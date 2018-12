Rencontre annulée avec ADM: l'AFPC déplore la fermeture de l'employeur







MONTRÉAL, le 7 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Alors que les 93 employés touchés par les menaces de sous-traitance d'Aéroport de Montréal attendent des réponses de leur employeur, la haute direction d'ADM a annulé la rencontre prévue aujourd'hui, déplore le syndicat.

Le vice-président exécutif régional de l'AFPC-Québec, Yvon Barrière, devait rencontrer le président-directeur-général d'Aéroports de Montréal, Philippe Rainville, ce matin à 10:45 à ses bureaux. ADM a décidé d'annuler cette rencontre, malgré l'insistance du syndicat.

« C'est dommage, affirme Yvon Barrière. Ce n'est pas en parlant aux avocats d'ADM qui répondent à toutes nos questions par des lettres qui commencent par « sous toutes réserves et sans préjudice » qu'on va réussir à régler notre problème. Je veux connaître leurs réelles intentions et leur partager nos préoccupations car je sais qu'on peut aider à solutionner cette triste impasse. On demeure disponibles pour une discussion franche et ouverte. »

Profil de l'AFPC-Québec

L'AFPC représente plus de 180 000 membres au Canada. Affiliée à la FTQ, l'AFPC?Québec regroupe plus de 40 000 membres dans le secteur public fédéral, le secteur universitaire et le secteur privé.

