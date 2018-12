Le gouvernement du Québec alloue une aide financière de 327 400 $ à Désert de glace au Saguenay-Lac-Saint-Jean







SAINT-GÉDÉON, le 10 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est fier d'attribuer une aide financière de 327 400 $ à Désert de glace pour soutenir la mise en place de nouvelles installations, telles que des bains thermaux, et d'activités liées à la création d'un site quatre saisons en milieu naturel. Ce projet, qui propose entre autres de l'hébergement insolite, totalise des investissements de plus de 799 000 $ dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mme Andrée Laforest, accompagnée du député de Lac-Saint-Jean et adjoint parlementaire du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (volet agriculture), M. Éric Girard, en a fait l'annonce aujourd'hui, au nom de la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx.

Une aide financière de 227 400 $ provient du Programme de soutien aux stratégies de développement touristique (PSSDT), volet 3 - Appui à la Stratégie de mise en valeur du tourisme de nature et d'aventure du ministère du Tourisme. À cette somme s'ajoute un montant de 100 000 $ versé dans le cadre de l'Entente de partenariat régional en tourisme (EPRT) en collaboration avec Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Citations :

« Je suis fière de l'appui financier consenti par le gouvernement du Québec à Désert de glace, qui propose aux touristes une destination mettant en valeur le milieu naturel du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je tiens à féliciter le promoteur et son équipe pour cette initiative originale, qui favorisera la création d'emplois dans la région. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Désert de glace propose un beau projet quatre saisons, qui représente une vitrine exceptionnelle pour le territoire du Lac-Saint-Jean. Cette initiative inusitée contribuera au rayonnement de la municipalité de Saint-Gédéon au Québec et à l'international, ce qui revitalisera l'économie locale. »

Éric Girard, député de Lac-Saint-Jean et adjoint parlementaire du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (volet agriculture)

« Nous sommes très heureux, à Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean, de soutenir les projets d'entreprises qui, comme celui de Désert de glace, contribuent à bonifier l'offre d'activités liées au tourisme d'aventure et à l'écotourisme ainsi qu'à améliorer la performance de la région sur le plan touristique. C'est, sans aucun doute, grâce à des idées novatrices comme celle-ci que notre région réussit à se démarquer en tant que destination nature. »

Julie Dubord, directrice générale de Tourisme Saguenay-Lac-St-Jean

« Le tourisme étant un vecteur important de l'économie québécoise, je suis heureuse de constater que l'investissement annoncé aujourd'hui contribuera au dynamisme économique de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. L'ajout d'une offre d'hébergement insolite par Désert de glace et la bonification de son programme d'activités profiteront certainement à l'accroissement du nombre de visiteurs, et ce, en harmonie avec la nature et en respect de l'environnement de cette destination touristique. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

Faits saillants :

Désert de glace a pour objectif de stimuler l'activité touristique à Saint?Gédéon par la création d'un site quatre saisons en milieu naturel, qui offrira un hébergement insolite sur les eaux du lac Saint-Jean en été et sur la glace de ce lac en hiver. Des bains de glace ainsi qu'un musée sur la glaciation figurent également parmi les activités proposées.

Le PSSDT vise à favoriser le développement d'une offre touristique originale, complémentaire, respectueuse du développement durable et répondant à la demande des marchés ciblés par le ministère du Tourisme. Il a également pour objectif de stimuler l'économie des régions par la création d'emplois, l'augmentation du nombre de visiteurs et l'accroissement des recettes touristiques.

La Stratégie de mise en valeur du tourisme de nature et d'aventure vise à faire du Québec une destination reconnue qui mise sur ses grands espaces et se distingue par son offre multiactivité.

Les EPRT ont pour but de concerter les actions du ministère du Tourisme, des associations touristiques régionales et d'autres partenaires régionaux pour permettre la réalisation de projets de développement de l'offre touristique régionale qui contribueront à l'atteinte des cibles de performance touristique du Plan de développement de l'industrie touristique 2012-2020 et de son plan d'action 2016-2020. Elles visent à répartir les investissements de l'industrie touristique en fonction des priorités régionales et à renforcer la synergie de tous les partenaires régionaux.

L'investissement du gouvernement du Québec permettra de stimuler la création d'emplois et entraînera une augmentation du nombre de visiteurs ainsi qu'un accroissement des dépenses touristiques dans la région.

Lien connexe :

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux :

https://twitter.com/tourisme_quebec/

https://www.facebook.com/TourismeQc/

https://www.linkedin.com/company/tourismequébec/

https://www.youtube.com/channel/UC3ASu9yRbDiJH6pErSzeLrw

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Communiqué envoyé le 10 décembre 2018 à 14:50 et diffusé par :