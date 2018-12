Honda Canada annonce ses ventes pour le mois de novembre







La Honda Civic conserve son avance à titre de voiture la plus vendue au Canada

Les ventes de la Fit et du HR-V continuent d'enregistrer un net recul en raison des inondations qui ont touché l'usine de Celaya, au Mexique

L'Acura RDX connaît les meilleures ventes annuelles de son histoire en onze mois

MARKHAM, ON, le 3 déc. 2018 /CNW/ - Aujourd'hui, Honda Canada Inc. a annoncé des ventes pour novembre de 13 542 véhicules Honda et Acura, une baisse de 11,8 % par rapport à l'année précédente. La division automobile de Honda a enregistré des ventes de 11 977 unités pour novembre, une baisse de 10,2% par rapport à l'année précédente. La division Acura a pour sa part enregistré des ventes de 1 565 unités en novembre, une baisse de 22,4 % par rapport à l'an dernier.

« Alors que les ventes pour la marque Honda correspondent aux ventes en cumul annuel, les stocks limités des modèles Fit et HR-V, en raison des inondations survenues à notre usine de Celaya, au Mexique, plus tôt cet été, continuent d'avoir une grande incidence sur nos ventes mensuelles du dernier trimestre de l'année, a déclaré Jean Marc Leclerc, vice-président principal, Ventes et Commercialisation chez Honda Canada Inc. Nous sommes très heureux que la production ait maintenant repris son cours et nous sommes impatients de répondre à la demande refoulée des consommateurs au début de 2019. »

« Nous avons célébré un jalon important en novembre, alors que le très populaire RDX enregistrait les meilleures ventes annuelles de son histoire un mois avant la fin de l'année, a ajouté Emile Korkor, gestionnaire principal et chef de la marque, Acura Canada. Nous allons tirer parti de l'enthousiasme que le RDX a suscité pour la marque Acura, qui nous place sur la bonne voie pour connaître des augmentations constantes des ventes sur 12 mois. »

Honda Canada

Honda Canada Inc. (HCI) a été fondée en 1969 et est la société mère des marques de véhicules Honda et Acura au Canada. La société a produit plus de huit millions de voitures et de camions légers depuis 1986 dans ses deux installations de fabrication, et elle construit des moteurs dans une troisième usine à Alliston, en Ontario. Les deux installations de fabrication sont extrêmement polyvalentes et construisent actuellement la Civic et le CR-V de Honda. Honda Canada a investi plus de 4,7 milliards de dollars au Canada et achète chaque année pour près de 2,1 milliards de dollars en biens et services auprès de fournisseurs canadiens. Honda Canada a vendu plus de quatre millions de voitures de tourisme et de camions légers Honda et Acura au pays. Pour obtenir de plus amples renseignements sur Honda Canada, consultez le site https://www.hondacanada.ca/accueil.

Acura Canada

Acura est la division des véhicules de luxe et de performance de Honda Canada Inc. et l'une des plus importantes marques automobiles de luxe offrant des véhicules de performance élaborée avec précision, une approche originale à la technologie et au design qui crée une nouvelle expérience de conduite. La gamme Acura compte six modèles distincts dont la berline porte-étendard de luxe RLX, la berline performante de luxe TLX, la berline sport ILX, le VUS multisegment de luxe 5 passagers RDX et le véhicule utilitaire sport de luxe MDX à 7 passagers. Acura a lancé sa nouvelle génération de supervoiture électrique NSX comme nouvelle expression majeure de performance élaborée avec précision. Acura a célébré son trentième anniversaire au Canada en février 2017 et son réseau de concessionnaires compte désormais 51 sites au pays.

HONDA CANADA INC.

HONDA CANADA INC. Novembre

Novembre VENTES AU DÉTAIL - CUMUL DU MOIS

VENTES AU DÉTAIL - CUMUL ANNUEL





Modèle 2018 2017 Variation en %

Modèle 2018 2017 Variation en %

















FIT 44 499 -91.2 %

FIT 3,374 4,686 -28.0 % CIVIC 4,606 4,107 12.1 %

CIVIC 66,392 66,935 -0.8 % INSIGHT 40 0 -

INSIGHT 199 0 - ACCORD 1,191 858 38.8 %

ACCORD 13,082 12,936 1.1 % CLARITY 1 0 -

CLARITY 798 0 - HR-V 165 1,222 -86.5 %

HR-V 8,660 13,340 -35.1 % CRV 3,950 4,710 -16.1 %

CR-V 51,175 47,610 7.5 % ODYSSEY 877 809 8.4 %

ODYSSEY 10,938 10,670 2.5 % PILOT 784 837 -6.3 %

PILOT 7,546 8,270 -8.8 % RIDGELINE 319 299 6.7 %

RIDGELINE 3,865 4,394 -12.0 % Divisions Honda 11,977 13,341 -10.2 %

Divisions Honda 166,031 168,851 -1.7 %

















ILX 143 179 -20.1 %

ILX 1,778 1,926 -7.7 % TLX 346 409 -15.4 %

TLX 3,415 3,879 -12.0 % RLX 1 2 -50.0 %

RLX 60 50 20.0 % RDX 661 878 -24.7 %

RDX 8,333 7,386 12.8 % MDX 414 547 -24.3 %

MDX 5,026 5,403 -7.0 % ZDX 0 0 -

ZDX 2 1 100.0 % NSX 0 2 -100.0 %

NSX 47 49 -4.1 % Division ACURA 1,565 2,017 -22.4 %

Division ACURA 18,661 18,694 -0.2 %

















Honda Canada Inc. 13,542 15,358 -11.8 %

Honda Canada Inc. 184,692 187,545 -1.5 %

