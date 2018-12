SolunoBC fait son entrée sur le marché allemand des UCaaS







SolunoBC, le plus gros fournisseur indépendant d'UCaaS (Communications unifiées en tant que service) sur le marché nordique, a signé un accord avec l'opérateur et prestataire de services allemand HFO Telecom. Cet accord prévoit que HFO Telecom pourra offrir à ses partenaires et revendeurs une offre UCaaS « mobile-first » assistée par le concept Soluno de plateforme et de ventes en gros.

En entrant sur le marché allemand aux côtés de HFO, Soluno franchit un nouveau pas important dans son développement en Europe, après son entrée sur le marché néerlandais en octobre 2018.

Cette coopération permettra de lancer, dès janvier 2019, un service intégral leader sur son marché en direction à la fois des revendeurs et des partenaires de vente en gros. Ce service combine l'offre UCaaS de Soluno et les services de première qualité d'opérateur et de facturation de HFO, pour offrir aux consommateurs finaux comme aux partenaires une expérience sûre et sans problèmes.

« Nous sommes honorés de la confiance que HFO Telecom a accordée à Soluno pour activer leur nouveau service sur le cloud. HFO vient compléter Soluno par ses offres d'opérateur très larges, ses services et son vaste réseau de partenaires en Allemagne. Nous nous réjouissons de cette coopération et sommes impatients de connaître une croissance commune en Allemagne », a déclaré Mattias Ohde, PDG de SolunoBC.

« HFO et ses partenaires sont fiers d'intégrer ce service UCaaS « mobile-first » éprouvé dans leur réseau de nouvelle génération (NGN) et d'apporter ainsi une solution leader en Allemagne. Nous répondrons à la fois à nos partenaires de vente en gros et à nos revendeurs en fournissant des services UCaaS, de liaisons SIP, de connectivité internet et de facturation. Le réseau de partenaires locaux s'attend à être épaulé par un fournisseur de services local fort, disposant d'un excellent portefeuille de services produits en Allemagne, et c'est précisément ce que prévoit cette coopération entre HFO et Soluno », a pour sa part indiqué Achim Hager, le PDG de HFO Telecom.

Le modèle de vente en gros éprouvé de Soluno permet à des services intégrés d'être activés sur un nouveau marché en l'espace de trois mois. Il permettra désormais aux utilisateurs allemands d'avoir accès à des services PBX et de collaboration complexes en utilisant les appareils de leur choix, téléphones mobiles, tablettes, ordinateurs ou encore téléphones fixes.

