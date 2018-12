Toyota Canada enregistre un nouveau record de ventes en novembre, avec une hausse de 10,4 %







Les ventes de véhicules hybrides mènent la charge avec une hausse de 21,2 %

TORONTO, le 3 déc. 2018 /CNW/ - Toyota Canada Inc. (TCI) a enregistré un nouveau record mensuel de ventes, avec 18 731 unités vendues en novembre, ce qui représente une hausse de 10,4 % par rapport à 2017.

La division Toyota a annoncé la vente de 16 787 véhicules, ce qui représente une hausse de 11,5 % par rapport à l'an dernier et le meilleur mois de novembre de son histoire. La division Lexus a quant à elle enregistré la vente de 1 944 véhicules, soit une hausse de 1,7 % par rapport à l'an dernier et également son meilleur mois de novembre.

« Nous constatons qu'un nombre sans précédent de Canadiens achètent nos voitures, camions et véhicules électrifiés », a affirmé Larry Hutchinson, président-directeur général de Toyota Canada Inc. « Nous tenons à remercier nos clients pour la confiance qu'ils manifestent à l'égard de nos produits. »

Les ventes d'hybrides poursuivent leur progression

Alors que les Canadiens continuent d'adopter les véhicules électrifiés, TCI poursuit sur sa lancée avec des ventes records de véhicules hybrides. TCI a enregistré en novembre un record de ventes d'hybrides, avec 2 039 unités vendues, soit une hausse de 21,2 % par rapport à 2017. Les véhicules hybrides comptent pour 10,9 % des ventes totales de TCI pour le mois.

Autres points saillants des ventes du mois de novembre :

Voitures de TCI : 6 631 unités vendues, soit une hausse de 8,9 %

Corolla : 3 670 unités vendues, soit une hausse de 26,6 %

Prius : 358 unités vendues, soit une hausse de 13,3 %

Camions TCI : 12 100 unités vendues, soit une hausse de 11,3 % (nouveau record pour novembre)

RAV4 : 4 720 unités vendues, soit une hausse de 22,8 % (nouveau record pour novembre)

Tacoma : 1 142 unités vendues, soit une hausse de 17,4 %

Tundra : 998 unités vendues, soit une hausse de 13,2 %

À propos de Toyota Canada Inc.

Toyota Canada Inc. (TCI) est le distributeur canadien exclusif des véhicules Toyota et Lexus. Toyota a vendu plus de 8 millions de véhicules au pays, par l'entremise d'un réseau de 287 concessionnaires Toyota et Lexus. Toyota s'engage à fournir aux automobilistes canadiens des véhicules réputés pour leur sécurité, leur qualité et leur fiabilité, et à leur offrir un service de qualité. Le siège social de TCI est situé à Toronto et l'entreprise a aussi des bureaux régionaux à Vancouver, Calgary, Montréal et Halifax, et des centres de distribution des pièces à Toronto et Vancouver. Toyota exploite deux usines de production au Canada. Ces usines ont déjà produit plus de 8 millions de véhicules, parmi lesquels des modèles très appréciés des consommateurs canadiens, comme le Toyota RAV4, la Toyota Corolla, et les Lexus RX 350 et RX 450h hybride. À la suite des récents investissements injectés dans ses installations de l'Ontario, la production des très populaires modèles Toyota RAV4 et RAV4 hybride va s'intensifier.

