Toyota félicite le gouvernement de la Colombie-Britannique de son engagement à soutenir le développement d'une infrastructure d'énergie propre

VICTORIA, le 5 déc. 2018 /CNW/ - Toyota Canada Inc. (TCI) a publié un communiqué en réponse à l'annonce d'aujourd'hui du gouvernement de la Colombie-Britannique portant sur le plan « CleanBC ».

« Toyota félicite le gouvernement de la Colombie-Britannique de reconnaître que l'arrivée sur le marché de la prochaine génération de véhicules à faibles émissions exigera une forte détermination à développer une infrastructure (notamment de production et de distribution d'hydrogène) qui encouragera l'introduction et l'acceptation par les consommateurs de la province de véhicules à technologie avancée.

Des entreprises britanno-colombiennes ont été à l'avant-garde en cette matière, spécialement en ce qui concerne la recherche et le développement dans le domaine de l'hydrogène, et nous souhaitons que ce secteur continue à progresser dans la province.

Le plan « CleanBC » annoncé aujourd'hui permettra à Toyota de poursuivre son effort d'électrification en Colombie-Britannique, et nous continuerons à travailler en étroite collaboration avec le gouvernement à la décarbonisation du transport en offrant aux consommateurs britanno-colombiens un éventail de véhicules électrifiés.

Nous avons hâte de mettre sur le marché de la Colombie-Britannique des produits comme la voiture électrique à pile à hydrogène Toyota Mirai, et nous continuerons à promouvoir notre voiture hybride électrique branchable Prius Prime ainsi que nos autres véhicules électrifiés. »

En 1997, Toyota innovait en matière de groupes propulseurs en lançant la Prius, et a depuis vendu plus de 11 millions de véhicules hybrides électriques de par le monde. D'ici 2025 environ, chacun des modèles Toyota et Lexus vendus sur la planète sera livrable en version électrifiée ou proposera l'électrification en option. D'ici 2030 environ, Toyota compte vendre plus de 5,5 millions de véhicules électrifiés, dont plus de 1 million de véhicules à émission zéro.

Toyota est aujourd'hui l'entreprise qui vend le plus grand nombre de véhicules électrifiés au Canada. Depuis le lancement de la Toyota Prius en 2000, TCI a vendu plus de 160 000 véhicules électrifiés par année dans tout le pays.

