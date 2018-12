BCF Ventures double la taille potentielle de son fonds à 12 M$ et présente son portefeuille







MONTRÉAL, le 11 déc. 2018 /CNW Telbec/ - BCF Ventures, l'un des premiers fonds super ange au Canada à investir dans des entreprises en phase d'amorçage ou en prédémarrage, est fier d'annoncer qu'il a augmenté la taille potentielle de son fonds de 5 M$ à 12 M$ dans les six premiers mois de son existence et a investi dans six entreprises novatrices faisant maintenant partie de son portefeuille.

Dirigé par Sergio A. Escobar, un mentor d'affaires renommé sur la scène internationale du démarrage d'entreprises, BCF Ventures a déjà participé à des rondes d'investissement totalisant plus de 7,8 M$, investissant dans plusieurs secteurs d'opportunités au Canada et aux États-Unis, grâce à son important réseau de co?investisseurs internationaux s'étendant de la Silicon Valley jusqu'à New York et au Midwest, en passant par Israël et l'Asie. Le fonds a d'abord été capitalisé grâce à un investissement de 5 M$ s'échelonnant sur une période de dix ans et provenant des associés de BCF Avocats d'affaires qui agissent comme associés commanditaires dans BCF Ventures1. Avec l'ajout de « family offices » et d'importants investisseurs qualifiés à titre de commanditaires, qui ce faisant, viennent plus que doubler la taille initiale du fonds, BCF Ventures est maintenant considéré comme un fonds de capital de risque à part entière2.

Résolument fidèle à sa motivation première en matière d'investissement, BCF Ventures croit en l'avenir des sociétés d'infonuagique (Cloud) et de logiciels comme service (Software-as-a-Service) qui s'appuient sur la puissance de l'intelligence artificielle (IA), des mégadonnées, de l'analytique et de la sécurité. L'impact économique des entreprises de son portefeuille est impressionnant, puisqu'il touche plus de 200 entreprises, y compris celles du Fortune 500, et plus de 200 000 fournisseurs, et ce, dans tous les secteurs d'activité.

Voici les six sociétés du portefeuille BCF Ventures :

Alpin ( Colorado , États-Unis) est une plateforme (SaaS) d'entreprise permettant la gestion et la surveillance continues des données. La transaction a été réalisée en co-investissement avec des fonds américains de capital de risque tels que Next Frontier Capital ( Montana ) et Rocky Ventures ( Colorado ).

( , États-Unis) est une plateforme (SaaS) d'entreprise permettant la gestion et la surveillance continues des données. La transaction a été réalisée en co-investissement avec des fonds américains de capital de risque tels que Next Frontier Capital ( ) et Rocky Ventures ( ). BRIDGR (Montréal, CA) est un outil de gestion de projet utilisant les mégadonnées pour apparier des compagnies manufacturières à des experts d'industries 4.0 (IA, Robotique, IdO Industrielle, Usines Intelligentes). La ronde a été rendue possible grâce à la collaboration de Right Side Capital ( San Francisco ).

CareTeam ( Vancouver , CA) est une plateforme digitale de santé alimentée par l'intelligence artificielle, permettant un amalgame de soins centrés sur le patient. De nombreux fonds de capital de risque comme Right Side Capital ( San Francisco ), Globalive Capital ( Canada ), Atrium Ventures ( Canada ) ainsi que des anges financiers renommés tels que Barney Pell (cofondateur de la Singularity University et de Moon Express) et Ajay Agarwal (fondateur du Creative Destruction Lab) ont participé à la ronde.

( , CA) est une plateforme digitale de santé alimentée par l'intelligence artificielle, permettant un amalgame de soins centrés sur le patient. De nombreux fonds de capital de risque comme Right Side Capital ( ), Globalive Capital ( ), Atrium Ventures ( ) ainsi que des anges financiers renommés tels que (cofondateur de la Singularity University et de Moon Express) et (fondateur du Creative Destruction Lab) ont participé à la ronde. FightCamp ( Los Angeles , USA ), l'un des prochains géants de l'industrie du fitness, est un service interactif d'entraînement et de boxe qui utilise l'intelligence artificielle pour permettre de s'entraîner dans le confort de son foyer. La ronde de financement s'est conclue aux côtés d'investisseurs tels que Panache Ventures ( Canada ), Y Combinator ( San Francisco ) et StreetEdge Capital ( San Francisco ).

