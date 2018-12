L'AQPER appuie l'idée de nommer un expert indépendant afin de faire état de la situation réelle des surplus chez Hydro-Québec







MONTRÉAL, le 3 déc. 2018 /CNW Telbec/ - L'Association québécoise de la production d'énergie renouvelable (AQPER) tient à appuyer l'idée soumise par la Nation innue de nommer un expert indépendant qui fera la lumière sur la question de l'énergie disponible chez Hydro-Québec.

En effet, plusieurs inconnues subsistent à ce niveau et le manque de transparence d'Hydro-Québec empêche le gouvernement et tous les Québécois d'avoir une image juste de la situation. Quels projets sont prévus au plan d'approvisionnement d'Hydro-Québec Distribution, lesquels sont sciemment ignorés, quelle est la méthode de calcul de l'énergie disponible dans les barrages d'Hydro-Québec Production, quelles sont les raisons qui ont conduit au développement de nouvelles centrales comme La Romaine alors même que les surplus étaient prévisibles? Il est primordial d'avoir un portrait complet, neutre et transparent de la situation.

Pour transformer notre société sur des bases durables, ce à quoi aspirent les Québécois et les Québécoises, le Québec a besoin d'énergie renouvelable en quantité. C'est ce qui rend possible et crédible notre transition énergétique et économique alors même que le Québec dépend encore du pétrole pour 55% de sa consommation énergétique. C'est pourquoi l'AQPER réitère son appui à la Nation innue et espère que cette nomination se fera dans les meilleurs délais.

« La nomination de cet expert nous permettra, nous l'espérons de faire la lumière sur une question d'une importance capitale pour le développement économique et régional du Québec: avons-nous autant d'énergie disponible qu'Hydro-Québec le prétend? Lorsque nous pensons aux 500 MW pour les chaînes de blocs actuellement devant la Régie de l'énergie, aux 500 MW pour Solargise à Valleyfield, aux quantités similaires pour le développement minier de la fosse du Labrador et aux 6 000 autres MW demandés par les centres de calculs, il y'a des besoins importants à combler pour permettre à plusieurs industries de se développer sur notre territoire ».

Jean-François Samray

Président-directeur général de l'Association québécoise de la production d'énergie renouvelable.

