steve Lussier, maire de Sherbrooke

«?Je me réjouis de cette bonne nouvelle pour la population de Sherbrooke et des municipalités environnantes. L'inauguration du nouveau pont Bernier permettra aux amateurs de motoneige et de VTT de profiter pleinement de leurs loisirs durant tout l'hiver. C'est également une excellente nouvelle pour l'industrie touristique d'ici, qui profitera d'importantes retombées économiques.?»

Geneviève Hébert, députée de Saint-François

Faits saillants :

Le volet I - Infrastructures du Programme d'aide financière aux véhicules hors route - Infrastructures a pour objectif de permettre aux clubs et aux organismes de concrétiser des projets visant notamment à renforcer la sécurité des usagers, à pérenniser le réseau de sentiers et à réparer les dommages causés aux sentiers par des intempéries.

Ce programme est financé par une contribution de 5 $ incluse dans le coût de l'immatriculation de chaque VHR, dont 4 $ vont au volet I - Infrastructures.

Ce programme prend fin le 31 mars 2019.

Lien connexe :

Programme d'aide financière aux véhicules hors route - Infrastructures et protection de la faune

