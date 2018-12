Depuis l'Accord de Paris en 2015, Fondaction a réduit de 51 % l'empreinte carbone de ses placements sur les marchés boursiers mondiaux







MONTRÉAL, le 7 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Fondaction a réduit l'empreinte carbone de ses placements sur les marchés boursiers de 51 %, entre 2015 et 2018, grâce à l'adoption d'un indice excluant les énergies fossiles et le charbon.

Les placements en actions mondiales de Fondaction sont de près de 330 millions dollars et ce qui représente environ 35 % de tous les placements.

Un chef de file en développement durable et un partenaire de choix dans la lutte contre les changements climatiques

En 2015, Fondaction a décidé d'exclure les obligations d'entreprises détenant des réserves en énergie fossiles.

À la suite de la ratification de l'Accord de Paris sur le climat, fort de son histoire, Fondaction a été la même année le premier acteur financier à être nommé comme partenaire de choix en soutien au gouvernement du Québec dans la lutte contre les changements climatiques en vue de l'atteinte des objectifs ciblés par le gouvernement du Québec.

«?C'est dans cette optique qu'en collaboration avec nos gestionnaires de portefeuilles de placement sur les marchés, nous avons sollicité MSCI, une entreprise de services financiers publiant notamment les indices boursiers, afin de créer de toutes pièces un indice qui répondrait à ces préoccupations environnementales grandissantes ?», explique le président et directeur général de Fondaction, Léopold Beaulieu.

Innover afin de contribuer à transformer le monde de la finance

«?Nous avons le souci que nos choix de placements soient cohérents avec la mission de Fondaction. Nous avons donc demandé à nos collaborateurs qui ont créé un indice qui répond à d'exigeants critères soit ceux du développement durable et de la lutte contre les changements climatiques qui sont au coeur de la vision de Fondaction depuis ses débuts en 1996?», explique Luc Verville, chef des placements.

«?La cocréation de cet indice a été l'occasion pour nos équipes de mieux cerner les risques liés aux changements climatiques à l'intérieur de notre univers mondial d'investissement. Les balises qui ont été établies permettent aux gestionnaires de portefeuille de réaliser qu'ils peuvent jouer un rôle dans la lutte aux changements climatiques tout en maintenant une gestion active?», précise Robert Brunelle, premier vice-président chez Hexavest.

«?En plus de permettre à Fondaction de réduire son empreinte carbone, le nouvel indice joue un rôle structurant dans le monde de la finance et permet de participer à la transition énergétique?», conclut Luc Verville.

L'indice MSCI ex-fossile, ex-charbon exclut les titres d'entreprises détenant des réserves d'énergie fossile (gaz, pétrole et charbon). Cet indice novateur est disponible pour tous les investisseurs qui souhaitent soutenir un développement économique plus juste, plus équitable et plus vert.

La mise en place de cet indice a permis à Fondaction de maintenir ses rendements sur les marchés financiers au bénéfice de ses actionnaires tout en réduisant les risques face aux changements climatiques.

On investit ici

Fondaction se distingue par ses investissements directs qui visent à soutenir, à promouvoir et à encourager le développement durable dans les PME québécoises. Au fil des années, il a développé une expertise considérable dans la réalisation d'investissements à retombées sociétales positives, en conjuguant les dimensions sociales, culturelles, territoriales, environnementales et économiques. À ce jour, Fondaction s'est porté acquéreur de près de 100 millions de dollars d'obligations vertes.

À propos de Fondaction

Fondaction investit auprès des PME québécoises afin de contribuer au maintien et à la création d'emplois au Québec, dans une perspective de développement durable. Il gère un actif de plus de 1,9 milliard de dollars provenant de l'épargne-retraite recueillie auprès de plus de 160?000 actionnaires. Par ses investissements ou ses engagements, soit directement, soit par l'entremise de fonds partenaires ou spécialisés, Fondaction appuie le développement de plus de 1?200 PME qui contribuent de manière distinctive au développement économique, social et environnemental du Québec parmi lesquelles on retrouve plusieurs entreprises d'économie sociale. Plus d'informations au fondaction.com.