FightCamp ( Los Angeles , USA ), l'un des prochains géants de l'industrie du fitness, est un service interactif d'entraînement et de boxe qui utilise l'intelligence artificielle pour permettre de s'entraîner dans le confort de son foyer. La ronde de financement s'est conclue aux côtés d'investisseurs tels que Panache Ventures ( Canada ), Y Combinator ( San Francisco ) et StreetEdge Capital ( San Francisco ).

( , CA) est une solution de logistique qui permet l'appariement en temps réel des camions et des envois, mettant à profit la puissance de l'intelligence artificielle. La transaction a été réalisée avec Hike Ventures (Japon), Fenox VC ( ), Panache Ventures ( ). Prospectify (Tempe, USA ) est une plateforme de gestion de vente d'entreprises mettant à profit les mégadonnées. L'entreprise compte de nombreux clients d'envergure tels que Facebook, Informatica, HubSpot et ScaleFactor. La ronde de financement a été menée à bien avec la collaboration de co-investisseurs tels que Techstars Ventures ( Colorado ), Loup Ventures ( New York ), Stout Street Capital ( Denver ) ainsi que de la célèbre super ange de New York , Jenny Fielding .

« Le besoin de financement au stade d'amorçage et de prédémarrage au Canada et aux États?Unis est énorme, le modèle unique de BCF Ventures est donc venu combler cette carence en nous permettant de développer rapidement des partenariats prometteurs avec des investisseurs à travers le monde. Notre engagement est d'aider les compagnies de notre portefeuille à prendre de l'expansion et à tirer parti des attraits considérables de Montréal comme plaque tournante de l'intelligence artificielle, a déclaré Sergio A. Escobar, CEO et associé de BCF Ventures. De plus, notre partenariat avec le cabinet BCF Avocats d'affaires nous a donné l'expertise nécessaire pour mettre au point un processus solide de vérification diligente grâce à ses experts scientifiques certifiés en propriété intellectuelle et brevets. L'obtention de droits exclusifs de propriété intellectuelle pour nos entrepreneurs et la protection de leur technologie sont des éléments clés et distinctifs de notre stratégie. »

À propos de BCF Ventures

BCF Ventures, pionnier de la scène canadienne des investissements en devenant l'un des premiers fonds Super Ange, est maintenant converti à part entière en fonds de capital de risque. Établi à Montréal, BCF Ventures investit dans les entreprises technologiques en phase d'amorçage et de prédémarrage, principalement en Amérique du Nord et parfois en Europe / Israël. Le fonds s'appuie sur son vaste réseau d'investisseurs internationaux afin de multiplier la capacité de financement des entreprises sélectionnées. Ayant récemment joint l'équipe à titre de conseiller aux investissements, M. George Korkejian supervise l'analyse des opportunités d'investissement du fonds. Le comité aviseur de BCF Ventures est composé de l'ange investisseur et capital-risqueur Mike Cegelski, associé directeur de Panache Ventures, de l'avocate fiscaliste et femme d'affaires Anne-Marie Boucher, de l'avocat en propriété intellectuelle Jocelyn Auger, de l'homme d'affaires Nicolas Bélanger, président du Groupe W, ainsi que de l'ange investisseur et homme d'affaires Louis Carbonneau, fondateur et CEO de Tangible IP et Venture Partner à Cycle Capital Management. Le président d'Investir au Canada, Mitch Garber, agit également à titre de conseiller spécial sur une base bénévole.

Pour en savoir plus : www.bcfventures.vc ou info@bcfventures.vc

1 Les associés de BCF se sont engagés à investir 500 000 $ par année pour une période initiale de trois ans à compter du 1er juillet 2018, en partenariat avec d'autres investisseurs qualifiés, qui eux, se sont engagés à investir 700 000 $ par année pendant ces trois années. Cette somme pourra ensuite être renouvelée, annuellement, à la discrétion des investisseurs, pour les 7 années suivant la période initiale, ce qui pourrait potentiellement porter la somme totale du fonds à 12 M$ sur 10 ans.

2 Idem.

