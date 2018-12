Ubisoft Éducation : Lancement officiel du programme et partenariat panquébécois important







« Nous voulons contribuer à préparer les jeunes du Québec aux métiers du futur. », Yannis Mallat, PDG des studios canadiens d'Ubisoft.

MONTRÉAL, le 10 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Le PDG des studios canadiens d'Ubisoft, M. Yannis Mallat, a profité de son passage aujourd'hui à l'École Ste-Gertrude, située dans l'Arrondissement Montréal-Nord, pour lancer officiellement le programme Ubisoft Éducation et annoncer un tout nouveau partenariat avec le Réseau Technoscience.

Ce partenariat de deux ans permettra d'effectuer 300 placements gratuits de trousses numériques dans les écoles primaires (220), les maisons de jeunes et les bibliothèques publiques du Québec (80). Avec elles, 8 000 jeunes pourront ainsi être initiés à la programmation.

Développées par le Réseau Technoscience en collaboration avec l'Université du Québec à Chicoutimi, ces trousses numériques permettent de développer la pensée computationnelle, de travailler le raisonnement logique et d'introduire des concepts informatiques aux jeunes dans un contexte ludique.

« Nous sommes heureux d'appuyer le Réseau Technoscience dans le déploiement de ses trousses numériques de façon gratuite, dans les écoles primaires, les maisons de jeunes et les bibliothèques du Québec », a déclaré M. Mallat.

« Nous sommes fiers de nous associer à Ubisoft pour diffuser nos trousses numériques partout au Québec. Grâce au soutien d'Ubisoft Éducation, le Réseau Technoscience est en mesure de rendre l'initiation au codage accessible à encore plus de jeunes de 6 à 17 ans », souligne Mme Marthe Poirier, directrice générale du Réseau Technoscience.

Ubisoft Éducation

Avec son nouveau programme Ubisoft Éducation, l'entreprise accentue significativement son appui aux organismes spécialisés en éducation qui, à leur tour, soutiennent le travail des enseignants pour préparer les jeunes du Québec aux métiers du futur. Les initiatives appuyées par Ubisoft Éducation se déploieront, dans plusieurs régions du Québec et tout au long du parcours scolaire des jeunes.

Ubisoft Éducation poursuit trois objectifs : attirer davantage de jeunes dans les disciplines liées aux sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, appuyer le développement des compétences des jeunes dans ces disciplines et diversifier le bassin de talent en technologie au Québec.

Les experts estiment que 85 % des métiers de 2030 n'ont pas encore été inventés. Les enfants qui sont entrés à l'école en 2018 auront 18 ans en 2030. C'est important de les préparer aux défis technologiques qui les attendent. « Nous estimons que dès 2019, nous rejoindrons annuellement plus de 10 500 jeunes à travers les initiatives soutenues par notre programme », a ajouté Yannis Mallat.

Avec Ubisoft Éducation, les studios d'Ubisoft donneront un nouveau souffle au travail entamé en 2004 avec le Campus Ubisoft et d'autres initiatives destinées à l'éducation introduites au fil des ans. Entre 2015 et 2022, plus de 12M$ auront été investis en éducation par Ubisoft et des milliers d'heures d'implication de nos employés auront été consacrées à des initiatives en faveur de la relève.

Les partenaires d'Ubisoft Éducation

La préparation de la relève aux métiers du futur n'est pas une mince tâche. Ubisoft s'associe donc à des partenaires solides comme Kids Code Jeunesse, Fusion jeunesse, la Fondation de la Commission scolaire de Montréal, le Réseau Technoscience, Technovation Montréal, Academos, les universités du Québec qui participent au Concours universitaire Ubisoft et au programme de bourses et de stages d'Ubisoft Éducation.

https://montreal.ubisoft.com/fr/nos-engagements/education/

https://www.facebook.com/UbisoftEducation

SOURCE Ubisoft

Communiqué envoyé le 10 décembre 2018 à 10:30 et diffusé par :