La ministre Joly souligne le potentiel de l'économie touristique pour la classe moyenne

Un nouveau rapport décrit les possibilités de création d'emplois et de croissance économique dans les collectivités du Canada

TORONTO, le 10 déc. 2018 /CNW/ - Le secteur du tourisme joue un rôle important dans l'économie canadienne, offrant plus de 1,8 million d'emplois tant dans les collectivités rurales que les collectivités urbaines. La libération du potentiel de cette industrie mondiale en plein essor pourrait mener à la création de 180 000 emplois et cadrerait avec le projet du gouvernement du Canada de faire croître la classe moyenne.

C'est le message qu'a livré aujourd'hui la ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie, l'honorable Mélanie Joly, à l'Economic Club of Canada (anglais) à Toronto.

La ministre Joly était accompagnée par Dominic Barton, associé directeur mondial émérite chez McKinsey Canada. M. Barton a présenté un résumé du rapport Exploiter le potentiel de l'économie touristique canadienne publié aujourd'hui par Destination Canada, une société d'État qui fait la promotion de la marque touristique du Canada à l'échelle internationale.

Le rapport donne une évaluation de la compétitivité du secteur du tourisme du Canada et cerne les défis à relever et les obstacles structurels à aplanir pour permettre à l'industrie de libérer son plein potentiel. De plus, le rapport prévoit des gains qui pourraient être majorés dans des circonstances favorables. Par exemple, le nombre de touristes étrangers qui viennent au Canada pourrait atteindre 47 millions à l'horizon 2030, ce qui ferait augmenter les revenus de quelque 25 milliards de dollars. Cette augmentation se traduirait également par la création de 110 000 à 180 000 emplois d'un océan à l'autre.

Les données présentées dans le rapport seront une source clé de renseignements pour le Comité-conseil sur l'emploi et l'économie du tourisme et aideront ce dernier à formuler conseils et recommandations à l'égard d'une nouvelle stratégie fédérale en matière de tourisme.

Le Comité-conseil sur l'emploi et l'économie du tourisme est présidé par Frank McKenna, un ancien premier ministre du Nouveau-Brunswick qui a joué un rôle important dans le secteur du tourisme de cette province. Le Comité-conseil est formé de propriétaires d'entreprise, d'entrepreneurs, d'exploitants d'entreprise touristique, de dirigeants syndicaux et de professionnels dont les perspectives guideront l'avenir du tourisme au Canada.

« L'économie touristique est l'une des plus importantes occasions de croissance pour le Canada. Afin d'en profiter pleinement, les gens de tous les secteurs, des entreprises et des administrations publiques doivent jouer un rôle actif. Nos efforts conjugués permettront de créer des centaines de milliers d'emplois, et feront prospérer les régions rurales et urbaines d'un océan à l'autre, tout en montrant au reste du monde ce que le Canada a à offrir. »

-- La ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie, l'honorable Mélanie Joly

Le tourisme crée des emplois et des possibilités qui soutiennent les familles de la classe moyenne dans toutes les régions du Canada.

Le tourisme est le principal employeur des jeunes et un fournisseur important d'emplois pour les nouveaux Canadiens.

Il s'agit du plus important service d'exportation canadien et représente plus de 2 % du produit intérieur brut.

En 2017, les touristes canadiens ont donné lieu à des revenus de plus de 76 milliards de dollars au pays, tandis que les touristes internationaux ont injecté plus de 21 milliards de dollars dans l'économie nationale.

