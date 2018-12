Intelex s'associe avec InfinityQS, un chef de file en MSP et qualité, pour fournir le système de management de la qualité dans le cloud le plus complet qui soit







Ce nouveau partenariat s'apprêtant à réunir les chefs de file des secteurs de la QHSE et de la MSP permettra de transformer le management de la qualité via la collecte, la génération de rapports et l'analyse des données sur la qualité en temps réel.

Intelex Technologies, un fournisseur mondial de premier plan de logiciels de management de la qualité, l'hygiène, la santé et l'environnement (QHSE) dans le cloud, a annoncé aujourd'hui son nouveau partenariat avec InfinityQS, le fournisseur de premier plan en informations sur la qualité et MSP (maîtrise statistique des procédés).

InfinityQS® International, Inc. (InfinityQS) est la référence mondiale en matière de qualité de fabrication pilotée par les données. InfinityQS Enact est une plate-forme d'informations sur la qualité qui accélère et simplifie la collecte, la génération de rapports et l'analyse des données sur la qualité en temps réel. Que votre société exploite un seul site de fabrication, ou plusieurs sites répartis dans diverses régions, Enact permet aux entreprises d'atteindre leurs objectifs les plus urgents, à savoir de réduire les débris et déchets, améliorer la qualité et préserver la conformité.

Nicole Radziwill, responsable des pratiques de qualité chez Intelex, a commenté ce nouveau partenariat avec InfinityQS : « Il a toujours été extrêmement difficile de maintenir un suivi des plans d'action hors de contrôle, et de mettre en relation chaque événement de qualité avec d'autres informations pouvant aider une entreprise à résoudre ses problèmes fondamentaux plus rapidement. Ce nouveau partenariat aidera les entreprises à lier le management de la qualité à l'ingénierie de la qualité pour générer des informations plus utiles. »

Intelex propose la plate-forme de SMQ chef de file du secteur dans le cadre de sa solution intégrée de QHSE pour rassembler des informations en temps réel et favoriser une amélioration continue. Le SMQ d'Intelex permet aux entreprises de prendre le contrôle de leurs procédés de qualité, proposant une large gamme d'applications pour transformer votre entreprise grâce à une réflexion basée sur les risques, une culture d'amélioration continue et un coût de qualité (CQ) inférieur.

Elie Mouzon, directeur stratégique d'Intelex, a ajouté : « Ensemble, nous serons en mesure de fournir aux entreprises des informations opérationnelles plus détaillées tirées de leurs procédés de qualité, améliorant ainsi les capacités de management avec le SMQ de premier plan d'Intelex. »

Jason Chester, directeur des programmes de distribution mondiale d'InfinityQS, a conclu : « L'optimisation du procédé de qualité de bout en bout au sein des entreprises de fabrication peut représenter une entreprise complexe, dont la réussite dépend rarement de l'utilisation d'une seule solution. En associant l'expertise de premier choix d'InfinityQS et d'Intelex dans le secteur, les fabricants peuvent transformer l'ensemble de leurs opérations de qualité et s'assurer de toujours rester centrés sur leurs objectifs commerciaux globaux. »

À propos d'InfinityQS International, Inc.

InfinityQS® International, Inc. est la référence mondiale en matière de qualité de fabrication pilotée par les données. Les solutions d'informations sur la qualité de la société, Enacttm et ProFicienttm, offrent des informations stratégiques et une visibilité inégalées sur l'ensemble de l'entreprise, de l'atelier aux salles de réunion, permettant ainsi aux fabricants de repenser la qualité et de transformer un problème en avantage concurrentiel. Se basant sur une analytique centralisée de la maîtrise statistique des procédés (MPS), les solutions d'InfinityQS fournissent des informations opérationnelles permettant aux fabricants mondiaux d'améliorer la qualité de leurs produits, de réduire les risques et les coûts, de maintenir ou améliorer la conformité et de prendre des décisions commerciales stratégiques pilotées par les données. Basée près de Washington, D.C., avec des bureaux à Seattle, Londres et Pékin, InfinityQS a été fondée en 1989 et dessert aujourd'hui plus de 2 500 clients, depuis le plus petit fabricant jusqu'aux plus grandes entreprises mondiales, notamment Ball Corporation, Boston Scientific, Graham Packaging et Medtronic. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site www.infinityqs.com.

À propos d'Intelex Technologies

Avec plus de 1 300 clients et 4 millions d'utilisateurs dans 150 pays, Intelex Technologies Inc. est un chef de file mondial en logiciels de management de la qualité, l'hygiène, la santé et l'environnement (QHSE). Depuis 1992, ses applications et sa plate-forme en ligne évolutives aident des clients de tous les secteurs à améliorer leurs performances commerciales, à réduire les risques à l'échelle de l'entreprise, et à assurer une conformité soutenue aux normes reconnues à l'échelle internationale (par exemple ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 et OHSAS 18001) ainsi qu'aux exigences réglementaires. Intelex est l'une des sociétés technologiques connaissant la plus rapide expansion en Amérique du Nord. Elle est reconnue comme un excellent lieu de travail depuis plus de 7 ans, a reçu un prix des cultures d'entreprise les plus admirées de Waterstone, et un prix des meilleures sociétés gérées de Deloitte. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site www.intelex.com

