Zillow annonce la venue de neuf nouveaux partenaires canadiens d'inscriptions







Zillow a plus que doublé le nombre d'accords passés avec des courtiers et des franchiseurs au Canada.

SEATTLE, 4 décembre 2018 /CNW/ - Zillow®, principal marché des ventes et des locations immobilières aux États-Unis, a annoncé aujourd'hui la signature d'accords portant sur des annonces avec d'autres courtiers et franchiseurs au Canada, notamment HomeLife Real Estate Canada, Sage Real Estate et Your Choice Realty. Tous les nouveaux partenaires publieront, sur l'application mobile et le site web de Zillow, des inscriptions qui comprendront une description et des photos du bien immobilier et qui donneront une grande visibilité à l'agent responsable de l'inscription - coordonnées incluses - ainsi qu'à un lien vers le site web de la maison de courtage ou de la franchise.

En publiant leurs inscriptions sur Zillow, les courtiers et les franchiseurs voient celles-ci exposées à la vue de millions d'acheteurs immobiliers du monde entier, dont plus d'un demi-million d'utilisateurs canadiens uniques par mois.

« Nous sommes ravis chaque fois que nous accueillons de nouveaux partenaires canadiens en publiant leurs annonces sur Zillow.com, car courtiers, agents et clients y trouvent leur compte. Nos partenariats canadiens sont déjà synonymes d'une augmentation du trafic vers Zillow, qui reçoit tous les mois la visite de plus d'un demi-million d'acheteurs immobiliers canadiens », a déclaré Errol Samuelson, directeur du développement industriel du groupe Zillow.

« Nous sommes très enthousiastes à l'idée de ce partenariat mutuellement bénéfique avec Zillow, car HomeLife croit que l'utilisation de la technologie et l'adaptation au client d'aujourd'hui sont des évolutions absolument nécessaires dans l'immobilier », a déclaré Andrew Cimerman, fondateur et chef de la direction de HomeLife. « HomeLife est heureuse d'être un chef de file majeur dans la prestation d'initiatives axées sur la technologie, et le partenariat avec Zillow illustre bien cela. »

« Nous sommes très heureux d'être parmi les premiers courtiers canadiens à s'associer avec Zillow au Canada », a déclaré Evan Sage, cofondateur et vice-président de la croissance et du développement chez Sage Real Estate. « Lorsque nous avons songé à prendre cette décision, nous avons réalisé que nous avions la même veine philosophique que Zillow à l'heure de faire passer les intérêts du client avant tout, en garantissant la meilleure exposition possible des biens de nos clients vendeurs ».

« Your Choice Realty est toujours à la recherche de nouvelles opportunités de faire connaître les biens immobiliers de ses clients », a déclaré Catherine Johnson, vice-présidente et courtière agréée chez Your Choice Realty. « Un partenariat avec Zillow s'imposait, car c'est l'un des plus grands réseaux immobiliers sur le web. »

Zillow a également signé des accords d'annonces avec Coldwell Banker Mountain Central, Coldwell Banker Ronan Realty, Royal Heritage Realty, Sam McDadi Real Estate, Sutton Group Heritage Realty Inc. et TrilliumWest Real Estate.

À propos de Zillow

Zillow est le principal marché des ventes et des locations immobilières, s'attachant à apporter au grand public des données, des sources d'inspiration et des connaissances relatives au domicile et à mettre les personnes en communication avec d'excellents professionnels de l'immobilier. Zillow couvre l'ensemble du cycle de vie de la propriété et de la résidence dans un bien immobilier : achat, vente, location, financement, remaniement, pour ne citer que cela. Zillow Offers permet aux propriétaires dans certaines zones métropolitaines de recevoir des propositions d'achat de Zillow. Lorsque Zillow acquiert un bien immobilier, elle effectue les mises à jour nécessaires et le met en vente sur le marché ouvert.

Outre Zillow.com, Zillow exploite la suite la plus appréciée d'applis mobiles de l'immobilier, offrant plus d'une vingtaine d'applis compatibles avec les principales plateformes. Lancée en 2006, Zillow appartient à et est exploitée par Zillow Group, Inc. (NASDAQ : Z et ZG) et elle est basée à Seattle.

Zillow est une marque déposée de Zillow, Inc. Zillow Offers est une marque commerciale de Zillow, Inc.

