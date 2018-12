La vidéo du siège social d'Artprice, une des plus vues sur Facebook avec plus de 22 millions de vues sur le Musée d'Art Contemporain l'Organe gérant La Demeure du Chaos







Au mois d'avril 2018, Artprice, Leader mondial de l'information sur le Marché de l'Art et son siège social le Musée d'Art Contemporain L'Organe gérant l'ERP La Demeure du Chaos, ont été contactés par le célèbre journaliste et réalisateur Antoine de Caunes, CANAL PLUS grande chaîne de télévision française, afin de réaliser le tournage d'un sujet pour l'émission "La Gaule d'Antoine", pour une première diffusion début Mai 2018. Le principe de cette émission est de parcourir les 13 régions de France pour en faire connaître leurs lieux incontournables et spécifiques, après une sélection pointue.

Le professionnalisme et l'implication d'Antoine de Caunes ont su synthétiser ce que représente Artprice et le Musée d'Art Contemporain La Demeure du Chaos / Abode of Chaos, dixit The New York Times, son siège social, tant par son commentaire que par ses images, couverts en 20 ans par plus de 2700 médias internationaux de presse écrite et audiovisuelle.

Cette vidéo est devenue en l'espace de quelques semaines une vidéo culte sur Facebook. Elle dépasse aujourd'hui 22 millions de vues. (Sur un échantillonnage des 10 millions : P.V. d'huissier SCP Estelle PONS - Sarah MERGUI du 20.8.2018).

https://business.facebook.com/la.demeure.du.chaos.theabodeofchaos999/videos/10156396733800979/

https://vimeo.com/124643720

Le constat d'huissier porte sur 2 URL pointant sur la vidéo Facebook du documentaire Canal + qui appartiennent d'une part, à la page monde Facebook d'Artprice avec 3,41 millions d'abonnés et la page monde du Facebook du Musée d'Art Contemporain L'Organe, gérant l'ERP La Demeure du Chaos/ Abode of Chaos avec ses 3,33 millions d'abonnés.



C'est dire l'incroyable audience rencontrée par la vidéo de l'émission « la Gaule d'Antoine » sur le Musée d'Art Contemporain L'Organe gérant l'ERP La Demeure du Chaos siège social d'Artprice à travers le Monde.

thierry Ehrmann: "Cette adhésion internationale montre à quel point le Musée d'Art Contemporain l'Organe gérant l'ERP La Demeure du Chaos, porte un message artistique universel. Le fait qu'elle abrite le siège social d'Artprice est le support idéal pour véhiculer l'image d'Artprice en sa qualité de leader mondial, dans le monde de l'Art notamment en Chine avec son fidèle partenaire de 9 ans le Groupe Artron dont le Président M. Wan Jie, grand spécialiste d'Art contemporain a été très sensible lors de sa visite après la cérémonie des signatures la vidéo (3,6 millions de vues):

https://www.facebook.com/artpricedotcom/videos/2179810805627498/

La page monde Facebook d'Artprice avec 3,41 millions d'abonnés et la page monde du Facebook du Musée d'Art Contemporain L'Organe, gérant l'ERP La Demeure du Chaos/ Abode of Chaos avec ses 3,33 millions d'abonnés reflètent un taux de satisfaction exceptionnel sur un documentaire vidéo vu plus de 20 millions de fois avec un nombre de gens qui n'adhère pas extrêmement faible dans l'univers du marketing B to B et B to C.

En effet, on compte un taux de satisfaction de 99.855% sur la page Facebook Artprice et de 99.724% pour celle de la Demeure du Chaos. (P.V. d'huissier SCP Estelle PONS - Sarah MERGUI du 20.8.2018). On note dans le même P.V. d'huissier en mode administrateur 7,5 millions de portée de publications/semaine.

Il est bon de préciser aussi qu'Artprice et la Demeure du Chaos sont à l'origine du célèbre classement Grand Lyon La Métropole Culture Facebook Google qui a 7 ans et qui en est au 63ème classement.

https://artmarketinsight.wordpress.com/2018/11/27/thierry-ehrmann-en-avant-premiere-le-classement-n63-exclusif-de-decembre-2018-des-principaux-acteurs-culturels-du-grand-lyon-la-metropole/

Le résultat est sans appel le Musée d'Art Contemporain L'Organe, gérant l'ERP La Demeure du Chaos/ Abode of Chaos est d'une part le 1er Musée d'Art Contemporain Rhône Alpes avec 180 000 visiteurs par an et d'autre part 1er en terme d'abonnés, avec 3 336 858 abonnés et un engagement logarithmique exceptionnel de 75.

De même en notation Google des visiteurs dans les musées d'Art, le Musée d'Art Contemporain L'Organe, gérant l'ERP La Demeure du Chaos/ Abode of Chaos arrive n°1 devant 3 institutions avec 4.6, en n°2 le Musée des Beaux-Arts de Lyon avec 4.4, en n°3 le Musée d'Art Contemporain de Lyon avec 4.1 et en n°4 l'Institut d'Art Contemporain avec 4.0.

