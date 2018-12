La ville de Xi'an apporte une installation artistique de guerriers en terre cuite dans la ville de Berlin







BERLIN, 7 décembre 2018 /PRNewswire/ -- Le 6 décembre, deux célèbres artistes de la ville de Xi'an, en Chine, se sont rendus à Berlin pour installer plus de 100 répliques de guerriers en terre cuite sur un bateau qui descendait la rivière Spree, au coeur de Berlin. L'installation artistique faisait partie de l'événement de lancement lors duquel M. Wang Ben, peintre et président de la Xi'an Chinese Art Academy et M. Zhang Deyong, calligraphe de Xi'an, ont présenté leur art traditionnel chinois et annoncé le début d'un jeu de géocaching de quatre jours dans la ville de Berlin.

«?Je suis très heureuse que l'événement "Xi'an Meets Berlin" se déroule à Berlin?», a déclaré Mme Chu Huizi, représentante de l'ambassade de Chine en Allemagne. «?C'est la première fois que l'armée de terre cuite est présentée sous une forme aussi interactive en dehors de la Chine, sous la forme d'une installation artistique ou de géocaching, et c'est formidable que les Berlinois puissent découvrir la magie de l'armée de terre cuite de cette façon.?»

L'événement de lancement a accueilli une centaine de personnes lors d'une croisière sur la Spree, avec une démonstration de peinture en direct réalisée par les artistes de Xi'an. Les participants ont pu prendre des photos de l'installation artistique devant de célèbres monuments de Berlin comme le Palais du Reichstag et la Paul Löbe-Haus.

«?Je suis très heureux d'être à Berlin pour partager Xi'an avec la ville?», a déclaré M. Wang Ben, un peintre renommé de Xi'an. «?L'art est au coeur de la culture berlinoise et nous voulions créer une façon unique de présenter notre ville au peuple berlinois. Nous espérons que cela contribuera à construire des ponts entre Berlin et Xi'an et nous permettra de partager nos cultures respectives.?»

À la suite de l'événement, les Berlinois ont été invités à participer à une partie de géocaching pendant le week-end, se terminant à 20 h le dimanche 9 décembre. Les participants utiliseront les lieux hébergés sur le site Web de l'événement www.XianBerlin.de pour trouver les guerriers miniatures en terre cuite cachés autour de Berlin. Une fois que les participants auront trouvé l'une des 25 figures cachées, ils pourront publier publiquement sur Facebook ou Instagram une photo en utilisant #XianBerlin pour gagner un voyage pour deux à Xi'an en 2019.

Un gagnant sera sélectionné et annoncé le 11 décembre après la fin officielle du concours.

