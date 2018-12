Wanda Hotels & Resorts dévoile sa nouvelle marque - Wanda Moments







Sept cents hôtels Wanda Moments ouvriront d'ici à cinq ans

QINGDAO, Chine, 7 décembre 2018 /PRNewswire/ -- Le 30 novembre 2018, Wanda Hotels & Resorts a organisé une cérémonie d'inauguration et un dîner de gala pour dévoiler Wanda Moments, une marque hôtelière premium milieu de gamme et a annoncé Wanda Club, le nouveau programme de fidélisation des clients, au centre de conférence du Star Island of Qingdao Movie Metropolis. La conférence a réuni des représentants des membres du Wanda Club, des invités de Wanda Moments et des médias, pour assister au lancement de Wanda Moments et de la nouvelle stratégie de développement de Wanda Hotels & Resorts.

Ning Qifeng, le directeur général de Wanda Cultural Tourism Creativity Co., Ltd. et président de Wanda Hotels & Resorts, a présenté la dernière stratégie de développement du groupe, qui se dirige vers une structure peu capitalistique et Wanda Moments, la nouvelle marque hôtelière milieu de gamme. Il a annoncé que Wanda Moments prévoit de développer 700 hôtels en Chine au cours des cinq prochaines années et a fait connaître aux invités l'actualisation complète du programme Wanda Club. Le Dr Ning a signé des contrats avec les six premiers propriétaires des hôtels Wanda Moments, marquant le début officiel du développement de la nouvelle marque.

M. Chen Mengchao, le président adjoint de Wanda Hotels & Resorts, a présenté les ressources de Wanda en matière de développement du secteur hôtelier. Il a également décrit le positionnement de la marque, les caractéristiques du produit, le plan de développement et les modèles de coopération de Wanda Moments.

Cinquième marque hôtelière de Wanda Hotels & Resorts après Wanda Reign, Wanda Vista, Wanda Realm et Wanda Jin, Wanda Moments est une marque hôtelière premium milieu de gamme, s'attachant à fournir des services privilégiés aux voyageurs d'affaires aux goûts uniques, aimant profiter de la vie et vivre nombre d'expériences. La nouvelle marque perpétue la diversité et l'intégration des marques d'hôtel Wanda, mais aussi leur design artistique, leurs services à l'écoute du client et l'expérience de séjour interactive. À travers le concept de marque Better for tomorrow et les valeurs fondamentales des 4S (Sweet+Social+Style+Smart), Wanda Moments entend créer une nouvelle manière d'être qui intègre art, culture, intelligence et mode.

M. Liu Yingwu, le président adjoint de Wanda Hotels & Resorts et président du Wanda Hotel Design Institute, a présenté les services intégrés de Wanda, de la conception à la construction des projets, en passant par leur gestion. « Notre objectif de transformation en une structure peu capitalistique ne consiste pas seulement à proposer des services de gestion et de conception hôtelières, mais aussi des services intégrés de gestion de projet. Il s'agit d'un modèle de service innovant et d'un système de gestion mature et exhaustif, reposant sur l'investissement, la construction et l'expérience opérationnelle de plus de 100 hôtels. Cela nous permet d'assister et de nous mettre au service de nos propriétaires, grâce à une grande expérience de la propriété et des systèmes. »

Wanda Hotels & Resorts est d'avis que la marque s'est développée grâce au soutien des fidèles clients et accorde une attention particulière au programme de fidélité. Au cours de l'événement, Mme Adeline Yong, la directrice générale adjointe du département des ventes et du marketing de Wanda Hotels & Resorts, a officiellement annoncé le lancement d'un programme Wanda Club repensé, qui enrichit complètement le mécanisme d'accumulation de points, le système d'adhésion et de conversion de points.

Accumulation :

L'accumulation de points s'étend des chambres à la consommation dans les restaurants, les chambres, les banquets et aux MICE au sein de Wanda Hotels & Resorts

Il existe quatre niveaux d'adhésion : Bleu, Argent, Or et Platine. Chaque niveau contient des privilèges détaillés incluant le nécessaire d'accueil, des remises exclusives, des points de récompense supplémentaires et bien plus encore.

La conversion des points est étendue au sur-classement et à l'échange de chambre, à la conversion en produits de restauration, en miles aériens et en billets de cinéma dans la chaîne Wanda à travers la Chine.

À propos de Wanda Hotels & Resorts

Fondée en 1996, Wanda Hotels & Resorts oeuvre à être reconnue comme l'une des sociétés de gestion d'actifs les plus précieuses au monde, dont les compétences fondamentales sont rattachées au secteur hôtelier. Cet objectif est en train d'être atteint grâce à l'intégration des ressources de l'entreprise, dont la conception, la construction et la gestion hôtelières. Cela repose sur ses valeurs fondamentales : « l'être humain avant tout - prise en charge physique des employés, attachement envers toutes les parties prenantes et tous les clients »et une philosophie d'entreprise « concrète, innovante, ancrée en Chine ». Wanda Hotels & Resorts, qui fait partie des sociétés hôtelières mondiales offrant une solution complète, gère actuellement six marques dans son portefeuille : la marque de grand luxe Wanda Reign, la marque de luxe Wanda Vista, la marque premium Wanda Realm, la marque de services privilégiés Wanda Jin, la marque premium milieu de gamme Wanda Moments et la marque coopérative Wanda Allegroitalia. Wanda Hotels & Resorts prévoit de gérer plus de 100 hôtels répartis dans plus de 80 villes du pays d'ici à 2020. Pour plus d'informations ou pour réserver, rendez-vous sur http://www.wandahotels.com .

