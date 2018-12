La Stratégie 4B respectueuse du climat offre une solution mondiale pour la réduction des émissions







KATOWICE, Pologne, le 5 déc. 2018 /CNW/ - Les gouvernements, les intervenants du secteur agricole et les cultivateurs ont l'occasion de réduire jusqu'à 35 pour cent les émissions de gaz à effet de serre en instaurant la Stratégie 4B respectueuse du climat. Cela contribuerait considérablement aux cibles mondiales des objectifs de développement durable des Nations Unies.

Basée sur le Protocole de réduction des émissions d'oxyde nitreux (PREON), la Stratégie 4B respectueuse du client se veut un cadre basé sur la science qui utilise les principes de la Gérance des nutriments 4B (bonne source à la bonne dose, au bon moment et au bon endroit) afin de créer un schéma réaliste pour la mise en oeuvre généralisée d'une agriculture durable. En vertu de la stratégie, des recherches ont démontré que les cultivateurs peuvent réduire jusqu'à 35 % leurs émissions de gaz à effet de serre.

«?De nouvelles recherches canadiennes démontrent que les émissions de gaz à effet de serre pourraient être réduites de deux à trois mégatonnes annuellement si la Stratégie 4B respectueuse du client était mise en oeuvre uniquement dans l'Ouest canadien?», a dit Clyde Graham, Vice-président exécutif de Fertilisants Canada. «?Avec l'universalité de cette Stratégie, nous avons l'occasion de réaliser de véritables progrès pour réduire les émissions mondiales?».

Fertilisants Canada invite les délégués de COP24 à adopter la Stratégie 4B respectueuse du climat comme une mesure tangible pour réduire les émissions mondiales. Aujourd'hui, Graham a présenté les bienfaits de la Stratégie 4B respectueuse du climat comme une solution mondiale lors d'un évènement parallèle du COP24 «?A Farmers' Driven Climate Change Agenda - the Climate Change and Agricultural Alliance?», organisé par l'Organisation mondiale des agriculteurs, l'International Fertilizer Association et la Fédération canadienne de l'agriculture. Il sera disponible pour des entrevues à Katowice, Pologne jusqu'au 12 décembre et à Ottawa au Canada par la suite. Veuillez communiquer avec Kelly McCarthy pour planifier une entrevue.

Fertilisants Canada représente les fabricants, les distributeurs en gros, et au détail d'engrais azotés, phosphatés, potassiques et à base de soufre L'industrie des fertilisants joue un rôle essentiel pour l'économie canadienne, contribuant 23 milliards $ annuellement et plus de 76?000 emplois. L'association est engagée à soutenir l'industrie des fertilisants avec des recherches et des programmes innovateurs, tout en défendant la durabilité, la gérance, la sûreté et la sécurité par le biais de normes et de codes de pratiques. Veuillez visiter le fertilizercanada.ca.

