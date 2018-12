La Starlight Hybrid Global Real Assets Trust dépose un prospectus définitif







TORONTO, le 11 déc. 2018 /CNW/ - Starlight Investments Capital LP («?Starlight Capital?» ou le «?gestionnaire de placements?») est heureuse d'annoncer que le prospectus définitif pour la Starlight Hybrid Global Real Assets Trust (la «?Fiducie?») a été été déposé auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières de chaque province et territoire du Canada, et qu'elle a reçu un visa relativement à un premier appel public à l'épargne pour les parts de série A, C et F de la Fiducie (collectivement, les «?parts?») au prix d'offre de 10,00 $ par part (le «?placement?»). La clôture du placement est prévue le ou vers le 13 décembre 2018.

L'objectif de placement de la Fiducie est de procurer aux porteurs de parts des distributions en espèces mensuelles stables et une plus-value du capital à long terme au moyen d'une exposition à des actifs immobiliers de qualité institutionnelle dans les secteurs mondiaux de l'immobilier et des infrastructures.

La Fiducie, par l'entremise de Real Assets LP (comme défini plus bas), donne accès à un portefeuille mondial géré activement composé de titres des secteurs de l'immobilier et des infrastructures dont la corrélation aux actions traditionnelles est relativement faible. Le gestionnaire de placements estime que bon nombre des titres dans lesquels Real Assets LP pourrait investir proviennent de secteurs et de catégories d'actifs qui ne sont actuellement pas offerts sur le marché canadien de l'investissement.

La Fiducie, initialement par l'entremise du Fonds Starlight et la SCEIC (tous définis plus bas), donne également accès à des placements en infrastructure susceptibles d'offrir des rendements à long terme sans corrélation avec les marchés des actions traditionnels. Historiquement, ces occasions de placement ont été offertes aux investisseurs institutionnels et le gestionnaire estime qu'elles offrent aux investisseurs particuliers des caractéristiques uniques en matière du rapport rendement-risque.

Les frais de gestion, attribuables au gestionnaire de la Fiducie, soit Starlight Investments Capital GP Inc., feront l'objet d'une renonciation jusqu'à ce que la valeur liquidative par part de la série applicable soit supérieure au prix d'offre initial de 10,00 $ par part.

La Fiducie aura pour objectif de verser des distributions brutes annuelles de 0,50 $ par part (soit un rendement de 5,0 % en fonction du prix d'offre par part), à la discrétion des fiduciaires, qui seront payables mensuellement à compter du mois de février 2019.

Conformément à la déclaration de fiducie, la Fiducie permet aux investisseurs d'échanger des parts de série A pour des parts de série C sur une base trimestrielle. Les parts de la série F et de la série C ne sont pas cotées et elles seront échangées à la valeur liquidative. La Fiducie en fera rapport mensuellement. À la demande des porteurs de parts, les parts de série F seront échangées pour des parts de série A ou de série C le 29 mars 2019.

Pour atteindre ses objectifs, la Fiducie investira au moins 60 % du capital net réuni dans une filiale, à savoir Starlight Global Real Assets LP («?Real Assets LP?»), qui détiendra un portefeuille mondial géré activement composé de titres des secteurs de l'immobilier et des infrastructures, ciblant principalement les émetteurs des pays de l'OCDE, et qui sera gérée par Dennis Mitchell de Starlight Investments Capital LP, gestionnaire de placements de Real Assets LP. La Fiducie investira également dans des immeubles et des infrastructures à l'échelle mondiale. Initialement, jusqu'à 20 % du capital net réuni sera investi dans chacune des entités suivantes, à savoir le Starlight Canadian Residential Growth Fund (le «?Fonds Starlight?»), fonds nouvellement créé qui sera géré par Daniel Drimmer de Starlight Group Property Holdings Inc., et la Société en commandite EagleCrest Infrastructure Canada (la «?SCEIC?»), gérée par Fiera Infrastructure Inc. Le Fonds Starlight investira directement dans des propriétés et des portefeuilles multi-résidentiels canadiens. La SCEIC détient des placements dans 24 infrastructures situées au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Espagne.

La NEO Bourse de Aequitas (la «?Bourse?») a approuvé sous condition l'inscription à sa cote des parts de série A, sous le symbole SCHG.UN. L'inscription à la cote des parts de série A est subordonnée à l'obligation, pour la Fiducie, de remplir toutes les conditions de la Bourse.

Le placement est effectué par un syndicat de placeurs pour compte codirigé par Marchés des capitaux CIBC et RBC Marché des capitaux, et incluant la Financière Banque Nationale Inc., la Banque Scotia et BMO Marchés des capitaux, Valeurs Mobilières TD Inc., Corporation Canaccord Genuity, GMP Valeurs Mobilières S.E.C., Raymond James Ltée, Industrielle Alliance Valeurs mobilières inc., Placements Manuvie incorporée, Valeurs mobilières Desjardins inc., Corporation Mackie Recherche Capital et Echelon Partenaires en gestion de patrimoine inc.

Le placement est offert sur prospectus seulement. Ce dernier contient des renseignements importants et détaillés sur les titres offerts. Vous pouvez en obtenir une copie auprès d'un des placeurs indiqués ci-dessus. Les investisseurs sont invités à lire le prospectus avant de prendre des décisions en matière de placement.

Au sujet de Starlight Capital et de Starlight Investments

Starlight Capital est un gestionnaire d'actifs indépendant offrant des fonds communs de placement, des fonds négociés en bourse et des produits structurés. Notre objectif est de maximiser les rendements ajustés selon le risque pour le compte des investisseurs grâce à une méthode rigoureuse de placements ciblés axés sur les entreprises. Starlight Capital est une filiale en propriété exclusive de Starlight Investments. Starlight Investments est une société privée à service complet de placements immobiliers et de gestion d'actifs. L'entreprise gère plus de 9,0 milliards $ d'actifs pour le compte de coentreprises institutionnelles, de FPI cotées en bourse, de fonds à capital fixe et de fonds de placement et elle est dirigée par une équipe chevronnée composée de plus de 150 professionnels. Veuillez visiter le site www.starlightcapital.com et communiquez avec nous sur LinkedIn.

