Teijin entre au capital de la société néerlandaise Elitac pour élargir les solutions de sécurité totale

Le groupe Teijin a annoncé aujourd'hui avoir acquis le 29 novembre 25 000 actions, soit 20 % des actions en circulation d'Elitac B.V., une jeune startup spécialisée dans la fabrication de textiles et de vêtements intégrant des dispositifs capteurs portables, située à Utrecht, aux Pays-Bas. Cette participation a été concrétisée par Teijin Aramid B.V., la société au coeur des activités dédiées aux fibres aramides du groupe Teijin, située à Arnhem, aux Pays-Bas.

Gerben de Bree, directeur de la plateforme Total Safety Solution Provider (TSSP) (fournisseur de solutions de sécurité totale) de Teijin, a été élu au conseil d'administration d'Elitac le 29 novembre.

Le groupe Teijin et Elitac ont pour ambition de développer conjointement des solutions qui renforceront et feront évoluer Teijin comme une TSSP d'initiatives en matière de sûreté, de sécurité et d'atténuation des catastrophes. Cet investissement s'intègre parfaitement dans la plateforme TSSP de Teijin et reflète tout l'intérêt que porte le groupe à l'intégration de nouvelles technologies dans les vêtements des pompiers, des policiers, des personnels d'urgence et d'autres premiers intervenants qui travaillent souvent dans des conditions à fort stress et à niveau de risque élevé.

« La capacité d'Elitac à développer rapidement des idées, passant du concept au premier prototype, en travaillant en étroite collaboration avec les utilisateurs finaux nous a convaincus d'approfondir notre relation en prenant une participation au capital de la société », a expliqué Ton de Weijer, directeur de Solution 2.0 dans la division New Business de Teijin Limited.

« La stratégie TSSP de Teijin coïncide parfaitement avec notre objectif consistant à développer des vêtements professionnels intégrant électronique et textile. Cet investissement de Teijin nous permet de professionnaliser et d'accentuer le développement de ce type de vêtements. C'est le point de départ du Laboratoire d'innovations portables d'Elitac pour l'électronique dans les vêtements textiles », a ajouté Merijn Klarenbeek, PDG et cofondateur d'Elitac.

Elitac développe des textiles et des vêtements intelligents intégrant des technologies d'information tactile, de navigation et des dispositifs de capteurs portables. En 2017, la société a ainsi développé le système de navigation tactile Sentaz par le biais de Sentaz B.V., un partenariat à 50-50 entre Teijin Aramid et Elitac. Ce système de navigation tactile Sentaz traduit les instructions visuelles et audio provenant des systèmes de navigation standards en de légères vibrations dans le siège du conducteur des véhicules des premiers intervenants, notamment les véhicules des pompiers, les ambulances et les voitures de police. Cela réduit le temps de réaction et la pression mentale des chauffeurs de véhicules d'urgence dans des environnements à fort stress, leur permettant de mieux se concentrer sur la route. Aux Pays-Bas, de nombreux véhicules de premiers intervenants sont d'ores et déjà équipés de la navigation tactile Sentaz.

