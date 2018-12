Le Vieux-Port de Montréal lance sa programmation hiver 2018-2019 : Ouverture officielle de la patinoire Natrel et de ses festivités!







MONTRÉAL, le 7 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Le Vieux-Port de Montréal lance sa programmation hivernale 2018-2019 et annonce du même coup l'ouverture officielle de la patinoire Natrel?! Les festivités explosent de nouveautés cette année avec plus de 20 événements animés où la musique, le sport et les feux d'artifice seront à l'honneur, en plus des activités traditionnelles comme le Défi canot à glace, Igloofest et les célébrations du Nouvel An.

Grande ouverture de la patinoire Natrel?!

Les Montréalais pourront enfiler leurs patins et profiter de la magnifique patinoire Natrel et de sa vue imprenable sur la ville dès le samedi matin 8 décembre à 10 h . La patinoire s'animera de jour comme de soir avec une programmation ambitieuse; encore plus d'activités et plusieurs nouveautés.

Dès le 15 décembre, les Feux sur glace Natrel présentés par Van Houtte seront de retour pour quatre soirées spectaculaires et illuminées sous le thème « hommage aux icônes féminines de la chanson ». Les populaires soirées DJ sur glace sont également de retour dès janvier et mettront en vedette des artistes montréalais reconnus qui sauront amener leur son unique aux platines.

Les nombreuses nouveautés

Cardio sur glace -- midis et soirs

La patinoire du Vieux-Port de Montréal brise la routine du gym avec un entraînement sur glace. Un véritable programme sera offert dès janvier pour remettre en forme les patineurs après le retour du temps des fêtes. Cette année, l'offre s'améliore avec un horaire encore plus complet. En plus des séances de soir, l'entraineuse professionnelle sera présente pour des séances sur l'heure du diner.

La patinoire du Vieux-Port de Montréal brise la routine du gym avec un entraînement sur glace. Un véritable programme sera offert dès janvier pour remettre en forme les patineurs après le retour du temps des fêtes. Cette année, l'offre s'améliore avec un horaire encore plus complet. En plus des séances de soir, l'entraineuse professionnelle sera présente pour des séances sur l'heure du diner. Prestations d'une troupe de renommée internationale : Le Patin Libre

Le 2 février, Le Patin Libre sera en vedette à la patinoire Natrel. Acclamée notamment par The Guardian , cette troupe montréalaise de patinage contemporain offrira un après-midi ponctué de jeux, d'ateliers et de prestations impressionnantes.

Le 2 février, sera en vedette à la patinoire Natrel. Acclamée notamment par , cette troupe montréalaise de patinage contemporain offrira un après-midi ponctué de jeux, d'ateliers et de prestations impressionnantes. Rencontres sur glace

La patinoire Natrel réserve aux célibataires une soirée de rencontres sur la glace le jeudi 14 février pour célébrer la St-Valentin . Une soirée simple avec une ambiance féérique en collaboration avec Rencontre sportive qui permettra aux intéressés de faire de belles rencontres tout en profitant du plein air.

La patinoire Natrel réserve aux célibataires une soirée de rencontres sur la glace le jeudi 14 février pour célébrer la . Une soirée simple avec une ambiance féérique en collaboration avec Rencontre sportive qui permettra aux intéressés de faire de belles rencontres tout en profitant du plein air. Karaoké sur glace

Les amateurs de karaoké dévoileront leur talent de chant à la patinoire, le samedi 2 mars; une soirée festive en compagnie d'une animatrice haute en couleur, la célèbre drag queen Chouchoune.

Les amateurs de karaoké dévoileront leur talent de chant à la patinoire, le samedi 2 mars; une soirée festive en compagnie d'une animatrice haute en couleur, la célèbre Chouchoune. Salsafolie

La température montera d'un cran les 11 janvier, 8 février et 8 mars alors que les rythmes latins seront à l'honneur!

La température montera d'un cran les 11 janvier, 8 février et 8 mars alors que les rythmes latins seront à l'honneur! Voiles en Voiles lance sa 1re création hivernale

Le parc d'aventure, connu de tous en été, innove avec une version sous la neige pour offrir une multitude d'activités physiques en plein air à l'année.

Au programme pour l'hiver :

Glissades sur tube de plus de 20 pieds de haut;



Trottinette des neiges;



Hébertisme hivernal;



Tir à l'arc sur cible;



Quadricycle;



Segway.



Une nouveauté unique signée Voiles en Voiles : Combat à l'arc ? !

Familles, enfants et amis sont invités à venir combattre à l'arc à bord d'un bateau grandeur nature et à se plonger dans l'univers des pirates du XVIIIe siècle pour tenter de remporter la victoire cet hiver. Pour assurer adrénaline et plaisir sécuritaire pour tous, certaines plages horaires seront réservées aux familles.

Des gros noms sur scène pour le Nouvel An et l'Igloofest

Hubert Lenoir et Lydia Képinksi en spectacle pour le Nouvel An dans le Vieux-Port

L'arrivée de 2019 sera célébrée avec des artistes de l'heure : Hubert Lenoir, Émile Bilodeau, Lydia Képinksi, Andréanne A. Mallette et Africana Soul Sisters. Ce sera le moment et l'endroit idéal pour profiter d'une programmation hautement diversifiée, du métro ouvert toute la nuit et de plusieurs activités gratuites pour lancer la nouvelle année en dansant jusqu'aux petites heures du matin sous un immense feu d'artifice.

Igloofest : Above & Beyond, Polo & Pan et Diplo

Le festival le plus froid au monde présentera neuf soirées électroniques inoubliables du 17 janvier au 2 février 2019?! Tous les amateurs de musique électronique pourront sauter dans le beat pour se réchauffer avec des artistes de renommée internationale comme Above & Beyond, Polo & Pan, Diplo et plusieurs d'autres.

Les incontournables classiques du Vieux-Port de Montréal

La Grande Roue de Montréal : une vue incroyable à 60 mètres et des cabines chauffées?!

: une vue incroyable à 60 mètres et des cabines chauffées?! MTL Zipline : pour une bonne dose d'adrénaline hivernale

: pour une bonne dose d'adrénaline hivernale Bota Bota spa-sur-l'eau : pour relaxer devant une vue incroyable, de jour comme de soir

: pour relaxer devant une vue incroyable, de jour comme de soir Centre des sciences : 5 expositions permanentes et 2 films IMAX pour une mission accomplie en famille

: 5 expositions permanentes et 2 films IMAX pour une mission accomplie en famille Défi de canot à glace de Montréal : une compétition extrême 100 % québécoise dont l'histoire remonte à 1894

Pour consulter l'ensemble de la programmation des activités disponibles cet hiver au Vieux-Port de Montréal, cliquez ici

Pour consulter les photos et les vidéos, veuillez visiter la salle de presse électronique.

À propos du Vieux-Port de Montréal

Le Vieux-Port de Montréal offre depuis plus de 25 ans une variété d'activités participatives, culturelles et reposantes de même que scientifiques grâce au Centre des sciences de Montréal. Bordant le fleuve Saint-Laurent sur 2,5 kilomètres, le Vieux-Port de Montréal est le site récréotouristique le plus fréquenté au Québec avec sept millions de visiteurs chaque année.

SOURCE Société du Vieux-Port de Montréal

Communiqué envoyé le 7 décembre 2018 à 07:30 et diffusé par :