Jean-Marc Eustache nommé docteur honoris causa de l'UQAM







MONTRÉAL, le 5 déc. 2018 /CNW Telbec/ - C'est en présence de près de 1000 diplômés, parents et amis que Jean-Marc Eustache, président et chef de la direction de Transat A.T. inc, a reçu un doctorat honoris causa de l'UQAM, une distinction qui lui a été décernée sur la recommandation personnelle de la rectrice, Magda Fusaro. Cette cérémonie a eu lieu lors de la collation des grades de l'ESG UQAM qui s'est déroulée à la Place des Arts.

Pour voir la photo de M. Eustache recevant son diplôme avec à sa droite M. Komlan Sedzro, doyen de l'ESG UQAM et à sa gauche Mme Magda Fusaro, rectrice de l'UQAM, cliquez ici. (© Alexis Aubin)

En lui décernant un doctorat honoris causa, l'UQAM veut reconnaître l'accomplissement et le rayonnement de Jean-Marc Eustache, un entrepreneur québécois qui a contribué de manière inégalée à l'essor de l'industrie touristique canadienne et internationale. Sa créativité, son esprit d'initiative et son engagement sont sources d'inspiration, non seulement pour les étudiants et les diplômés, mais aussi pour l'ensemble de la communauté universitaire, et par-delà même, au Québec et à travers le monde. Cette distinction souligne l'audace, la ténacité et la vision avant-gardiste de l'homme d'affaires, ses qualités de gestionnaire et d'employeur émérites, sa passion à développer une industrie durable.

S'adressant aux diplômés, M. Eustache a déclaré : « L'honneur qui m'est accordé aujourd'hui jette un éclairage particulier sur les 44 ans qui nous séparent de ce moment où j'étais à votre place, sur le point de recevoir mon diplôme. Un jour, vous aussi, vous regarderez en arrière et réfléchirez à vos choix passés. Vous les aurez faits sans vous appuyer sur l'expérience, mais en vous basant sur quelque chose qui est tout aussi important : la passion et le goût d'oser. Cet appétit, ce désir de foncer, je l'avais. Je ressentais cette pulsion de bâtir quelque chose de mes propres mains. »

« Entreprendre, pour moi, est le mot-clé. Nous ne fonderons pas tous une entreprise, bien sûr, mais entreprendre, c'est avant tout ne pas attendre. Nous avons la chance de vivre dans un pays et à une époque qui nous donnent la liberté de choisir, de décider, de faire. Alors, il faut y aller, tout est possible », a poursuivi M. Eustache.

L'UQAM a profité aussi de cette occasion pour rendre hommage à la vision et à l'action philanthropiques de M. Eustache à titre de président du conseil d'administration de la Fondation de l'UQAM, pour qui le soutien à la relève et l'engagement humain et financier à l'égard de son alma mater sont indéfectibles.

Jean-Marc Eustache

Né à Oran, en Algérie, Jean-Marc Eustache émigre avec sa famille au Québec pour des raisons de sécurité, lors de la guerre d'indépendance de l'Algérie. Quand son père décide de rentrer en France, le jeune homme fait le choix de rester au Québec et de s'inscrire en sciences économiques à l'UQAM. Étudiant motivé et engagé, il participe aux débuts trépidants de la jeune université, notamment en faveur de la gratuité des études.

Diplôme en poche, il intègre l'agence de voyage étudiante Tourbec qu'il reprend en 1979. Avec ses partenaires de toujours, Philippe Sureau et Lina De Cesare, il forme un trio qui lance en 1982 Trafic Voyages, précurseur de Transat et de sa filiale Air Transat. Parvenant avec ses collaborateurs à garder le cap malgré les nombreuses crises qui ponctuent les années 2000, il érige au fil des ans un véritable empire. Aujourd'hui active dans 26 pays et rétribuant 5 000 employés au service de presque 5 millions de passagers annuellement, Transat s'est hissée au rang des plus grandes entreprises de tourisme du monde et est devenue en 2018 le premier grand voyagiste international au monde à obtenir la certification Travelife pour toutes ses activités, couronnant le leadership de l'entreprise en matière de développement durable.

Conférencier de marque s'exprimant sur les enjeux de l'industrie touristique au Québec et à travers le monde, Jean-Marc Eustache a vu au cours de sa carrière distinctions et prix prestigieux souligner sa contribution remarquable à l'industrie du tourisme. Dès 1990, la revue Commerce le choisit comme entrepreneur de l'année et en 1992, le ministre fédéral des Transports lui remet le Prix d'excellence pour son importante contribution au développement des transports au Canada. En 1996, le World Travel Market de Londres lui décerne le Global Award. On lui attribue en 2004 le prix PDG de l'année La Presse et en 2005 le Grand Prix de l'entrepreneur Ernst & Young pour le Québec. Il est intronisé en 2008 au Temple canadien de la renommée du tourisme puis est reçu en 2011 Officier de l'Ordre national du Québec. En 2018, il est intronisé au Temple de la renommée du voyage au Canada.

Généreux philanthrope, M. Eustache préside également le conseil d'administration de la Fondation de l'UQAM depuis 2006. Uqamien dans l'âme, sa fidélité à l'endroit de son alma mater est exemplaire. En 2009, il fait un don personnel de un million de dollars à la Fondation, auquel s'ajoutent des dons de Transat totalisant quelque deux millions de dollars pour financer en particulier la Chaire de tourisme Transat.

Les doctorats honoris causa de l'UQAM

Le doctorat honoris causa est la plus haute distinction qu'une université peut décerner. Jean-Marc Eustache rejoint ainsi des personnalités d'exception telles que Lise Bissonnette, Sheila Fraser, Dany Laferrière, Louise Lecavalier, Jean Lemire, Lise Payette, Hubert Reeves, Isabella Rossellini, Evelyne St-Onge, David Suzuki, Alexandre Taillefer, Michèle Thibodeau-Deguire, Réjean Thomas, Gilles Vigneault, Denis Villeneuve, Lise Watier, Wim Wenders et Juanita Westmoreland-Traoré, pour n'en mentionner que quelques-unes, que l'UQAM a honorées au fil des ans.

SOURCE Université du Québec à Montréal

Communiqué envoyé le 5 décembre 2018 à 14:28 et diffusé par :