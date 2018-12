Budget participatif - Transformons nos parcs : Le dévoilement !







MONTRÉAL, le 5 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Après une méticuleuse comptabilisation des votes, l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles a le plaisir d'annoncer que les projets priorisés pour le budget participatif sont ceux du parc Ernest-Rouleau à Rivière-des-Prairies et du site derrière la bibliothèque et la maison de la culture de Pointe-aux-Trembles !

« Huit mois après avoir lancé cette démarche d'envergure de participation citoyenne, nous voilà rendus au dévoilement des projets votés par les résidents », annonce avec fébrilité Mme Suzanne Décarie, mairesse suppléante. « Il faut souligner que les citoyens avaient carte blanche pour développer les projets », ajoute-t-elle.

Quels seront les aménagements ?

Parc Ernest-Rouleau à Rivière-des-Prairies : « Fenêtre sur la rivière »

Ce projet consiste à aménager un lieu de rencontre et de détente accessible universellement ouvrant la vue sur la rivière et menant à un sentier piéton existant. Les aménagements clés seront : la construction d'un belvédère couvert et ceinturé de bancs, l'ajout de mobilier extérieur tel que chaises longues, bancs balançants et tables ainsi que des panneaux retraçant l'histoire du quartier. Le long de la piste cyclable sur le boulevard Gouin, une borne de réparation de vélos en libre service sera installée. Un budget de 350 000 $ est alloué à ce projet.

Site derrière la bibliothèque et la maison de la culture de Pointe-aux-Trembles : « Halte culturelle »

À la croisée de deux axes cyclables, ce projet consiste en l'aménagement d'une halte et d'une aire de repos ombragée favorable aux initiatives culturelles citoyennes et à la lecture. Les aménagements clés seront : l'installation d'une pergola avec toiles, un petit sentier, du mobilier urbain extérieur original, de l'équipement de projection et, pour les cyclistes, une borne de réparation de vélo en libre service et une fontaine à boire. Un budget de

350 000 $ est alloué à ce projet.

Ces deux projets bénéficient d'un budget total de 700 000 $, dont la somme de 327 000 $ est financée par le Programme de mise en valeur intégrée d'Hydro-Québec. La réalisation des projets s'effectuera au cours de l'année 2019.

La démarche

Rappelons que cette démarche de budget participatif s'est échelonnée sur plusieurs mois. Des activités de consultations réalisées au printemps ont permis aux citoyens de donner des idées et d'imaginer des projets dans les six parcs identifiés. En septembre, ces projets ont été bonifiés lors d'ateliers avec les citoyens.

Du 22 octobre au 4 novembre, des citoyens des quatre coins de l'arrondissement se sont mobilisés afin de voter pour les projets qu'ils aimeraient le plus voir se réaliser dans deux parcs du secteur. Au total, ce sont 670 votes qui ont été comptabilisés.

Remerciements

L'arrondissement tient à remercier tous les citoyens qui ont contribué à cette démarche en participant aux divers ateliers de création et de bonification des projets, de même que tous les votants.

« Bravo et un sincère merci à tous ceux et celles qui ont participé à l'une ou l'autre des étapes de Transformons nos parcs. Car la clé pour la réussite de tels projets, c'est la participation et l'implication des citoyens! » a tenu à souligner Mme Nathalie

Pierre-Antoine, conseillère de Rivière-des-Prairies et membre du comité de pilotage.

Rappelons que la démarche a été soutenue par un comité de pilotage formé des directeurs des corporations de développement communautaire, de deux élues et de membres du personnel de l'arrondissement. Le Centre d'écologie urbaine de Montréal accompagnait l'arrondissement dans cette démarche.

Pour en savoir plus sur la démarche : realisonsmtl.ca/demarcheparticipative_rdppat

