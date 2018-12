Heidrick & Struggles annonce la nomination d'une nouvelle directrice des ressources humaines







CHICAGO, 5 décembre 2018 /CNW/ - Heidrick & Struggles (Nasdaq : HSII), l'un des principaux prestataires mondiaux de services de recherche de cadres, d'évaluation et de développement du leadership, d'efficacité organisationnelle et d'équipe, et de mise en forme de la culture, a annoncé aujourd'hui la nomination de Sarah Payne en tant que chef des Ressources humaines. Parallèlement, Rick Greene, le titulaire actuel du poste, rejoindra Heidrick Consulting en qualité d'associé. Les deux changements au sein de la direction prendront effet le 1er janvier 2019.

Sarah Payne, qui était encore récemment vice-présidente des Ressources humaines chez Global Executive Search, a travaillé en étroite collaboration avec l'équipe mondiale des Ressources humaines de Heidrick & Struggles, ainsi que ses équipes de direction régionales, pour créer des solutions, centrées sur les employés, qui ont soutenu la société pendant une période de croissance et d'innovation importante. Dans l'exercice de son mandat, elle a su aligner efficacement le personnel et les stratégies d'entreprise et apportera à son nouveau poste près de 20 ans d'expérience et de leadership dans le domaine des ressources humaines. Avant, elle a été directrice de la rémunération des cadres internationaux chez Bunge, l'une des principales sociétés agroalimentaires mondiales. Auparavant, elle a été directrice mondiale de la rémunération et des avantages sociaux chez PanAmSat, une société de communications par satellite, acquise ultérieurement par Intelsat.

Krishnan Rajagopalan, président et chef de la direction de Heidrick & Struggles, a commenté : « Alors que Heidrick & Struggles continue de grandir et d'évoluer devenant conseil en leadership axé sur les données et prestataire de solutions humaines, un leadership et une collaboration solides avec nos équipes des ressources humaines demeureront essentiels à notre succès. Avec ses antécédents éprouvés en leadership et son expérience en matière de rémunération globale, d'engagement et de perfectionnement du personnel, de gestion et d'acquisition des talents, Sarah sera un élément important à la croissance et au développement soutenus de notre effectif à l'échelle mondiale. »

Rick Greene rejoindra Heidrick Consulting en tant qu'associé pour aider à stimuler la croissance de son activité conseil et, à cette fin, s'attachera à faire connaître l'ensemble des solutions du cabinet, tant en leadership qu'en mise en forme de la culture, aux chefs de la direction et aux cadres supérieurs qui cherchent à améliorer leurs performances commerciales et à dynamiser le changement transformationnel. En tant que chef des Ressources humaines de Heidrick & Struggles, il a joué un rôle clé dans la promotion de nouvelles initiatives en matière de diversité et d'inclusion, rôle qui l'a vu introduire également d'importants changements dans les programmes de gestion du rendement, de rémunération et de perfectionnement professionnel du cabinet. Plus tôt dans sa carrière, il a dirigé les activités conseil du cabinet dans les Amériques et a conseillé les clients, en l'occurrence des conseils d'administration et des chefs de direction principalement dans le secteur des services financiers, sur la gestion de la planification de la relève et la conduite de changements importants en matière de leadership et de culture.

Commentant son rôle au sein de la société, Rajagopalan a précisé : « En tant que chef des Ressources humaines, Rick a été un membre apprécié de l'équipe de direction, ainsi qu'un mentor de confiance auprès de nombreuses personnes dans notre cabinet. Nous sommes enchantés de le voir occuper son prochain poste au sein de notre société, car il y apportera une riche expérience internationale et interfonctionnelle, favorisant ainsi la croissance soutenue de Heidrick Consulting. »

