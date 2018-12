BMO Groupe financier dévoile les plans de son nouveau quartier général phare du centre-ville de Chicago







La Tour BMO, qui ouvrira ses portes en 2022, sera construite sur un site adjacent à Union Station, la gare emblématique de Chicago , et regroupera environ 3 600 employés de BMO dans un seul bâtiment.

Au coeur de la stratégie de transformation de l'entreprise de BMO, la tour s'élèvera à une hauteur de 215 mètres sur 50 étages, et adoptera une conception progressive du travail permettant d'améliorer la collaboration et d'attirer les meilleurs talents.

Établi à Chicago depuis 1861, BMO fera équipe avec les promoteurs Riverside Investment & Development et Convexity Properties, pour créer un bâtiment novateur et respectueux de l'environnement, qui rehaussera le riche patrimoine architectural de la ville.

CHICAGO, le 10 déc. 2018 /CNW/ - BMO Groupe financier (NYSE : BMO, TSX : BMO) a annoncé aujourd'hui le projet de construction d'une nouvelle tour de bureaux à Chicago. Au coeur de la stratégie de transformation de BMO, la nouvelle Tour BMO sera édifiée par Riverside Investment & Development et Convexity Properties, en partenariat avec la Banque. Environ 3 600 employés seront répartis sur 14 des 50 étages du bâtiment d'une hauteur de 215 mètres, qui ouvrira ses portes en 2022.

« Nous accélérons notre stratégie afin de miser sur notre croissance aux États-Unis ainsi que sur notre avantage concurrentiel à Chicago et dans le Midwest, et de produire des résultats pour nos clients partout en Amérique du Nord. La Tour BMO à Chicago sera une pierre angulaire de la transformation des activités actuellement en cours dans notre organisation », a déclaré Darryl White, chef de la direction, BMO Groupe financier.

« La force et le dynamisme économiques inégalés de Chicago procurent aux entreprises comme BMO les ressources, la main-d'oeuvre et le talent dont elles ont besoin pour s'affirmer comme chefs de file de l'économie mondiale du XXIe siècle », a déclaré le maire Rahm Emanuel. « La nouvelle Tour BMO témoigne non seulement de l'engagement de BMO envers notre ville et son avenir, mais elle représente aussi un témoignage de confiance envers la modernisation de la gare Union, un projet qui constitue un lien vital pour les investissements économiques, culturels et de loisirs, dont profiteront les résidents, les visiteurs et les entreprises de Chicago. »

Pour les clients de BMO, la nouvelle tour abritera une succursale et des guichets automatiques à la fine pointe de la technologie, ainsi que les toutes dernières innovations en matière de services bancaires. Que les clients y viennent pour rencontrer un conseiller en placement, pour demander conseil pour leur entreprise ou pour consulter leur conseiller en gestion de patrimoine, la Tour BMO sera un lieu privilégié pour échanger avec les employés de tous les secteurs d'activité de la Banque. Située dans le quartier populaire de West Loop, la nouvelle tour s'inscrit dans le cadre d'une transformation plus vaste du quartier, qui comprend un nouveau parc public de 1,5 acre.

« Nous sommes implantés à Chicago depuis plus de 150 ans », a ajouté David Casper, chef de la direction de BMO Groupe financier aux États-Unis. « En pensant au passé, nous investissons dans notre avenir à Chicago en construisant une tour de bureaux de classe mondiale dans une ville de classe mondiale, tout en offrant à nos employés un espace de travail moderne, évolué et à la fine pointe du progrès, conçu pour les aider à réussir. »

L'emplacement central de la Tour BMO offrira aux employés un accès facile au transport aérien, aux réseaux ferroviaires et de la CTA, aux routes et aux pistes cyclables, et aidera BMO à continuer d'attirer les meilleurs talents. La tour sera en outre un modèle de lieu de travail évolutif et d'efficacité accrue, et sera dotée d'une technologie numérique avancée, d'une lumière naturelle abondante et de pratiques de conception de poste de travail modernes aptes à améliorer la collaboration entre les employés.

« Ce nouveau lieu de travail et d'autres initiatives, comme le BMO Campus à Toronto et la Tour BMO à Milwaukee, illustrent comment nous travaillons différemment, employant l'innovation agile, pour créer de la valeur, a ajouté M. White. Le site permettra d'attirer les meilleurs talents, répondra aux demandes évolutives d'une main-d'oeuvre de plus en plus mobile et accélérera la mise en marché de solutions au service de nos clients. »

BMO était représenté dans la transaction par Steve Stratton et Jeff Liljeberg de JLL.

