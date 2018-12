Le groupe de réflexion BE OPEN d'Elena Baturina annonce le gagnant de son appel ouvert mondial dédié à la palette RVB







LONDRES, December 10, 2018 /PRNewswire/ --

BE OPEN, un groupe de réflexion créative fondé par l'entrepreneure et philanthrope internationale Elena Baturina, a désigné le gagnant de son dernier appel ouvert mondial sur les réseaux sociaux.

L'appel ouvert intitulé « BEOPEN in RGB » (littéralement, Soyez ouvert en RVB), était l'occasion idéale pour les esprits créatifs qui s'inspirent du monde de tous les jours, de la transformer en leur propre vision unique, et même de changer la façon dont les gens perçoivent le monde qui les entoure. En demandant aux participants de partager leur vision dans la forme la plus graphique possible, BE OPEN vise à trouver des approches innovantes et à établir de nouveaux liens créatifs pour les personnes à travers le monde.

Cette fois, BE OPEN a invité tout le monde à revenir aux bases de la photographie et de la vidéographie couleur afin de trouver l'inspiration pour les oeuvres créatives d'aujourd'hui. Le modèle de couleurs RVB a été développé sur la base des théories de la vision trichromatique des couleurs qui ont émergé au milieu du XIXe siècle. Déjà en 1861, la première photo à couleurs permanentes a été prise par J.C. Maxwell en utilisant trois filtres, précisément rouge, vert et bleu-violet.

Pour célébrer cela, les participants ont partagé des visuels pertinents centrés sur la simple palette de couleurs rouge, vert et bleu, via Instagram à l'aide du mot-clé #BEOPENinRGB, afin de célébrer la capacité des gens à interpréter de façon créative la réalité qui les entoure.

Les soumissions ont été clôturées le 30 novembre 2018. Quelques jours après avoir discuté des dizaines de propositions incroyables venues des quatre coins du monde, BE OPEN a présenté ses plus vives félicitations à Butron Delcastel @butron_dc, un remarquable artiste de rue espagnol, pour l'image gagnante d'un hibou aux couleurs changeantes peint avec du spray fluorescent. Le gagnant recevra un prix de 300 ?.

BE OPEN remercie tous les participants pour leurs incroyables soumissions pour ce concours !

BE OPEN est une initiative mondiale visant à encourager la créativité et l'innovation, un groupe de réflexion dont la mission est de promouvoir les gens et les idées d'aujourd'hui pour bâtir les solutions de demain. Il s'agit d'une initiative culturelle et sociale fondée par la philanthrope, femme d'affaires et entrepreneure Elena Baturina. La mission de BE OPEN est d'exploiter la puissance créative du cerveau à travers un réseau de conférences, de concours, d'expositions, de master-classes et d'événements culturels.

Communiqué envoyé le 10 décembre 2018 à 03:00 et diffusé par :