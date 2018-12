Motive Partners annonce l'acquisition de Finantix







NEW YORK et LONDRES, December 11, 2018 /PRNewswire/ --

Finantix est l'un des principaux fournisseurs de technologies permettant la numérisation des processus de conseil, de vente et de services omnicanaux de banques privées, de gestionnaires de patrimoine et de sociétés d'assurance.

Motive Partners a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord ayant pour objectif la prise de contrôle de Finantix. Motive Partners aidera Finantix et ses fondateurs à poursuivre le développement de leur gamme de produits leader sur le marché et à étendre leur couverture géographique aux principaux marchés en croissance.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/724833/Motive_Partners_Logo.jpg )

Finantix est un fournisseur de technologies financières axé sur les banques privées, les gestionnaires de patrimoine et les compagnies d'assurance. La société propose une suite de composants logiciels, d'accélérateurs, d'interfaces de programme d'application (API) et de moteurs prenant en charge collectivement la numérisation des ventes, l'intégration, le conseil, la création de produits, les services et les transactions tout au long du cycle client par l'intermédiaire de canaux et de dispositifs adaptés aux besoins de clients aisés et à valeur nette très élevée. La transaction annoncée fait suite aux solides résultats financiers de Finantix, qui a connu une croissance significative ces dernières années.

Scott Kauffman, associé chez Motive Partners, a commenté : « Les fondateurs de Finantix, Ralf Emmerich et Alessandro Tonchia, avec le soutien d'une solide équipe de direction, ont démontré leur capacité à créer un produit attrayant proposant une plate-forme technologique de premier plan à un nombre croissant de clients de premier ordre. Nous sommes ravis de soutenir l'équipe de Finantix et de saisir les opportunités qui nous permettront de faire de cette entreprise un chef de file mondialement reconnu dans son secteur. »

Finantix s'est développée au cours des dernières années et compte désormais plus de 250 spécialistes dans 7 villes. Une nouvelle expansion internationale est par ailleurs envisagée, Finantix et Motive Partners bénéficiant d'opportunités de développement substantielles en Europe, en Asie et sur le marché américain. Motive Labs, l'équipe de création de valeur technologique et opérationnelle de Motive Partners, travaillera également de concert avec Finantix et ses équipes afin d'accélérer la croissance en soutenant le développement technologique continu et l'expansion internationale de son propre écosystème international. Parmi d'autres opportunités importantes de création de valeur, le développement de produits en réponse à la forte demande des clients et une expansion accélérée par le biais d'acquisitions stratégiques potentielles méritent d'être soulignés.

Les fondateurs de Finantix et l'équipe de direction actuelle continueront de diriger l'entreprise dans le but de concrétiser leur vision commune et de garantir la fourniture d'un service de haute qualité à tous les clients actuels et futurs.

Ralf Emmerich, co-fondateur de Finantix, a déclaré : « Notre croissance rapide repose sur la force de notre service clientèle et de nos composants multicanaux, reconnus comme étant les meilleurs de leur catégorie pour leur architecture solide, leurs fonctionnalités diverses, leur sophistication, leur flexibilité et leur capacité à permettre des processus efficaces de vente, de conseil, d'intégration, de création de produits et de gestion aux banques privées, aux gestionnaires de patrimoine et aux compagnies d'assurance. L'expérience de Motive Partners en matière de croissance des entreprises de technologie financière à l'échelle mondiale, associée à son réseau étendu, en font un partenaire idéal pour la prochaine étape de notre croissance. »

Andy Stewart, partenaire industriel de Motive Partners, a ajouté : « Nous avons identifié des opportunités substantielles dans cet espace, Finantix étant en bonne position pour poursuivre sa forte croissance. Motive Partners mettra à profit notre expertise et nos capacités de spécialiste du secteur pour renforcer les bases solides de l'entreprise et atteindre notre objectif commun. »

Proskauer et EY ont agi en tant que conseillers de Motive Partners dans le cadre de la transaction. Osborne Clarke a été le conseiller juridique de Finantix dans le cadre de la transaction.

À propos de Finantix

Finantix est au service, dans plus de 45 pays et depuis huit bureaux situés en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, d'une clientèle mondiale qu'elle a acquise durant plus de 15 années grâce à son produit phare, les Finantix Components. Les banques, assureurs et gestionnaires de patrimoine les plus réputés du monde font confiance aux Finantix Components qui, grâce à une bibliothèque vaste, solide et éprouvée de modules logiciels, de widgets, de moteurs, de connecteurs et d'API réutilisables multi-pays, multi-juridictions, multi-canaux et omni-périphériques, aident les principales institutions financières à numériser et à révolutionner les processus clés du secteur des services financiers.

À propos de Motive Partners

Motive Partners est une société d'investissement spécialisée dans les sociétés à la pointe de la technologie qui dynamisent le secteur des services financiers. Basée à New York et à Londres et composée d'investisseurs, d'opérateurs et d'innovateurs, Motive Partners met à profit son expertise, sa connectivité et ses capacités différenciées afin de créer de la valeur à long terme pour les entreprises des technologies financières.

Pour en apprendre davantage sur Motive Partners, veuillez consulter le site : http://www.motivepartners.com.

Communiqué envoyé le 11 décembre 2018 à 02:00 et diffusé par :