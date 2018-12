Mastercard Start Path : Cerebri AI est admise au programme







Le programme d'engagement primé auprès des jeunes entreprises tire profit de l'approche « Do It Together » de Mastercard pour mettre en relation les jeunes entreprises les plus performantes avec les banques et les commerçants

AUSTIN, Texas, 8 décembre 2018 /CNW/ - Cerebri AI, créatrice du système Cerebri Valuestm destiné à revaloriser l'expérience client, est l'une des 10 jeunes entreprises à se voir admettre au programme Start Path de Mastercard, à l'issue d'une sélection récemment effectuée parmi un groupe mondial de plus de 1 600 candidates.

Programme d'engagement primé auprès des entreprises en démarrage, Start Path s'appuie sur le réseau mondial de Mastercard, lequel englobe son personnel, ses produits et ses partenariats, pour relier les jeunes entreprises de stade ultérieur aux banques et aux commerçants du monde entier. Lancé à l'origine en 2014, le programme Start Path a permis d'établir aujourd'hui un réseau mondial d'innovateurs engagés dans la collaboration.

Reliant automatiquement les clients individuels aux offres correspondant à leur échelle, le système Cerebri Values les fait atteindre rapidement et efficacement les KPI. À partir d'une mesure unique et dynamique, le système suit l'évolution de l'engagement client envers la marque, c'est-à-dire de l'ensemble des clients, en détermine le degré réel et représente la voix collective des clients dans les discussions stratégiques. En d'autres termes, le système Cerebri Values est la nouvelle science de l'expérience client (CX), déployée en mode SaaS derrière le pare-feu de l'entreprise via une expérience utilisateur (UX) dédiée ou sous forme d'API faciles à intégrer.

« Nous sommes honorés d'avoir été choisis pour le programme Start Path de Mastercard et faire partie ainsi d'un groupe élite d'entreprises émergentes offrant des solutions innovantes au secteur des services financiers », a déclaré Jean Belanger, cofondateur et chef de la direction de Cerebri AI. « La mise en relation avec les experts et les partenaires commerciaux internationaux de Mastercard nous aidera à accélérer nos projets visant à transformer l'expérience client en un avantage concurrentiel pour les entreprises de Fortune 500. »

Dans le même registre, Amy Neale, vice-présidente chez Mastercard, a tenu de préciser : « L'innovation concertée entre les jeunes entreprises en expansion et les sociétés de premier plan va entraîner l'échelle, déclencher de nouvelles possibilités et dynamiser l'avenir du commerce. Nous sommes heureux d'accueillir Cerebri AI au programme Start Path et à notre réseau mondial de partenaires de pointe dans les domaines du paiement et de la technologie. »

À propos de Cerebri AI

Cerebri AI permet aux entreprises de mesurer la valeur de chaque interaction client -- ventes, marketing, service -- du point de vue du client. Notre produit, Cerebri Values, la première mesure réelle de l'expérience client (CX), est extrêmement facile à utiliser et chaque interaction est évaluée en dollars. Cerebri Values mesure également l'incidence des prochaines actions optimales sur l'engagement des clients à l'égard des marques et sur leur propension à dépenser, ce qui permet aussi de maximiser les indicateurs de performance clés (KPI) liés au client. Établie à Austin et disposant de bureaux à Toronto et Washington, DC, la société compte 50 employés qui sont titulaires de plus de 130 brevets à ce jour. Pour en savoir plus sur le système Cerebri Values, consultez le site cerebriai.com.

