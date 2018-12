YQB remporte un prix Élixir pour une deuxième année d'affilée







QUÉBEC, le 4 déc. 2018 /CNW Telbec/ - L'Aéroport international Jean-Lesage de Québec (YQB) s'est vu remettre un prix Palmarès pour sa gestion des communications au sein du projet d'agrandissement et de réaménagement de l'aérogare internationale. C'est à l'occasion de la remise des prix Élixir par l'Association des professionnels en gestion de projet du Québec (PMI-Montréal) que YQB a été honoré hier soir. Il s'agit d'un deuxième prix Élixir pour l'organisation qui avait récolté les honneurs en 2017 pour la qualité de son bureau de projet.

Dans le cadre du projet d'agrandissement et de réaménagement de l'aérogare, YQB a mis sur pied une équipe de projet multidisciplinaire évoluant en mode matriciel, au sein d'un bureau de projet. Les communications ont été intégrées d'emblée à la structure de projet, en faisant ainsi une fonction de gestion de projet à part entière.

« La décision d'intégrer les communications au coeur de notre gestion de projet fut porteuse et profitable et elle nous a amenés à faire preuve d'agilité en saisissant toutes les occasions communicationnelles qui se sont présentées tout au long du projet. Je suis extrêmement fier de voir que notre gestion de projet et la qualité de nos communications sont à nouveau reconnues par les professionnels du milieu. À YQB, la communication est un travail d'équipe qui se trouve au coeur de chacun des projets que nous menons », a mentionné M. Gaëtan Gagné, président et chef de la direction de l'Aéroport international Jean-Lesage de Québec.

Les prix Élixir récompensent le meilleur de la gestion de projet au Québec. Cette expertise touche a? tous les domaines de toutes les industries. Du de?marrage d'un projet jusqu'a? sa clo?ture, chacune des e?tapes doit e?tre re?ussie et re?alise?e selon les meilleures pratiques. Avec le concours Élixir, le PMI-Montre?al fait rayonner l'excellence et les succe?s individuels et collectifs en gestion de projet au Que?bec.

Rappelons qu'il y a quelques semaines, YQB a également été récompensé à l'occasion des Excellence in Airport Marketing and Communication Awards 2018, organisés par le Airports Council International ? North America, pour la qualité de ses communications. Chaque année, cette cérémonie de remise de prix récompense les pratiques innovantes en marketing et en relations publiques au sein de l'industrie aéroportuaire nord-américaine.

À propos de l'Aéroport international Jean-Lesage de Québec (YQB)

YQB est géré par Aéroport de Québec inc., la société privée qui, depuis le 1er novembre 2000, assure la gestion, l'exploitation, l'entretien et le développement de l'Aéroport international Jean-Lesage de Québec. Plus d'une dizaine de transporteurs y offrent de multiples liaisons aériennes à destination de l'Amérique du Nord, de l'Amérique centrale, des Caraïbes, du Mexique et de l'Europe, dont des services quotidiens vers les principales plaques tournantes du nord-est de l'Amérique.

Distinctions récentes :

2018 - Prix de l'innovation et de l'excellence aéroportuaire - Grands prix du tourisme canadien

2018 - Meilleures pratiques en communication - ACI-NA

2018 ? Prix INOVA de l'Institut de développement urbain du Québec

2018 ? Certification Airport Carbon Accreditation, niveau 2

2018 ? Grands Prix du génie-conseil québécois - Prix Bâtiment mécanique-électrique

2018 ? Prix Milieu de travail d'exception par Morneau Shepell et The Globe and Mail

2018 et 2017 ? Prix Élixir PMI-Montréal pour la gestion remarquable du projet YQB 2018

2017 et 2015 ? Priority Pass Lounge of the Year Awards - Best lounge in North America

2017 ? Prix Boomerang ? Grand Prix site ou application - service de l'année pour l'application mobile « YQB, Aéroport de Québec »

2016 - Prix Boomerang - Grand Prix site ou application - service de l'année pour le site « aeroportdequebec.com »

2016 ? Priority Pass Lounge of the Year Awards - Mention Highly Commended

2013, 2011 et 2010 ? Aéroport le plus apprécié en Amérique du Nord, dans la catégorie de 0 à 2 millions de passagers, selon Airport Service Quality (ASQ)