Dans le monde de l'économie les grandes marques mondiales, dont la plupart sont attachées à la récente Coupe du Monde de Football 2018 et la victoire de la France, ont connu des scores bien inférieurs la performance de notre vidéo, voir les scores des vidéos de CIC, Easy Voyage, LG France, Carrefour, SFR, Orange France, McDonalds France, Groupe APRR sur : http://www.e-marketing.fr/Thematique/veille-1097/Breves/Les-meilleures-videos-marques-diffusees-Facebook-333124.htm

Remerciements rédaction e-marketing.fr en collaboration avec NukeSuite

Pour rappel, Artprice avait pris l'engagement, lors de son A.G. le 30 juin 2017, de prendre la 1ère place en matière d'information sur le Marché de l'Art sur les réseaux sociaux où elle comptait 345 K d'abonnés. Pour réaliser cet objectif très ambitieux, Artprice et son entité Artmarket.com devaient conquérir plus d'un million d'abonnés à leurs publications sur la période 2S 2017/ 2S 2018.

Pari réussi, au-delà de l'objectif avec 888% de croissance sur la période juillet 2017 / décembre 2018 pour la page Artprice, ce qui la place parmi les pages les plus suivies au Monde, avec 3 336 858 d'abonnés au 04 décembre 2018.

De grands groupes internationaux cotés ont cru s'exonérer de la complexité des réseaux sociaux et subissent le retard fatal générant des préjudices économiques importants qui remettent en question leur position. Même avec un budget financier exceptionnel le retard accumulé ne peut pas être compensé du fait de l'architecture élaborée des réseaux sociaux. Certains groupes du S&P500 en sont des exemples probants.

Désormais l'empreinte sur les réseaux sociaux est l'un des paramètres primordiaux et vitaux pour qui veut préserver le capital entreprise et son avenir, avec bien évidemment, sa notoriété et visibilité à travers le Monde, ce qui est le cas d'Artprice en tant que Leader mondial de l'information sur le Marché de l'Art et sa Place de Marché Normalisée Artmarket.com avec le Groupe Artron.

C'est pour cette raison qu'Artprice a privilégié très tôt cet axe de communication, anticipant depuis longtemps le poids des réseaux sociaux dans son marketing, ses banques de données, ses équipes informatique et ses forces de ventes, forgeant chaque jour un peu plus son expérience dans les multiples réseaux sociaux pour générer des millions de nouveaux membres qualifiés pour les multiples abonnements payants à ses banques de données.

A propos d'Artprice :

Artprice est cotée sur Eurolist by Euronext Paris, SRD long only et Euroclear : 7478 - Bloomberg : PRC - Reuters : ARTF .

Découvrir Artprice en vidéo : https://fr.artprice.com/video

Artprice fut fondée en 1997 par thierry Ehrmann qui est son PDG. Artprice est auto-contrôlée par le Groupe Serveur créé en 1987. Voir biographie certifiée de Who's who © :

https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2018/10/bio-2019-whos-who-thierry-ehrmann.pdf

Artprice est le Leader mondial des banques de données sur la cotation et les indices de l'Art avec plus de 30 millions d'indices et résultats de ventes couvrant plus de 700 000 Artistes. Artprice Images® permet un accès illimité au plus grand fonds du Marché de l'Art au monde, bibliothèque constituée de 126 millions d'images ou gravures d'oeuvres d'Art de 1700 à nos jours commentées par ses historiens.

Artprice enrichit en permanence ses banques de données en provenance de 6300 Maisons de Ventes et publie en continu les tendances du Marché de l'Art pour les principales agences et 7200 titres de presse dans le monde. Artprice met à la disposition de ses 4,5 millions de membres (members log in), les annonces déposées par ses Membres, qui constituent désormais la première Place de Marché Normalisée® mondiale pour acheter et vendre des oeuvres d'Art à prix fixe ou aux enchères (enchères réglementées par les alinéas 2 et 3 de l'article L 321.3 du Code du Commerce).

Artprice, labellisée par le BPI pour la deuxième fois en novembre 2018, développe son projet de Blockchain sur le Marché de l'Art.

Bilan S1 2018 Mondial du Marché de l'Art, par Artprice en ligne sur :

https://fr.artprice.com/artprice-reports/bilan-du-marche-de-lart-s1-2018-par-artprice-com

Le Rapport Annuel Artprice du Marché de l'Art mondial 2017 publié en mars 2018 :

https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-en-2017

Le Rapport du Marché de l'Art Contemporain 2018 d'Artprice :

https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-contemporain-2018

Sommaire des communiqués d'Artprice :

http://serveur.serveur.com/press_release/pressreleasefr.htm

http://artmarketinsight.wordpress.com/

Découvrir l'alchimie et l'univers d'Artprice http://web.artprice.com/video dont le siège social est le célèbre Musée d'art contemporain Abode of Chaos dixit The New York Times / La Demeure du Chaos: https://issuu.com/demeureduchaos/docs/demeureduchaos-abodeofchaos-opus-ix-1999-2013

https://vimeo.com/124643720

Musée d'Art Contemporain siège social d'Artprice :

https://www.facebook.com/la.demeure.du.chaos.theabodeofchaos999

(3,33 millions d'abonnés)

