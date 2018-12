Visa Canada figure sur la liste des meilleurs employeurs de la région du Grand Toronto pour 2019







TORONTO, le 7 déc. 2018 /CNW/ - Visa Canada est heureuse d'annoncer qu'elle figure parmi les meilleurs employeurs de la région du Grand Toronto selon les éditeurs de la liste des 100 meilleurs employeurs du Canada chez Mediacorp Canada Inc. La compétition des meilleurs employeurs de la région du Grand Toronto est devenue une référence dans la région du Grand Toronto pour les meilleures pratiques en milieu de travail, et Visa Canada est honorée d'être la récipiendaire de ce prix.

« Nous sommes fiers du fait qu'avoir mis l'accent sur la croissance professionnelle et le perfectionnement de nos employés nous a valu d'être classés parmi les meilleurs employeurs de la région du Grand Toronto », a déclaré Stacey Madge, directrice nationale et présidente de Visa Canada. « Nous valorisons les perspectives diversifiées de nos employés et encourageons une atmosphère de réflexion qui sort du cadre habituel. »

Visa est fière de donner aux employés la possibilité de façonner le domaine des paiements au Canada, d'investir dans le développement de leur carrière et de faire partie d'un milieu de travail inclusif et diversifié. Cette année, Visa a mis sur pied des comités dirigés par les employés pour stimuler la collaboration multifonctionnelle dans des domaines variés, comme l'engagement des employés, la diversité et l'intégration, mais aussi les dons de charité et les activités de bénévolat.

Depuis maintenant 13 ans, la compétition des meilleurs employeurs de la région du Grand Toronto est un projet éditorial qui reconnaît les employeurs avec des programmes de ressources humaines exceptionnels et des politiques avant-gardistes en milieu de travail. La reconnaissance de meilleur employeur est le résultat d'évaluations rigoureuses. Visa Canada a été évaluée selon huit critères: lieu de travail physique; atmosphère sociale; avantages liés à la santé, ainsi que celles financières et familiales; vacances et congés; communications avec les employés; gestion du rendement; formation et développement des compétences et, enfin, l'implication communautaire.

