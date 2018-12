/R E P R I S E -- En route vers la création d'une grappe dans le secteur de la construction : La Table des partenaires souligne le succès des chantiers de réflexion/







MONTRÉAL, le 5 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Après une journée de réflexion, la veille à Québec, où plus de 150 personnes issues de tous les secteurs de l'écosystème de la construction se sont réunies, c'est plus de 250 personnes qui se sont retrouvées à Montréal pour échanger sur leur vision des défis et problématiques de l'industrie, ainsi que leurs attentes à l'égard de la future grappe.

Soutenus par le Ministère de l'Économie et de l'Innovation (MEI), ces chantiers de réflexions avaient pour objectif de rassembler les entreprises, les associations et regroupements industriels, y compris d'autres grappes, les représentants de travailleurs, les ordres professionnels, les centres de recherche, ainsi que les ministères et organismes gouvernementaux, de même que les donneurs d'ouvrage publics et privés, pour faire de la création de cette grappe un succès.

Ce fut l'occasion pour ces parties prenantes de prendre connaissance d'une vaste enquête menée par la firme Deloitte à la demande du MEI, de même que d'échanger sur les domaines d'interventions prioritaires de la future grappe, à travers quatre thèmes rassembleurs :

La qualité et la durabilité



L'innovation et la collaboration, dans les pratiques et la technologie



Les marchés et le rayonnement



La main-d'oeuvre et la formation

Une source de fierté collective !

Les membres de la table des partenaires souhaitent rappeler tout le chemin parcouru depuis la réalisation, en 2016, d'une première étude d'envergure portant sur l'ensemble de l'écosystème de la construction, ses enjeux et sa contribution à la prospérité du Québec.

Une des recommandations principales d'alors était de doter l'industrie d'un lieu de concertation et de mobilisation où élaborer des outils et des stratégies communes. Depuis deux ans, ce mouvement n'a cessé de grandir, à la grande fierté des partenaires.

Rappelons que lors du dernier Discours sur le budget (mars 2018) le gouvernement du Québec a prévu 1,4 million de dollars sur cinq ans pour le financement d'une grappe regroupant les principaux acteurs du domaine de la construction.

Une vision orientée vers l'intérêt des citoyens et de la société en général

Les partenaires souhaitent que la grappe mobilise les entreprises et les autres parties prenantes de l'écosystème de la construction en facilitant les interactions et la complémentarité entre ses acteurs. Par le fait même, elle cherche à agir sur les défis transversaux de l'industrie afin d'améliorer la compétitivité du secteur, notamment en ce qui a trait à la productivité, l'innovation, le rayonnement, la culture collaborative et la durabilité.

Les partenaires sont :

Association béton Québec (ABQ)

Association de l'aluminium du Canada (AAC)

(AAC) Association de la construction du Québec (ACQ)

Association de vitrerie et fenestration du Québec (AVFQ)

Association des Architectes en pratique privée du Québec (AAPPQ)

Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ)

Association des firmes de génie-conseil Québec (AFG)

Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ)

Association patronale des entreprises en construction du Québec (APECQ)

Association québécoise de la quincaillerie et des matériaux de construction (AQMAT)

Bureau de promotion des produits du bois du Québec (QWEB)

Conseil de l'industrie forestière du Québec (CIFQ)

l'industrie forestière du Québec (CIFQ) Conseil du patronat du Québec (CPQ)

Corporation des entrepreneurs généraux du Québec (CEGQ)

Fédération québécoise des associations d'entrepreneurs spécialisés en construction (FQAESC)

Groupe BIM du Québec

Société québécoise de l'habitation (SHQ)

Société québécoise des infrastructures (SQI)

Transition énergétique Québec (TEQ)

À propos de la Table des partenaires :

En collaboration avec le CPQ, le Ministère de l'Économie et de l'Innovation (MEI)a créé un peu avant l'été, la Table des partenaires qui regroupe des représentants de l'industrie issus de différents secteurs. Son rôle, sous la supervision du MEI, consiste à coordonner, avec le Conseil du patronat du Québec (CPQ), l'ensemble de la démarche de consultation qui vise à mobiliser toutes les parties prenantes jusqu'à ce que la grappe soit créée en 2019.

Pour en savoir plus, visitez GRAPPECONSTRUCTION.COM

SOURCE Conseil du patronat du Québec

Communiqué envoyé le 6 décembre 2018 à 06:00 et diffusé par :