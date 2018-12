Le gouvernement met les petites entreprises au défi d'innover







Il invite les petites entreprises canadiennes à mettre au point des solutions innovatrices pour relever huit nouveaux défis

OTTAWA, le 6 déc. 2018 /CNW/ - Le gouvernement fédéral est le plus important acquéreur de biens et de services au Canada et, à ce titre, il utilise ses activités d'approvisionnement pour aider les petites entreprises à réussir.

Par l'entremise du programme Solutions innovatrices Canada (SIC), les ministères gouvernementaux invitent les petites entreprises à proposer un produit ou un service novateur ou encore une solution novatrice en réponse à des défis particuliers auxquels ils sont confrontés. Les petites entreprises retenues peuvent recevoir jusqu'à 150 000 $ pour perfectionner leurs activités de recherche-développement. Celles qui atteignent la phase 2 peuvent recevoir jusqu'à 1 million de dollars pour mettre au point un prototype fonctionnel. Le gouvernement peut alors servir de premier client, en aidant ces petites entreprises à commercialiser leurs innovations, à étendre leurs activités et à créer de bons emplois pour la classe moyenne dans l'ensemble du Canada.

Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains, et la ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations, l'honorable Mary Ng, ont annoncé aujourd'hui le lancement de huit nouveaux défis.

Le ministère de la Défense nationale, par l'entremise de son Programme canadien pour la sûreté et la sécurité qui est dirigé en partenariat avec Sécurité publique Canada, propose aux petites entreprises les défis suivants :

Développer des outils pour aider les premiers répondants à prendre des décisions plus opportunes et éclairées, dans le but de mieux protéger les Canadiens dans des situations d'urgence, comme les menaces terroristes ou les catastrophes naturelles. Développer des outils et des technologies pour aider à déterminer les ressources disponibles et les délais de déploiement durant les situations d'urgence. Ces outils et technologies aideront à assurer que les bonnes ressources sont au bon endroit, au bon moment, pour mieux protéger la sécurité et la sûreté des Canadiens. Développer des dispositifs, des applications ou du matériel de protection pour aider les pompiers à évaluer rapidement les menaces, les dangers et les obstacles qu'ils rencontrent lorsqu'ils luttent contre des incendies. Cela aidera les pompiers à prendre des décisions plus éclairées, à être plus efficaces et à mieux protéger les Canadiens.

Services publics et Approvisionnement Canada propose aux petites entreprises les défis suivants :

Développer une méthode innovatrice et efficiente pour stabiliser les résidus des mines de charbon qui sont enfouis sous l'eau derrière le barrage de résidus de Victoria Junction dans la municipalité régionale du Cap Breton. L'objectif est de déclasser le barrage tout en préservant la stabilité des résidus pour protéger l'environnement local.

L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) propose aux petites entreprises les défis suivants :

Développer un composé chimique qui attirerait une grande variété des insectes qui s'attaquent aux espèces de feuillus, comme l'érable, le peuplier et le chêne. Le composé favoriserait la détection plus ciblée et rapide de ces insectes, ce qui permettrait une meilleure protection des arbres locaux. Développer un dispositif innovateur pour détecter les composés organiques volatils associés aux phytoravageurs envahissants. L'amélioration du suivi et de la détection de ces phytoravageurs aidera l'ACIA à mieux protéger les végétaux canadiens. Développer un dispositif efficace et facile à utiliser pour aider les travailleurs de l'industrie de la pêche et d'autres personnes à détecter plus rapidement les biotoxines marines afin d'empêcher la distribution et la consommation de mollusques et de crustacés contaminés.

Innovation, Sciences et Développement économique Canada propose aux petites entreprises les défis suivants :

Développer un outil numérique pour retracer en temps réels les intrants et les extrants de la chaîne d'approvisionnement de l'acier. Une fois adoptée, cette nouvelle technologie numérique fournira l'information requise pour améliorer la production d'acier de plus haute qualité. Cet outil améliorera l'identification de la source des matières brutes et le suivi des produits dans l'ensemble des chaînes d'approvisionnement, et aidera les fabricants canadiens de l'industrie de l'acier à être plus efficients et plus compétitifs.

Solutions innovatrices Canada est un élément clé du Plan pour l'innovation et les compétences du gouvernement, un plan pluriannuel visant à faire du Canada un leader mondial en matière d'innovation et à préparer les Canadiens à réussir dans l'économie de demain.

Citations

« Notre gouvernement utilise son pouvoir d'achat pour aider les petites entreprises à innover et à devenir plus concurrentielles. Par l'entremise de Solutions innovatrices Canada, nous obtenons des produits de qualité, tout en permettant aux entreprises de prospérer et de créer de bons emplois pour la classe moyenne. »

-- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains

« Les petites entreprises sont le coeur de notre économie et elles emploient plus de 8 millions de travailleurs canadiens. Voilà pourquoi notre gouvernement est déterminé à aider les petites entreprises à se lancer en affaires, à prendre de l'expansion et à accéder à de nouveaux marchés. Solutions innovatrices Canada est un programme exceptionnel qui utilise les projets d'approvisionnement du gouvernement pour aider les petites entreprises à innover pour ensuite commercialiser leurs innovations. Les défis présentés sont nouveaux et d'envergure, et je suis impatiente de voir les solutions que proposeront nos petites entreprises novatrices canadiennes. »

-- La ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations, l'honorable Mary Ng

Les faits en bref

Le financement du programme provient des 20 ministères et organismes qui participent à Solutions innovatrices Canada . Chaque ministère et organisme alloue des fonds équivalant à 1 % des dépenses combinées d'approvisionnement et de recherche-développement interne qu'il a effectuées au cours de l'exercice 2015-2016. Au total, les fonds des ministères et organismes représentent un investissement annuel de plus de 100 millions de dollars sur cinq ans.

. Chaque ministère et organisme alloue des fonds équivalant à 1 % des dépenses combinées d'approvisionnement et de recherche-développement interne qu'il a effectuées au cours de l'exercice 2015-2016. Au total, les fonds des ministères et organismes représentent un investissement annuel de plus de 100 millions de dollars sur cinq ans. Les petites entreprises représentent 98 % des entreprises canadiennes et emploient plus de 8 millions de travailleurs canadiens.

Solutions innovatrices Canada invite les entreprises détenues et dirigées par des femmes, des Autochtones, des jeunes et des membres des minorités visibles à présenter des soumissions, et voit à ce que ces groupes soient inclus dans la planification et les activités de rayonnement du programme.

invite les entreprises détenues et dirigées par des femmes, des Autochtones, des jeunes et des membres des minorités visibles à présenter des soumissions, et voit à ce que ces groupes soient inclus dans la planification et les activités de rayonnement du programme. Il existe des centaines de programmes et services qui permettent aux entreprises d'obtenir notamment du financement et des conseils d'experts pour innover, créer des emplois et favoriser la croissance de l'économie canadienne. Grâce à son interface utilisateur simple, la plateforme d'Innovation Canada permet aux entreprises de raconter leur histoire et d'accéder, en deux minutes environ, à l'information sur les programmes et les services qui leur conviennent le mieux.

