Le Canada annonce une réduction des émissions du gouvernement fédéral en marge de la COP24

KATOWICE, Pologne, le 7 déc. 2018 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à jouer un rôle de chef de file dans la lutte contre les changements climatiques au pays et sur la scène internationale.

L'honorable Joyce Murray, secrétaire parlementaire du président du Conseil du Trésor et ministre du Gouvernement numérique, a fait part des progrès du Canada à la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP24), où des représentants du monde entier travaillent à mettre au point les lignes directrices pour la mise en oeuvre de l'Accord de Paris.

Le Canada est en voie d'atteindre les objectifs qu'il s'est fixés dans sa Stratégie pour un gouvernement vert. En mars 2018, le Canada avait réduit les émissions de ses activités fédérales de 32 % par rapport au niveau de 2005, une amélioration de 4 % par rapport aux données de l'année dernière.

La Stratégie pour un gouvernement vert du Canada a été publiée en 2017. La Stratégie énonce les engagements en matière de climat et de durabilité visant les activités du gouvernement, y compris l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre des installations et des parcs de véhicules fédéraux de 40 % d'ici 2030 (ou avant) et de 80 % d'ici 2050 par rapport au niveau de 2005.

Pendant son séjour en Pologne, Mme Murray a rencontré des représentants de la France pour faire un suivi dans le cadre du Partenariat franco-canadien pour le climat et l'environnement qui a été mis sur pied en avril dernier. Elle a également rencontré des représentants de la Finlande, de l'Allemagne, de l'Irlande et des Pays-Bas pour discuter de la façon dont nos pays peuvent collaborer pour atteindre les objectifs de l'Accord de Paris.

Citation

« Comme nous demandons aux Canadiens et aux autres pays de se joindre à nous pour prendre rapidement des mesures pour lutter contre les changements climatiques, nous devons donner l'exemple. Au Canada, nous faisons notre part en réduisant les émissions de gaz à effet de serre découlant des activités fédérales et en passant à une économie plus verte, à faible émission de carbone et adaptée au changement climatique. »

- L'honorable Joyce Murray, secrétaire parlementaire du président du Conseil du Trésor et ministre du Gouvernement numérique

« Les progrès sont incroyables. C'est la preuve que même les grandes organisations comptant des centaines de milliers d'employés peuvent trouver des moyens de réduire leur empreinte carbone. La réduction des émissions est également avantageuse pour les contribuables, car en devenant plus éconergétique, le gouvernement du Canada réduit ses coûts de chauffage, d'électricité et de carburant. Les investissements dans des solutions propres permettent d'économiser de l'argent, de créer de bons emplois et de réduire les émissions, ce qui nous permet de créer un environnement plus sain et une économie plus forte pour nos enfants et nos petits-enfants. »

- L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

Faits en bref

La Stratégie pour un gouvernement vert du Canada cadre avec les engagements pris sur la scène nationale et internationale, y compris l'Accord de Paris sur le climat, le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques, et la Stratégie fédérale de développement durable.

sur le climat, le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques, et la Stratégie fédérale de développement durable. L'énergie utilisée pour l'exploitation des immeubles fédéraux produit la plupart des émissions de gaz à effet de serre que l'on cherche à réduire. Le gouvernement est parvenu à réduire les émissions en utilisant de l'électricité plus propre et en améliorant l'efficacité énergétique des installations fédérales.

En avril 2018, le premier ministre Justin Trudeau et le président français Emmanuel Macron se sont engagés, dans le cadre du Partenariat franco-canadien pour le climat et l'environnement, à promouvoir l'Accord de Paris et à le mettre en oeuvre sans tarder.

et le président français Emmanuel Macron se sont engagés, dans le cadre du Partenariat franco-canadien pour le climat et l'environnement, à promouvoir l'Accord de et à le mettre en oeuvre sans tarder. Ce partenariat comprend des mesures visant à accélérer l'adoption de politiques, de programmes et de pratiques en matière d'efficacité énergétique, comme l'approvisionnement écologique.

Liens connexes

